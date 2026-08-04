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  4. Fan ID введут в Кубке России с сезона-2027/28. Он понадобится на стадионах, принимающих матчи РПЛ (Иван Карпов)

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Fan ID введут в Кубке России с сезона-2027/28. Он понадобится на стадионах, принимающих матчи РПЛ (Иван Карпов)
Fan ID появится в Кубке России со следующего сезона.

Fan ID появится на матчах FONBET Кубка России со следующего сезона.

По данным инсайдера Ивана Карпова, паспорт болельщика потребуется для посещения матчей турнира на стадионах команд, участвующих в розыгрыше Альфа-Банк РПЛ того же сезона, а также на финальном матче Кубка. На стадионах из регионов, чьи команды не выступают в Премьер-лиге, Fan ID не потребуется.

Утверждается, что система идентификации болельщиков начнет работать на кубковых матчах с начала сезона-2027/28.

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Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoFONBET Кубок России
Fan ID
logoболельщики
Иван Карпов
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)

Комментарии

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Уже давно всё «убили».. вводите что хотите..
ОтветМукунку хороший
Уже давно всё «убили».. вводите что хотите..
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ОтветShuller18
Комментарий скрыт
Соотношение общего кол-ва выданных карт к тому сколько реально ходит на матчи - действительно, в определенном смысле рекорд.
Вот в Суперкубке фанаты бросали бутылки на поле. Нашли кого-то потом? Я такой новости не видел. А ведь там фан айди был.
вообще забавно что нам депутаты втирали что они приняли этот закон чтоб он распространялся на соревнования. а теперь оказывается он распространяется на отдельные стадионы
>>паспорт болельщика потребуется на стадионах команд, участвующих в розыгрыше Альфа-Банк РПЛ того же сезона

очень обидно за команды, не участвующие в РПЛ. Получается на их болельщиков плевать, только болельщики клубов РПЛ могут наслаждаться безопасным посещением футбола?
Под эту инновацию потребуется 100 млрд рублей, надеюсь?
Ответandrew.p
Под эту инновацию потребуется 100 млрд рублей, надеюсь?
не надейся, намного больше....
стадион ведь единственное не безопасное место в стране осталось, за пределами арен ведь никаких происшествий не происходит.
Тоесть бесполезность и даже вредность этой доп.системы контроля всё ещё не очевидна для властей? Решили расширять практику применения. А на хоккей и баскетбол, на игры ФНЛ и ПФЛ какие то другие россияне ходят, которых не надо дополнительно унижать регистрацией через госуслуги?
ОтветМаксим Прокофьев
Тоесть бесполезность и даже вредность этой доп.системы контроля всё ещё не очевидна для властей? Решили расширять практику применения. А на хоккей и баскетбол, на игры ФНЛ и ПФЛ какие то другие россияне ходят, которых не надо дополнительно унижать регистрацией через госуслуги?
Для властей-то она как раз полезна. Она с пользой для нас ничего общего не имеет.
пацаны, гоу за синхронисток болеть! красотки в купальниках с точёнными фигурками, ляпота.
а эти пусть в обнимку с фан перди смотрят на убогих ногомячистов нашего, якобы, чемпионата.
удивительно тупые люди: вся фан-база просто ЛЮБИТ свою страну, поэтому, и поют дифирамбы русскому ногомячу, хотя смотреть это сознательно невозможно.
держат МИРОВОЙ авторитет движухой. у вас просто мозгов не хватает понять, что фанаты держат мировой уровень боления. их уважают во всем мире. не то что вас, гнилые пни.
кому вы хуже делаете? подумайте над этим. кому этот чемодан без ручки под названием "РПЛ" вообще нужен.
ОтветDin Korso
пацаны, гоу за синхронисток болеть! красотки в купальниках с точёнными фигурками, ляпота. а эти пусть в обнимку с фан перди смотрят на убогих ногомячистов нашего, якобы, чемпионата. удивительно тупые люди: вся фан-база просто ЛЮБИТ свою страну, поэтому, и поют дифирамбы русскому ногомячу, хотя смотреть это сознательно невозможно. держат МИРОВОЙ авторитет движухой. у вас просто мозгов не хватает понять, что фанаты держат мировой уровень боления. их уважают во всем мире. не то что вас, гнилые пни. кому вы хуже делаете? подумайте над этим. кому этот чемодан без ручки под названием "РПЛ" вообще нужен.
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ОтветShuller18
Комментарий скрыт
Кушайте, Шуллер, блины на лопате, пусть чашкой риса зарплату Вам платят.
Всего доброго.
На стадионах из регионов, чьи команды не выступают в Премьер-лиге, Fan ID не потребуется. Бред, или вводите для всех или не для кого. Тогда правда 80% участников автоматически отвалится даже не играя, но что поделаешь, сами это придумали.
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