«Ковентри» купил вратаря «Брайтона» Рашуорта за рекордные для себя 22,5+7,5 млн фунтов
«Ковентри» купил вратаря «Брайтона» за рекордную для себя сумму.
Карл Рашуорт присоединился к «Ковентри» на постоянной основе.
Вернувшийся в АПЛ клуб объявил о приобретении прав на 25-летнего вратаря у «Брайтона». В прошлом сезоне Рашуорт выступал за «Ковентри» в Чемпионшипе на правах аренды, пропустив 45 голов в 46 матчах.
По информации The Athletic и The Telegraph, сумма сделки составила 22,5 миллиона фунтов и может возрасти до 30 млн фунтов за счет бонусов. Это самый дорогой трансфер в истории «Ковентри».
Фото: ccfc.co.uk/
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ковентри»
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