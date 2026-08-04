УЕФА увеличил лимит желтых до дисквалификации в общих этапах еврокубков с 3 до 4 карточек. Изменения обусловлены увеличением числа матчей при новом формате

УЕФА увеличил лимит желтых карточек в еврокубках.

УЕФА увеличил лимит желтых карточек до дисквалификации в еврокубковых турнирах.

С сезона-2026/27 на общих этапах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций лимит предупреждений, не повлекших удаление, для игроков и официальных лиц увеличен с трех до четырех. Мера обусловлена увеличением количества матчей на общем этапе с 6 до 8 после изменения формата еврокубковых турниров в сезоне-2024/25.

Несмотря на то, что в Лиге конференций количество матчей осталось прежним, новые правила будут распространяться и на этот турнир, что обусловлено возможностью переходов игроков между клубами, участвующими в разных еврокубковых соревнованиях, в зимнее трансферное окно.

Повторная дисквалификация из-за перебора карточек будет наступать после каждой последующей четной желтой карточки – 6-й, 8-й и так далее.