  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. «Страсбур» купил хавбека сборной США Рейну у «Боруссии» Менхенгладбах за 4 млн евро с учетом бонусов

0
«Страсбур» купил хавбека сборной США Рейну у «Боруссии» Менхенгладбах за 4 млн евро с учетом бонусов
Джованни Рейна перешел в «Страсбур».

«Страсбур» объявил о трансфере Джованни Рейны.

23-летний полузащитник перешел во французский клуб из менхенгладбахской «Боруссии» и подписал контракт до 2031 года. 

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, сумма сделки составила 4 миллиона евро с учетом реалистичных бонусов. Немецкий клуб также получит 10% от суммы перепродажи игрока.

В прошлом сезоне Бундеслиги Рейна провел 19 матчей и забил 1 гол. Подробную статистику футболиста сборной США можно найти здесь

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48453 голоса
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Страсбура»
logoДжованни Рейна
logoСтрасбур
logoтрансферы
logoлига 1 Франция
logoбундеслига Германия
logoБоруссия Менхенгладбах
logoСборная США по футболу

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Молодой, перспективный. Был когда-то. А теперь 4 млн.
ОтветDimokir
Молодой, перспективный. Был когда-то. А теперь 4 млн.
Слишком много разговаривал
ОтветDimokir
Молодой, перспективный. Был когда-то. А теперь 4 млн.
Ну он все ещё молод, есть шансы раскрыться
Когда-то подавал большие надежды
довольно много травм к 23-м годам у парня, что в целом и помешало нормально раскрыть себя на дистанции
Считай игрок челси
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Семак о сыне Соболева: «Если люди могут хейтить маленького ребенка, это говорит об их воспитании. На настроении Саши это не отражается»
Чичарито о Роналду: «Не считаю его высокомерным. Высокомерие – это когда ты заявляешь «Я лучший», не подтверждая этого. Но Криштиану ведь это доказывал. Он всегда шел против течения»
Глава Ассоциации футбола Аргентины заявил о кампании против сборной на ЧМ: «Перед каждым матчем была какая-то операция. Люди сговорились против команды»
УЕФА проверит, не пытался ли Инфантино продать долю в бизнесе ЧМ по заниженной цене. Его оценили в 20 млрд долларов
Семак о Fan ID: «Нужно понять, зачем вообще его вводили. На матче со «Спартаком» летели бутылки, в Воронеже Венделу ухали. Запретили кому-то ходить? Никого не вычислили по камерам»
Соболев объявил бойкот, Баринов опять отличился! Что случилось?
ВидеоСпортс"
«Барса» предлагает чуть более 45 млн евро за Родри. «Сити» хочет больше (Фабрицио Романо)
Товарищеский матч. «Бавария» сыграет с «Астон Виллой» в Гонконге
Скачивайте ГОЛ и участвуйте в розыгрыше iPhone 17, Apple Watch, AirPods Pro и джерси сборных
Конкурс
«ПСЖ» допускает уход Сафонова или Шевалье через год на фоне трансфера Судзуки. Люка намерен вернуть место в старте (L’Équipe)
Ко всем новостям
Последние новости
«Сельта» арендовала Байындыра у «МЮ» с правом выкупа за 4 млн евро
Новая форма «Локо» глазами болельщиков: репортаж Губиньо с матча Кубка
ВидеоСпортс"
Непомнящий о Сафонове: «В прежние времена был бы претендентом на звание лучшего вратаря года в мире. Сейчас нереально – из-за политической конъюнктуры»
«Поддерживаем Инфантино». Федерация футбола Мексики выступила в защиту главы ФИФА
В «Нижнем» ответили на мнения о «мутности» трансфера Латышонка: «Отдать человека в аренду, чтобы он был готов к РПЛ, когда мы снова там окажемся – что в этом плохого? Рабочий план»
«Ювентус» представил третью форму на сезон – черно-золотую с языками пламени
Фото
Семин о трансфере Даку в «Спартак»: «Наконец-то есть шанс выиграть чемпионат»
Лига PARI. Матч «Торпедо» и «Сочи» перенесен, в субботу «Нижний Новгород» сыграет с «Нефтехимиком», «Урал» – с «Уфой»
Диоманде стоит 9,5 млн в Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’’ – новичок «Реала» добавлен в состав
Фэнтези
«Даку – это гарантия минимум 10 мячей. Он станет лучшим бомбардиром «Спартака». Гасилин о форварде