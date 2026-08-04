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«Фиорентина» близка к аренде Мастантуоно из «Реала». Хавбек дал согласие на переход, клубы дорабатывают сделку
«Фиорентина» близка к аренде Мастантуоно из «Реала».

Франко Мастантуоно близок к переходу в «Фиорентину» из «Реала».

Клубы близки к достижению договоренности об аренде игрока и дорабатывают последние детали сделки. Им осталось только согласовать распределение зарплаты игрока, пишет Marca. 

Сам полузащитник согласился на переход в итальянский клуб. Его устроила роль в команде, которую ему пообещали главный тренер Фабио Гроссо и спортивный директор Фабио Паратичи.

Сегодня аргентинец не тренировался с партнерами по «Реалу» и занимался отдельно в тренажерном зале. Он ожидает оформления сделки. 

В прошлом сезоне Ла Лиги Мастантуоно провел 23 матча и забил 1 гол. Подробную статистику 18-летнего футболиста можно найти здесь

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoсерия А Италия
logoРеал Мадрид
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logoвозможные трансферы
logoФранко Мастантуоно
logoФиорентина
Фабио Паратичи
logoФабио Гроссо

Комментарии

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Пока не оправдал ожидания... может аренда поможет.
Ответвитёк07
Пока не оправдал ожидания... может аренда поможет.
Для своих лет хорошие данные
Ответвитёк07
Пока не оправдал ожидания... может аренда поможет.
Так ему уже 20 лет будет скоро) пока идёт по пути Рейньера. Не справился с давлением
То, что парню точно нужно уходить за постоянной игровой практикой - факт. Не сказал бы, что у него отсутствует талант - нет. Таланта там предостаточно, главное чтобы нашелся тот тренер, который смог бы его встроить в команду и я уверен, что он будет приносить пользу. Фиалки - отличный вариант, было бы интересно за ним там понаблюдать.
Когда этот парень адаптируется а европейском футболе, то мы все будем удивлены.
Рано делать выводы.
Лилии самые активные в это лето, не считая Реала
Если то, что он просился обратно в Ривер Плейт, правда, то от него особых ожиданий нет. Он после неудачного сезона не стремился доказать свою профпригодность, а хотел обратно в уютный дом. Таким характером не стать большим футболистом. Тот же Эндрик сильнее будет
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