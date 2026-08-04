  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. «ПСЖ» открыл футбольную академию в Астане. Казахстан стал 24-й страной, присоединившейся к глобальной сети клуба

0
«ПСЖ» открыл футбольную академию в Астане. Казахстан стал 24-й страной, присоединившейся к глобальной сети клуба
«ПСЖ» открыл футбольную академию в Астане.

«ПСЖ» объявил об открытии футбольной академии в Казахстане.

Академия парижского клуба будет работать в Астане – в сентябре 2026 года обучение в ней смогут начать до 300 детей в возрасте от 6 до 14 лет.

Таким образом, Казахстан станет 24-й страной в глобальной сети академий «ПСЖ». В дальнейшем планируется открытие филиалов в других городах страны.

«В настоящее время футбол переживает значительный рост по всему Казахстану благодаря более активному участию в нем детей и росту инвестиций в спортивную инфраструктуру. Открытие академии «ПСЖ» в Казахстане отражает этот позитивный импульс и призвано внести вклад в долгосрочное развитие детско-юношеского футбола, предоставив местным игрокам доступ к одной из самых признанных программ развития футбола в мире», – говорится в заявлении «ПСЖ».

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48459 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «ПСЖ»
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
детский футбол
logoSports – Казахстан
logoвысшая лига Казахстан

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Вот этот список:
Франция (родная страна клуба);
Бразилия;
Испания;
Италия;
США;
Япония;
Катар (как страна-хозяйка);
Саудовская Аравия;
ОАЭ;
Мексика;
Аргентина;
Колумбия;
Германия;
Нидерланды;
Бельгия;
Швейцария;
Чили;
Парагвай;
Уругвай;
Румыния;
Болгария;
Казахстан
Сейчас контрольный пакет акций футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) принадлежит катарскому инвестиционному фонду Qatar Sports Investments (QSI). QSI — дочерняя структура суверенного фонда благосостояния Катара (QIA)
Ответdoker7
Вот этот список: Франция (родная страна клуба); Бразилия; Испания; Италия; США; Япония; Катар (как страна-хозяйка); Саудовская Аравия; ОАЭ; Мексика; Аргентина; Колумбия; Германия; Нидерланды; Бельгия; Швейцария; Чили; Парагвай; Уругвай; Румыния; Болгария; Казахстан Сейчас контрольный пакет акций футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) принадлежит катарскому инвестиционному фонду Qatar Sports Investments (QSI). QSI — дочерняя структура суверенного фонда благосостояния Катара (QIA)
Супер информация.
Спасибо 💪
Ответdoker7
Вот этот список: Франция (родная страна клуба); Бразилия; Испания; Италия; США; Япония; Катар (как страна-хозяйка); Саудовская Аравия; ОАЭ; Мексика; Аргентина; Колумбия; Германия; Нидерланды; Бельгия; Швейцария; Чили; Парагвай; Уругвай; Румыния; Болгария; Казахстан Сейчас контрольный пакет акций футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) принадлежит катарскому инвестиционному фонду Qatar Sports Investments (QSI). QSI — дочерняя структура суверенного фонда благосостояния Катара (QIA)
Список прям "футбольный" рад что такой клуб заметили прогресс молодых казахских пацанов
Вот это да! Знал что у PSG сильная академия, но не думал, что она 24 страны охватывает! Респект автору за ценную информацию.
Очень круто
Помню в Фифа 2015 за Зенит открывал академии в разных странах. К концу уже во всех странах открыл академии, отслеживание талантов занимало кучу времени
Ответzhargal.shadapoff@yandex.ru
Помню в Фифа 2015 за Зенит открывал академии в разных странах. К концу уже во всех странах открыл академии, отслеживание талантов занимало кучу времени
А в реальности только в Бразилии
Ай да красавцы казахи, академия Атлетико уже функционирует в Алма Ате, академия ПСЖ открывается в Астане, хороший стимул для развития детско юношеского футбола, молодцы. Осталось открыть академию Манчестер Юнайтед в Чимкенте и академию Интера в Актобе и дело пучком будет 🙂
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Локомотив», ЦСКА, «Спартак» и «Родина» примут участие в международном турнире для игроков до 14 лет в Москве. Также сыграют команды из Беларуси, Казахстана, Бразилии и Сербии
Сафонов о двух победах в ЛЧ: «Мой пример показывает, что можно просто начать тренироваться. Я плаванием вообще занимался до 10 лет»
Алип подарил футболку мальчику, который помог ему с судорогами во время матча Казахстана. 14-летний Медет познакомился с игроками сборной
Рекомендуем
Главные новости
Семак о сыне Соболева: «Если люди могут хейтить маленького ребенка, это говорит об их воспитании. На настроении Саши это не отражается»
Чичарито о Роналду: «Не считаю его высокомерным. Высокомерие – это когда ты заявляешь «Я лучший», не подтверждая этого. Но Криштиану ведь это доказывал. Он всегда шел против течения»
Глава Ассоциации футбола Аргентины заявил о кампании против сборной на ЧМ: «Перед каждым матчем была какая-то операция. Люди сговорились против команды»
УЕФА проверит, не пытался ли Инфантино продать долю в бизнесе ЧМ по заниженной цене. Его оценили в 20 млрд долларов
Семак о Fan ID: «Нужно понять, зачем вообще его вводили. На матче со «Спартаком» летели бутылки, в Воронеже Венделу ухали. Запретили кому-то ходить? Никого не вычислили по камерам»
Соболев объявил бойкот, Баринов опять отличился! Что случилось?
ВидеоСпортс"
«Барса» предлагает чуть более 45 млн евро за Родри. «Сити» хочет больше (Фабрицио Романо)
Товарищеский матч. «Бавария» сыграет с «Астон Виллой» в Гонконге
Скачивайте ГОЛ и участвуйте в розыгрыше iPhone 17, Apple Watch, AirPods Pro и джерси сборных
Конкурс
«ПСЖ» допускает уход Сафонова или Шевалье через год на фоне трансфера Судзуки. Люка намерен вернуть место в старте (L’Équipe)
Ко всем новостям
Последние новости
«Сельта» арендовала Байындыра у «МЮ» с правом выкупа за 4 млн евро
Новая форма «Локо» глазами болельщиков: репортаж Губиньо с матча Кубка
ВидеоСпортс"
Непомнящий о Сафонове: «В прежние времена был бы претендентом на звание лучшего вратаря года в мире. Сейчас нереально – из-за политической конъюнктуры»
«Поддерживаем Инфантино». Федерация футбола Мексики выступила в защиту главы ФИФА
В «Нижнем» ответили на мнения о «мутности» трансфера Латышонка: «Отдать человека в аренду, чтобы он был готов к РПЛ, когда мы снова там окажемся – что в этом плохого? Рабочий план»
«Ювентус» представил третью форму на сезон – черно-золотую с языками пламени
Фото
Семин о трансфере Даку в «Спартак»: «Наконец-то есть шанс выиграть чемпионат»
Лига PARI. Матч «Торпедо» и «Сочи» перенесен, в субботу «Нижний Новгород» сыграет с «Нефтехимиком», «Урал» – с «Уфой»
Диоманде стоит 9,5 млн в Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’’ – новичок «Реала» добавлен в состав
Фэнтези
«Даку – это гарантия минимум 10 мячей. Он станет лучшим бомбардиром «Спартака». Гасилин о форварде