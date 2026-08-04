«Тоттенхэму» и «Астон Вилле» интересен Джексон. «Челси» оценивает форварда в 65 млн фунтов (Daily Mail)

Форвард «Челси» Джексон интересен «Тоттенхэму».

«Тоттенхэм » проявляет интерес к нападающему «Челси » Николасу Джексону , сообщает Daily Mail.

По информации источника, «синие» оценивают 25-летнего игрока в 65 миллионов фунтов. За форвардом также следит «Астон Вилла ». Сам футболист готов покинуть свой нынешний клуб ради регулярной игровой практики.

Прошлый сезон Джексон провел в «Баварии» на правах аренды. В 23 матчах Бундеслиги он забил 8 мячей.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .