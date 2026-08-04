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  4. Дзюба получил 85 штрафов за нарушения ПДД в 2026 году и не оплатил 11 из них. Долг форварда – 13 тысяч рублей («Mash на спорте»)

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Дзюба получил 85 штрафов за нарушения ПДД в 2026 году и не оплатил 11 из них. Долг форварда – 13 тысяч рублей («Mash на спорте»)
Дзюба должен государству 13 тысяч рублей за нарушения ПДД.

Артем Дзюба не оплатил часть штрафов за нарушения правил дорожного движения. 

Как сообщает Legalbet со ссылкой на телеграм-канал «Mash на спорте», 37-летний футболист получил 85 штрафов на общую сумму 100 тысяч рублей за первые восемь месяцев 2026 года и до сих пор не погасил 11 из них. Сумма его долга составляет 13 тысяч рублей. 

Чаще всего Дзюбу штрафовали за превышение скорости, игнорирование правил парковки, выезд на автобусную полосу и неоплату проезда по платным трассам на автомобилях Mercedes-AMG GLS 63 и Mercedes-Benz S-класса. В 2025 году форвард получил 170 штрафов. 

Форвард находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона». 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoАртем Дзюба
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Комментарии

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Нужна прогрессивная шкала штрафов и лишение прав по совокупности нарушений
Ответlovec23
Нужна прогрессивная шкала штрафов и лишение прав по совокупности нарушений
или как в Финляндии: чтобы сумма штрафа зависела от дохода. 100% перестанет на полосу для Автобусов выезжать.
Ответchance-comer
или как в Финляндии: чтобы сумма штрафа зависела от дохода. 100% перестанет на полосу для Автобусов выезжать.
Перепишет машину на маму-пенсионерку и дальше будет ездить
В таких новостях важна не абсолютная сумма в рублях, оплаченных и нет, а само количество штрафов.

У меня есть огромное количество друзей и знакомых самого разнообразного достатка и запонтованности, но я не могу найти среди них ни одного, который бы не старался избегать нарушений правил ПДД. Навигатор подсказывает про камеры, здравый смысл и элементарная внимательность, без которой управлять транспортным средством просто нельзя, помогает разобраться с разметкой и парковками. Да, штрафы, конечно, у всех бывают, но это какие-то отдельные случаи.

Такое количество штрафов возмущает окружающих из-за того, что водителю совершенно очевидно нас рать на других участников движения, да и вообще на всех. Тотальное неуважение к окружающим, подкреплённое финансовыми возможностями. Такое в любом обществе не приветствуется.
ОтветPitts
В таких новостях важна не абсолютная сумма в рублях, оплаченных и нет, а само количество штрафов. У меня есть огромное количество друзей и знакомых самого разнообразного достатка и запонтованности, но я не могу найти среди них ни одного, который бы не старался избегать нарушений правил ПДД. Навигатор подсказывает про камеры, здравый смысл и элементарная внимательность, без которой управлять транспортным средством просто нельзя, помогает разобраться с разметкой и парковками. Да, штрафы, конечно, у всех бывают, но это какие-то отдельные случаи. Такое количество штрафов возмущает окружающих из-за того, что водителю совершенно очевидно нас рать на других участников движения, да и вообще на всех. Тотальное неуважение к окружающим, подкреплённое финансовыми возможностями. Такое в любом обществе не приветствуется.
когда очень много денег в кармане, мозги работают по другому
ОтветPitts
В таких новостях важна не абсолютная сумма в рублях, оплаченных и нет, а само количество штрафов. У меня есть огромное количество друзей и знакомых самого разнообразного достатка и запонтованности, но я не могу найти среди них ни одного, который бы не старался избегать нарушений правил ПДД. Навигатор подсказывает про камеры, здравый смысл и элементарная внимательность, без которой управлять транспортным средством просто нельзя, помогает разобраться с разметкой и парковками. Да, штрафы, конечно, у всех бывают, но это какие-то отдельные случаи. Такое количество штрафов возмущает окружающих из-за того, что водителю совершенно очевидно нас рать на других участников движения, да и вообще на всех. Тотальное неуважение к окружающим, подкреплённое финансовыми возможностями. Такое в любом обществе не приветствуется.
ну вы недавние откровения мовсисяна не читали, наверное
и оправдания одного хореографа
Просто Дзюба очень часто спешит к мужу, вот и нарушает
ОтветLiver0910
Просто Дзюба очень часто спешит к мужу, вот и нарушает
Комментарий скрыт
ОтветLiver0910
Просто Дзюба очень часто спешит к мужу, вот и нарушает
некуда ему спешить - рука всегда при нём)
85 штрафов на 100 с небольшим - это множество мелких нарушений, но ничего криминального типа проезда на красный свет, превышений на 60+, выезда на встречку и тп. Дзюба видимо ездит всегда +20 к ограничению и не особо смотрит на разметку, не более того
ОтветБоевой Бурят Путина
85 штрафов на 100 с небольшим - это множество мелких нарушений, но ничего криминального типа проезда на красный свет, превышений на 60+, выезда на встречку и тп. Дзюба видимо ездит всегда +20 к ограничению и не особо смотрит на разметку, не более того
прощаем?
Ответarlovski
прощаем?
Да
Штрафы в России нужны не чтобы нарушений стало меньше, а чтобы пополнить бюджет, поэтому все наши требования по прогрессивной шкале, по увеличению штрафов для рецидивистов услышаны не будут. Потому что если нарушать станут меньше, то и казна будет меньше пополняться
Ответsashka.loker
Штрафы в России нужны не чтобы нарушений стало меньше, а чтобы пополнить бюджет, поэтому все наши требования по прогрессивной шкале, по увеличению штрафов для рецидивистов услышаны не будут. Потому что если нарушать станут меньше, то и казна будет меньше пополняться
"После того, как мы подняли штрафы, вы стали меньше нарушать, это возмутительно!"
Ответsashka.loker
Штрафы в России нужны не чтобы нарушений стало меньше, а чтобы пополнить бюджет, поэтому все наши требования по прогрессивной шкале, по увеличению штрафов для рецидивистов услышаны не будут. Потому что если нарушать станут меньше, то и казна будет меньше пополняться
Выше штрафы = больше денег в казну?
Лишить водительских прав! Пусть пешком ходит.Ему не привыкать.Пешком по полю, пешком по улице. Хорошо всем .и для здоровья хорошо.
ОтветФедор Мокрушин
Лишить водительских прав! Пусть пешком ходит.Ему не привыкать.Пешком по полю, пешком по улице. Хорошо всем .и для здоровья хорошо.
Если лишить его прав, то бюджет недополучит денег. Государству выгодно, чтобы таких нарушителей было как можно больше
Пора на подработку в Воронеж, Артём
ОтветShadow1882
Пора на подработку в Воронеж, Артём
Уже не уверен, что он помощник Факелу ! На роль запасного он пойдет, а играть весь матч где нужно отрабатывать назад он не будет и не сможет.
ОтветShadow1882
Пора на подработку в Воронеж, Артём
Думаю, что государство даже без 13000 рублей Дзюбы как-нибудь просуществует.
Почему нет закона, типа 20 штрафов в год условго. Пересдача. Потом если человек не понял, еще штрафы. Лишение прав.
ОтветTom_York
Почему нет закона, типа 20 штрафов в год условго. Пересдача. Потом если человек не понял, еще штрафы. Лишение прав.
Можно скидку отменить, или наоборот умножать сумму
ОтветTom_York
Почему нет закона, типа 20 штрафов в год условго. Пересдача. Потом если человек не понял, еще штрафы. Лишение прав.
Потому что Единая Россия везде сидит. Коллективная.
Переходит в «Макларен»?
дзюба снова в гонке за звание лучшего бомбардира
ОтветArnold224315
дзюба снова в гонке за звание лучшего бомбардира
Надо узнать, сколько у Кержакова...
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