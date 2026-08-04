«Фиорентина» близка к аренде Мастантуоно из «Реала». Хавбек дал согласие на переход, клубы дорабатывают сделку
«Фиорентина» близка к аренде Мастантуоно из «Реала».
Франко Мастантуоно близок к переходу в «Фиорентину» из «Реала».
Клубы близки к достижению договоренности об аренде игрока и дорабатывают последние детали сделки. Им осталось только согласовать распределение зарплаты игрока, пишет Marca.
Сам полузащитник согласился на переход в итальянский клуб. Его устроила роль в команде, которую ему пообещали главный тренер Фабио Гроссо и спортивный директор Фабио Паратичи.
Сегодня аргентинец не тренировался с партнерами по «Реалу» и занимался отдельно в тренажерном зале. Он ожидает оформления сделки.
В прошлом сезоне Ла Лиги Мастантуоно провел 23 матча и забил 1 гол. Подробную статистику 18-летнего футболиста можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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