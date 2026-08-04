Вальдано о Марадоне: «К нему относились как к Богу с 15 лет, это очень трудно выдержать. Зависимость Диего превратила его жизнь в хаос. Больнее всего, что он умер в одиночестве»

Бывший нападающий «Реала» и сборной Аргентины Хорхе Вальдано рассказал о своих отношениях с Диего Марадоной.
– Какие у вас были отношения?
– Очень хорошие, мы были хорошими друзьями. Я много раз ездил в Неаполь, он часто приезжал в Мадрид навестить меня, и у нас были очень близкие отношения в сборной. Но, как это случается со многими людьми, в итоге мы немного отдалились друг от друга.
– А почему его жизнь постепенно приходила в упадок и закончилась так трагично?
– У него была склонность к зависимостям, и это сбило его с пути. С пятнадцати лет к нему относились как к Богу, а это очень трудно выдержать. Скажем так, проще закончить как Марадона, чем как Месси, который гораздо спокойнее и находит пристанище в семье.
Диего со своей зависимостью, которую он сам признавал, в конечном итоге превратил свою жизнь в полный хаос. Он не заслужил такого конца, он умер слишком молодым.
Самый болезненный парадокс заключается в том, что человек, которого оплакивала вся страна, умер в одиночестве, – сказал Вальдано.
Комментарии
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Почему его так любят?
Потому, что он всегда был олицетворением простого парня, который умел играть в футбол лучше всех.
Был он наркоманом?
Да
Многие гении были наркоманами.
Актеры, спортсмены, писатели, художники ...
Если приведу список, придется потратить на это остаток жизни.
Нам, болельщикам, он плохого ничего не сделал.
Мы любим Высоцкого.Мы любим Марадону.
Мы любим гениев.
Нас таким создал Бог.
Пересмотрите хотя бы его прощальный матч. Если даже скупая слеза после этого не навернётся на щёку, значит у вас нет сердца.
Безумно жаль, что это сослагательное наклонение из серии «если бы Роналдо и ван Бастена не одолели травмы, а у Роналдиньо было больше дисциплины и профессионализма». (Ведь неслучайно судью Левникова на ЧМ-98 отчитали, что тот не давал жёлтые карточки за грубую игру в отношении Роналдо.)
(Тест на возраст.)
Марадона был великим футболистом, это факт. А что он там делал в жизни - его дело. Только не очень умные люди начинают подражать кумиру во всем. Собственно и имеют кумиров не самые одаренные.