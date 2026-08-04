«ПСЖ» открыл футбольную академию в Астане. Казахстан стал 24-й страной, присоединившейся к глобальной сети клуба

«ПСЖ» объявил об открытии футбольной академии в Казахстане.
Академия парижского клуба будет работать в Астане – в сентябре 2026 года обучение в ней смогут начать до 300 детей в возрасте от 6 до 14 лет.
Таким образом, Казахстан станет 24-й страной в глобальной сети академий «ПСЖ». В дальнейшем планируется открытие филиалов в других городах страны.
«В настоящее время футбол переживает значительный рост по всему Казахстану благодаря более активному участию в нем детей и росту инвестиций в спортивную инфраструктуру. Открытие академии «ПСЖ» в Казахстане отражает этот позитивный импульс и призвано внести вклад в долгосрочное развитие детско-юношеского футбола, предоставив местным игрокам доступ к одной из самых признанных программ развития футбола в мире», – говорится в заявлении «ПСЖ».
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Франция (родная страна клуба);
Бразилия;
Испания;
Италия;
США;
Япония;
Катар (как страна-хозяйка);
Саудовская Аравия;
ОАЭ;
Мексика;
Аргентина;
Колумбия;
Германия;
Нидерланды;
Бельгия;
Швейцария;
Чили;
Парагвай;
Уругвай;
Румыния;
Болгария;
Казахстан
Сейчас контрольный пакет акций футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) принадлежит катарскому инвестиционному фонду Qatar Sports Investments (QSI). QSI — дочерняя структура суверенного фонда благосостояния Катара (QIA)
Спасибо 💪