Ферран о кепке Make Spain Great Again: «Я надел ее, чтобы повеселиться с друзьями, с семьей. Не разбираюсь в политике»
Ферран о кепке «Make Spain Great Again»: я веселился, дело не в политике.
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес рассказал, почему надел кепку с надписью Make Spain Great Again («Сделаем Испанию снова великой») после победы на чемпионате мира-2026.
– Президент Трамп посетил [финал ЧМ]. Позже мы увидели, как ты надел красную кепку с надписью Make Spain Great Again. Где ты вообще ее взял?
– Это был веселый момент. Дело было не в политике, потому что я не разбираюсь в политике. Я сделал это, просто потому что Испания снова была на вершине, выиграла чемпионат мира. Я сделал это, чтобы повеселиться с друзьями, с семьей. В этом не было ничего общего с политикой, – сказал Ферран.
Трамп похвалил Феррана за кепку Make Spain Great Again: «Приятный знак уважения»
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: CNN
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