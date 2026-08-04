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  4. Вальдано о Марадоне: «К нему относились как к Богу с 15 лет, это очень трудно выдержать. Зависимость Диего превратила его жизнь в хаос. Больнее всего, что он умер в одиночестве»

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Вальдано о Марадоне: «К нему относились как к Богу с 15 лет, это очень трудно выдержать. Зависимость Диего превратила его жизнь в хаос. Больнее всего, что он умер в одиночестве»
Вальдано: зависимость Марадоны превратила его жизнь в хаос.

Бывший нападающий «Реала» и сборной Аргентины Хорхе Вальдано рассказал о своих отношениях с Диего Марадоной.

– Какие у вас были отношения?

– Очень хорошие, мы были хорошими друзьями. Я много раз ездил в Неаполь, он часто приезжал в Мадрид навестить меня, и у нас были очень близкие отношения в сборной. Но, как это случается со многими людьми, в итоге мы немного отдалились друг от друга.

– А почему его жизнь постепенно приходила в упадок и закончилась так трагично?

– У него была склонность к зависимостям, и это сбило его с пути. С пятнадцати лет к нему относились как к Богу, а это очень трудно выдержать. Скажем так, проще закончить как Марадона, чем как Месси, который гораздо спокойнее и находит пристанище в семье. 

Диего со своей зависимостью, которую он сам признавал, в конечном итоге превратил свою жизнь в полный хаос. Он не заслужил такого конца, он умер слишком молодым.

Самый болезненный парадокс заключается в том, что человек, которого оплакивала вся страна, умер в одиночестве, – сказал Вальдано. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
logoСборная Аргентины по футболу
logoДиего Марадона
logoХорхе Вальдано
logoЛионель Месси

Комментарии

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Марадона при всех своих недостатках оставался человеком.
Почему его так любят?
Потому, что он всегда был олицетворением простого парня, который умел играть в футбол лучше всех.
Был он наркоманом?
Да
Многие гении были наркоманами.
Актеры, спортсмены, писатели, художники ...
Если приведу список, придется потратить на это остаток жизни.
Нам, болельщикам, он плохого ничего не сделал.
Мы любим Высоцкого.Мы любим Марадону.
Мы любим гениев.
Нас таким создал Бог.
ОтветКондуктор Локки
Марадона при всех своих недостатках оставался человеком. Почему его так любят? Потому, что он всегда был олицетворением простого парня, который умел играть в футбол лучше всех. Был он наркоманом? Да Многие гении были наркоманами. Актеры, спортсмены, писатели, художники ... Если приведу список, придется потратить на это остаток жизни. Нам, болельщикам, он плохого ничего не сделал. Мы любим Высоцкого.Мы любим Марадону. Мы любим гениев. Нас таким создал Бог.
Здорово! Всегда завидовал (белой завистью) людям, которые могут так кратко и ёмко сформулировать. Респект.
ОтветКондуктор Локки
Марадона при всех своих недостатках оставался человеком. Почему его так любят? Потому, что он всегда был олицетворением простого парня, который умел играть в футбол лучше всех. Был он наркоманом? Да Многие гении были наркоманами. Актеры, спортсмены, писатели, художники ... Если приведу список, придется потратить на это остаток жизни. Нам, болельщикам, он плохого ничего не сделал. Мы любим Высоцкого.Мы любим Марадону. Мы любим гениев. Нас таким создал Бог.
Как написали на стене в Буэнос-Айресе после его смерти: не важно, что ты делал со своей жизнь, но спасибо, что делал с нашими жизнями.
Диего и играл как Бог, оставаясь, однако, живым человеком со всеми слабостями. Мелькало что-то сверхъестественное в нём на поле. В другом футболе и других условиях, когда по ногам не дубасили, а в Неаполе не было столько соблазнов и т.д., вопрос о величайшей фигуре в истории игры был бы закрыт Марадоной раз и навсегда.

Пересмотрите хотя бы его прощальный матч. Если даже скупая слеза после этого не навернётся на щёку, значит у вас нет сердца.

Безумно жаль, что это сослагательное наклонение из серии «если бы Роналдо и ван Бастена не одолели травмы, а у Роналдиньо было больше дисциплины и профессионализма». (Ведь неслучайно судью Левникова на ЧМ-98 отчитали, что тот не давал жёлтые карточки за грубую игру в отношении Роналдо.)
ОтветСемен Клейменов
Диего и играл как Бог, оставаясь, однако, живым человеком со всеми слабостями. Мелькало что-то сверхъестественное в нём на поле. В другом футболе и других условиях, когда по ногам не дубасили, а в Неаполе не было столько соблазнов и т.д., вопрос о величайшей фигуре в истории игры был бы закрыт Марадоной раз и навсегда. Пересмотрите хотя бы его прощальный матч. Если даже скупая слеза после этого не навернётся на щёку, значит у вас нет сердца. Безумно жаль, что это сослагательное наклонение из серии «если бы Роналдо и ван Бастена не одолели травмы, а у Роналдиньо было больше дисциплины и профессионализма». (Ведь неслучайно судью Левникова на ЧМ-98 отчитали, что тот не давал жёлтые карточки за грубую игру в отношении Роналдо.)
левникову на чм-98 было 14 лет, за что его отчитали?)))
ОтветАнтимосковский
левникову на чм-98 было 14 лет, за что его отчитали?)))
Отец Кирилла Николай Левников был известным футбольным арбитром вообще-то.

(Тест на возраст.)
Количество безгрешных владельцев белых пальто (в комментариях) пока не очень большое. Уже хорошо.
Марадона был великим футболистом, это факт. А что он там делал в жизни - его дело. Только не очень умные люди начинают подражать кумиру во всем. Собственно и имеют кумиров не самые одаренные.
В таких случаях всегда очень важен спутник/спутница жизни. С хорошей женой и Марадона жил бы до 100 лет, другая и ЗОЖника в могилу быстро сведёт.
Увы, такая вот селяви. Ты кумир целой страны, а вдруг раз - и никому не нужен. Судьбу Гарринчи можно вспомнить ещё.
ОтветProline
Увы, такая вот селяви. Ты кумир целой страны, а вдруг раз - и никому не нужен. Судьбу Гарринчи можно вспомнить ещё.
позвольте подправить, не такова, а таков, на крайняк таково😬✌️😬
ОтветSplin
позвольте подправить, не такова, а таков, на крайняк таково😬✌️😬
Почему? Ви (vie) - жизнь, а жизнь - это она
Марадона - харизматичный бунтарь, а такие многим нравятся. Даже на Западе нередко можно увидеть людей в футболках с Че Геварой. Примерно одного поля ягоды, каждый в своей сфере вошли в число величайших. И оба, мягко говоря, не без недостатков в человеческом плане
Пеле и Гарринча, Марадона и Месси, Рональдо и Рональдиньо у каждого своя судьба и смотреть их игру-полный восторг...
Не знаю. Да игрок был классным. А как человек.. Что можно сказать о людях которые сами роют себе могилу курением , алко и наркотой? И не надо кричать про зависимость. Никто не заставляет потреблять эту гадость. Таких людей не жалко. Потому что они сами выбрали такой путь, который в большинстве случаев ведёт в один конец
Всегда думал что смерть в одиночестве означает что человек был одинок в конце жизни. А не просто что в момент смерти никого не было в комнате.
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