«Страсбур» купил хавбека сборной США Рейну у «Боруссии» Менхенгладбах за 4 млн евро с учетом бонусов
Джованни Рейна перешел в «Страсбур».
«Страсбур» объявил о трансфере Джованни Рейны.
23-летний полузащитник перешел во французский клуб из менхенгладбахской «Боруссии» и подписал контракт до 2031 года.
По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, сумма сделки составила 4 миллиона евро с учетом реалистичных бонусов. Немецкий клуб также получит 10% от суммы перепродажи игрока.
В прошлом сезоне Бундеслиги Рейна провел 19 матчей и забил 1 гол. Подробную статистику футболиста сборной США можно найти здесь.
Матье Вальбуэна
Данни
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Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Страсбура»
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