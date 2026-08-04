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  4. Родри не заинтересован в трансфере в «Барсу». Хавбек перейдет из «Ман Сити» только в «Реал» (As)

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Родри не заинтересован в трансфере в «Барсу». Хавбек перейдет из «Ман Сити» только в «Реал» (As)
Родри не заинтересован в переходе в «Барсу».

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри не заинтересован в переходе в «Барселону».

Ранее стало известно, что каталонский клуб готов включиться в борьбу за Родри ,если игрок согласится на переговоры.

По информации As, «Барселона» связалась с представителями испанца, однако футболист дал понять, что хочет перейти только в «Реал». По той же причине от подписания Родри уже отказались «ПСЖ» и «Бавария».

Отмечается, что в «Реале» оптимистично оценивают шансы на подписание Родри, несмотря на то, что «Ман Сити» оценил его в 75 млн евро. Мадридский клуб рассчитывает закрыть сделку за сумму, близкую к 60 млн.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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Комментарии

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а что там за прикол... Мадрид решил в одно лето 20 футболистов поменять?)
ОтветSEREZH1K
а что там за прикол... Мадрид решил в одно лето 20 футболистов поменять?)
Нет, просто ставка на опытных игроков. В этих трансферах читается отчаяние Переса и четкий посыл - трофеи обязаны быть в след сезоне. Поэтому некогда заниматься воспитанием, собирают банду из уже возрастных и опытных. Ну и середина поля у Мадрида вместе с защитой это просто пустое место по ходу последних двух сезонов, так что трансферы необходимы точно.
ОтветSEREZH1K
а что там за прикол... Мадрид решил в одно лето 20 футболистов поменять?)
Комментарий удален пользователем
Детвора разбушевалась в коментах 🔥
ОтветРома Морячок
Детвора разбушевалась в коментах 🔥
Да, мадридисты после вручения золотого мячя Родри оскорбляли его, бойкотировали церемонию говорили, что это ограбление. Но теперь вдруг переобулись
ОтветAndy666
Да, мадридисты после вручения золотого мячя Родри оскорбляли его, бойкотировали церемонию говорили, что это ограбление. Но теперь вдруг переобулись
Комментарий скрыт
— Может, пока бокал вина?
— Хорошо бы… пива.
— А-а, ха-ха… Н-нет! Только вино!
ОтветМукунку хороший
— Может, пока бокал вина? — Хорошо бы… пива. — А-а, ха-ха… Н-нет! Только вино!
Водку с балалайкой
Кажется в этом году Реал будет очень силен , по составу ! Но если Флик со свой молодежью их вынесет ,будет большой удар!!!
ОтветЕвгений Королев
Кажется в этом году Реал будет очень силен , по составу ! Но если Флик со свой молодежью их вынесет ,будет большой удар!!!
А в прошлом был очень слаб?
Каждый год одно и то же, никак вы блин не научитесь 👍
пхах, вычеркнут из топов у местных кулес) сейчас бы вспомнить все что они писали про него когда ему вручили ворованный зм))
ОтветDolJun
пхах, вычеркнут из топов у местных кулес) сейчас бы вспомнить все что они писали про него когда ему вручили ворованный зм))
Комментарий скрыт
ОтветDolJun
пхах, вычеркнут из топов у местных кулес) сейчас бы вспомнить все что они писали про него когда ему вручили ворованный зм))
Кулесы: "На ЧМ Родри лучший в паре с Педри, вот бы их связку в Барселоне"
"Заслуженно взял ЗМ, а не этот Винисиус"

Родри объявляет, что хочет в Реал.

Кулесы: "Есть Педри, зачем нам нужен"? Эту мантру уже вчера разгоняли.
От мадридской газеты другого конечно трудно было ожидать
Чувствую сезон будет интересным у Реала. Учитывая что Моур у руля.
И еще не забывайте что у руля Реала есть Моур . а с этим человеком еще сработаться надо
О хаспади, да никто его не рассматривал, это все игры его агентов, чтобы поторопить Реал и выбить с Мадрида больше деньжат. У Барсы есть Берналь, который как Бускетс зацементирует опорку на много лет и в клубе, и в сборной.
ОтветSanta-Barbara
О хаспади, да никто его не рассматривал, это все игры его агентов, чтобы поторопить Реал и выбить с Мадрида больше деньжат. У Барсы есть Берналь, который как Бускетс зацементирует опорку на много лет и в клубе, и в сборной.
🤣🤣
Комментарий удален пользователем
Ответmadaev
Комментарий удален пользователем
Да, убедили два бестрофейных сезона.
Ну и зарабатывание ЗБ для мпупы, достойная цель для обладателя ЗМ, ЧЕ и ЧМ🙏
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