Fan ID введут в Кубке России с сезона-2027/28. Он понадобится на стадионах, принимающих матчи РПЛ (Иван Карпов)

Fan ID появится в Кубке России со следующего сезона.

Fan ID появится на матчах FONBET Кубка России со следующего сезона.

По данным инсайдера Ивана Карпова , паспорт болельщика потребуется для посещения матчей турнира на стадионах команд, участвующих в розыгрыше Альфа-Банк РПЛ того же сезона, а также на финальном матче Кубка. На стадионах из регионов, чьи команды не выступают в Премьер-лиге , Fan ID не потребуется.

Утверждается, что система идентификации болельщиков начнет работать на кубковых матчах с начала сезона-2027/28.