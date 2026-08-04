«Наполи» показал красную третью форму на сезон-2026/27: «В год 100-летия и 40-й годовщины первого чемпионства клуб решил вернуть культовую футболку»

«Наполи» показал третью форму на сезон.

«Наполи » представил третий комплект формы на сезон-2026/27, разработанный в сотрудничестве с EA7.

«В год столетия, который совпадает с 40-й годовщиной первой победы «Наполи» в чемпионате Италии сезона-1986/87, клуб решил вернуть культовую футболку, связанную с одной из самых незабываемых глав в истории «Наполи».

Однако красный цвет ассоциируется не только с воспоминаниями. Это чувство, которое принадлежит людям, а уже потом – команде. Это символ величия, то, что каждый день культивируется в кварталах, домах и голосах жителей Неаполя, «в любовных объятиях синего моря и тепла огненной вершины».

В то время как современный футбол создает все более броские картины, «Наполи» рассказывает историю своих корней и прокладывает собственный путь – уникальный и всегда нестандартный», – говорится в пресс-релизе клуба.

Фото: sscnapoli.it/