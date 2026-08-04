Ферран о кепке Make Spain Great Again: «Я надел ее, чтобы повеселиться с друзьями, с семьей. Не разбираюсь в политике»

Ферран о кепке «Make Spain Great Again»: я веселился, дело не в политике.

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес рассказал, почему надел кепку с надписью Make Spain Great Again («Сделаем Испанию снова великой») после победы на чемпионате мира-2026.

– Президент Трамп посетил [финал ЧМ]. Позже мы увидели, как ты надел красную кепку с надписью Make Spain Great Again. Где ты вообще ее взял?

– Это был веселый момент. Дело было не в политике, потому что я не разбираюсь в политике. Я сделал это, просто потому что Испания снова была на вершине, выиграла чемпионат мира. Я сделал это, чтобы повеселиться с друзьями, с семьей. В этом не было ничего общего с политикой, – сказал Ферран.

Трамп похвалил Феррана за кепку Make Spain Great Again: «Приятный знак уважения»