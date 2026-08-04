Fan ID введут в Кубке России с сезона-2027/28. Он понадобится на стадионах, принимающих матчи РПЛ (Иван Карпов)
Fan ID появится в Кубке России со следующего сезона.
Fan ID появится на матчах FONBET Кубка России со следующего сезона.
По данным инсайдера Ивана Карпова, паспорт болельщика потребуется для посещения матчей турнира на стадионах команд, участвующих в розыгрыше Альфа-Банк РПЛ того же сезона, а также на финальном матче Кубка. На стадионах из регионов, чьи команды не выступают в Премьер-лиге, Fan ID не потребуется.
Утверждается, что система идентификации болельщиков начнет работать на кубковых матчах с начала сезона-2027/28.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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очень обидно за команды, не участвующие в РПЛ. Получается на их болельщиков плевать, только болельщики клубов РПЛ могут наслаждаться безопасным посещением футбола?
а эти пусть в обнимку с фан перди смотрят на убогих ногомячистов нашего, якобы, чемпионата.
удивительно тупые люди: вся фан-база просто ЛЮБИТ свою страну, поэтому, и поют дифирамбы русскому ногомячу, хотя смотреть это сознательно невозможно.
держат МИРОВОЙ авторитет движухой. у вас просто мозгов не хватает понять, что фанаты держат мировой уровень боления. их уважают во всем мире. не то что вас, гнилые пни.
кому вы хуже делаете? подумайте над этим. кому этот чемодан без ручки под названием "РПЛ" вообще нужен.
Всего доброго.