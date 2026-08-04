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  4. «Тоттенхэму» и «Астон Вилле» интересен Джексон. «Челси» оценивает форварда в 65 млн фунтов (Daily Mail)

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«Тоттенхэму» и «Астон Вилле» интересен Джексон. «Челси» оценивает форварда в 65 млн фунтов (Daily Mail)
Форвард «Челси» Джексон интересен «Тоттенхэму».

«Тоттенхэм» проявляет интерес к нападающему «Челси» Николасу Джексону, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «синие» оценивают 25-летнего игрока в 65 миллионов фунтов. За форвардом также следит «Астон Вилла». Сам футболист готов покинуть свой нынешний клуб ради регулярной игровой практики.

Прошлый сезон Джексон провел в «Баварии» на правах аренды. В 23 матчах Бундеслиги он забил 8 мячей. 

Подробную статистику игрока можно найти здесь

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
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Комментарии

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"Дочитал эту муру. Джексон оказался женщиной!"
© "Три плюс два"
ОтветН.Ф.
"Дочитал эту муру. Джексон оказался женщиной!" © "Три плюс два"
Джексон стрелял в Лукомского!
ОтветNachalnik
Джексон стрелял в Лукомского!
«И что, попал?»
Джексон, сидя в Баварии на лавке, забил 8 голов. Это видят все специалисты. В Челси он тоже достаточно забивал. Добротный нападающий, правда, тупой как валенок, ибо удаляется на ровном месте. Даже в Баварии умудрился удалиться в последнем для себя матче. На сегодняшний день, он второй по силе наш нападающий. Правда, купили Уэлбека. Видимо он поперспективнее!
Ошибка будет Джексона продать.
Ответkepov
Ошибка будет Джексона продать.
Кого то продать нужно. Если не продавать и не выпускать, то цена на игрока падает.
ОтветMediff
Кого то продать нужно. Если не продавать и не выпускать, то цена на игрока падает.
Ну вот и пусть продают любого, но не его.
Травма, дисква Педро и наблюдать на Эмегу/Делапа я не хочу, также когда ротация состава и с замены тоже на этих двоих смотреть я не хочу, кроме бразильца сенегалец единственный вменяемый нап.
В Англии конечно свой мир)) кто за такие деньги будет брать лавочника ?
ОтветLIv93
В Англии конечно свой мир)) кто за такие деньги будет брать лавочника ?
Там написано, что Челси хочет столько денег, а что Шпоры или АВ столько готовы заплатить в статье нет.
Есть ощущение, что к концу ТО Джексон окажется в Барселоне
Причем, за эти же 65 млн фунтов, что является переплатой
-Мама, хочу в кино на Майкла Джексона
-У нас есть Джексон дома
Джексон дома:
По Тоттенхэму опровергли
- слушаю, Шилов! Джексон, ты?
Вообще, многие его критикуют, но мне кажется что Джексон очень даже способный игрок, который действительно может играть стабильно хорошо на топ-уровне. Если ему дать стабильную позицию и время от него будет толк
Никто в здравом уме за него 65 не даст. 35-40 и завернуть в подарочную ленту.
ОтветЕвгений Сидоров
Никто в здравом уме за него 65 не даст. 35-40 и завернуть в подарочную ленту.
Лол, 40 стоил Фулхему какой то ноунейм из Реала, Джексон хотя бы в футбол играл. Вот кого может АВ себе взять на эту позицию? Разных Влаховичей с запросами по зп уровня Холанда отметаем. Как и 20-летних мега-талантливых нападающих из чемпионата Бельгии. Кого то, у кого уже хороший опыт, но еще не совсем старый и можно будет перепродать, если сезон зайдет?
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