«Тоттенхэму» и «Астон Вилле» интересен Джексон. «Челси» оценивает форварда в 65 млн фунтов (Daily Mail)
Форвард «Челси» Джексон интересен «Тоттенхэму».
«Тоттенхэм» проявляет интерес к нападающему «Челси» Николасу Джексону, сообщает Daily Mail.
По информации источника, «синие» оценивают 25-летнего игрока в 65 миллионов фунтов. За форвардом также следит «Астон Вилла». Сам футболист готов покинуть свой нынешний клуб ради регулярной игровой практики.
Прошлый сезон Джексон провел в «Баварии» на правах аренды. В 23 матчах Бундеслиги он забил 8 мячей.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
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Травма, дисква Педро и наблюдать на Эмегу/Делапа я не хочу, также когда ротация состава и с замены тоже на этих двоих смотреть я не хочу, кроме бразильца сенегалец единственный вменяемый нап.
Причем, за эти же 65 млн фунтов, что является переплатой
-У нас есть Джексон дома
Джексон дома: