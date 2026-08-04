Дзюба получил 85 штрафов за нарушения ПДД в 2026 году и не оплатил 11 из них. Долг форварда – 13 тысяч рублей («Mash на спорте»)
Дзюба должен государству 13 тысяч рублей за нарушения ПДД.
Артем Дзюба не оплатил часть штрафов за нарушения правил дорожного движения.
Как сообщает Legalbet со ссылкой на телеграм-канал «Mash на спорте», 37-летний футболист получил 85 штрафов на общую сумму 100 тысяч рублей за первые восемь месяцев 2026 года и до сих пор не погасил 11 из них. Сумма его долга составляет 13 тысяч рублей.
Чаще всего Дзюбу штрафовали за превышение скорости, игнорирование правил парковки, выезд на автобусную полосу и неоплату проезда по платным трассам на автомобилях Mercedes-AMG GLS 63 и Mercedes-Benz S-класса. В 2025 году форвард получил 170 штрафов.
Форвард находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
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У меня есть огромное количество друзей и знакомых самого разнообразного достатка и запонтованности, но я не могу найти среди них ни одного, который бы не старался избегать нарушений правил ПДД. Навигатор подсказывает про камеры, здравый смысл и элементарная внимательность, без которой управлять транспортным средством просто нельзя, помогает разобраться с разметкой и парковками. Да, штрафы, конечно, у всех бывают, но это какие-то отдельные случаи.
Такое количество штрафов возмущает окружающих из-за того, что водителю совершенно очевидно нас рать на других участников движения, да и вообще на всех. Тотальное неуважение к окружающим, подкреплённое финансовыми возможностями. Такое в любом обществе не приветствуется.
и оправдания одного хореографа