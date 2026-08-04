«Факел» заказал 11 шуточных портретов игроков «Краснодара» после поражения во 2-м туре РПЛ: «С нами лучше не связываться 🙂»

«Факел» оригинально обыграл поражение от «Краснодара».

Команда Олега Василенко уступила во 2-м туре Альфа-Банк РПЛ (2:3). После игры воронежский клуб выложил видео, где заказал на интернет-портале Авито 11 шуточных портретов футболистов «Краснодара».

«Факел» подписал публикацию: «С нами лучше не связываться 🙂».