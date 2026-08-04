Родри не заинтересован в трансфере в «Барсу». Хавбек перейдет из «Ман Сити» только в «Реал» (As)
Родри не заинтересован в переходе в «Барсу».
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри не заинтересован в переходе в «Барселону».
Ранее стало известно, что каталонский клуб готов включиться в борьбу за Родри ,если игрок согласится на переговоры.
По информации As, «Барселона» связалась с представителями испанца, однако футболист дал понять, что хочет перейти только в «Реал». По той же причине от подписания Родри уже отказались «ПСЖ» и «Бавария».
Отмечается, что в «Реале» оптимистично оценивают шансы на подписание Родри, несмотря на то, что «Ман Сити» оценил его в 75 млн евро. Мадридский клуб рассчитывает закрыть сделку за сумму, близкую к 60 млн.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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— Хорошо бы… пива.
— А-а, ха-ха… Н-нет! Только вино!
Каждый год одно и то же, никак вы блин не научитесь 👍
"Заслуженно взял ЗМ, а не этот Винисиус"
Родри объявляет, что хочет в Реал.
Кулесы: "Есть Педри, зачем нам нужен"? Эту мантру уже вчера разгоняли.
Ну и зарабатывание ЗБ для мпупы, достойная цель для обладателя ЗМ, ЧЕ и ЧМ🙏