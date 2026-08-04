«Страсбур» купил хавбека сборной США Рейну у «Боруссии» Менхенгладбах за 4 млн евро с учетом бонусов

Джованни Рейна перешел в «Страсбур».

«Страсбур » объявил о трансфере Джованни Рейны .

23-летний полузащитник перешел во французский клуб из менхенгладбахской «Боруссии » и подписал контракт до 2031 года.

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, сумма сделки составила 4 миллиона евро с учетом реалистичных бонусов. Немецкий клуб также получит 10% от суммы перепродажи игрока.

В прошлом сезоне Бундеслиги Рейна провел 19 матчей и забил 1 гол. Подробную статистику футболиста сборной США можно найти здесь .