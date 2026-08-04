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  4. «Наполи» показал красную третью форму на сезон-2026/27: «В год 100-летия и 40-й годовщины первого чемпионства клуб решил вернуть культовую футболку»

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«Наполи» показал красную третью форму на сезон-2026/27: «В год 100-летия и 40-й годовщины первого чемпионства клуб решил вернуть культовую футболку»
«Наполи» показал третью форму на сезон.

«Наполи» представил третий комплект формы на сезон-2026/27, разработанный в сотрудничестве с EA7.

«В год столетия, который совпадает с 40-й годовщиной первой победы «Наполи» в чемпионате Италии сезона-1986/87, клуб решил вернуть культовую футболку, связанную с одной из самых незабываемых глав в истории «Наполи».

Однако красный цвет ассоциируется не только с воспоминаниями. Это чувство, которое принадлежит людям, а уже потом – команде. Это символ величия, то, что каждый день культивируется в кварталах, домах и голосах жителей Неаполя, «в любовных объятиях синего моря и тепла огненной вершины».

В то время как современный футбол создает все более броские картины, «Наполи» рассказывает историю своих корней и прокладывает собственный путь – уникальный и всегда нестандартный», – говорится в пресс-релизе клуба. 

Фото: sscnapoli.it/

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Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Наполи»
logoсерия А Италия
logoстиль
logoНаполи
игровая форма

Комментарии

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Неплохо, только почему эмблема справа, у сердца ж должна быть)
ОтветБорода Давинчи
Неплохо, только почему эмблема справа, у сердца ж должна быть)
Мб зеркально отображается?
ОтветБорода Давинчи
Неплохо, только почему эмблема справа, у сердца ж должна быть)
На ретрику фоткали)
На мой взгляд, достаточно красивая!
Помню и МЮ играл в синем) но почему то не могу представить Зенит в красном или Спартак в голубом))
ОтветЖенька Овомоела
Помню и МЮ играл в синем) но почему то не могу представить Зенит в красном или Спартак в голубом))
Ой-вей
https://i.ytimg.com/vi/_y4BrC_tokw/hqdefault.jpg
https://cdn-public.bombardir.ru/images/nut_news/image/e9e788a806e2ad29cbb48181742a3043.webp

Хотя это, видимо, была ирония.
ОтветЖенька Овомоела
Помню и МЮ играл в синем) но почему то не могу представить Зенит в красном или Спартак в голубом))
Спартак играл в голубой форме с Монако в ЛГ, но это было очень давно:)
Симпатичная. Жаль, что после Сарри, Спалетти и Конте они решили, что пригласить Аллегри - шикарная идея
«В год столетия...»

Джеймс_франко_В_первый_раз.джпг
Очень даже красивая форма
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