Родри не заинтересован в трансфере в «Барсу». Хавбек перейдет из «Ман Сити» только в «Реал» (As)

Родри не заинтересован в переходе в «Барсу».

Полузащитник «Манчестер Сити » Родри не заинтересован в переходе в «Барселону».

Ранее стало известно, что каталонский клуб готов включиться в борьбу за Родри ,если игрок согласится на переговоры.

По информации As, «Барселона » связалась с представителями испанца, однако футболист дал понять, что хочет перейти только в «Реал ». По той же причине от подписания Родри уже отказались «ПСЖ» и «Бавария».

Отмечается, что в «Реале» оптимистично оценивают шансы на подписание Родри, несмотря на то, что «Ман Сити» оценил его в 75 млн евро. Мадридский клуб рассчитывает закрыть сделку за сумму, близкую к 60 млн.