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Ферран о кепке Make Spain Great Again: «Я надел ее, чтобы повеселиться с друзьями, с семьей. Не разбираюсь в политике»
Ферран о кепке «Make Spain Great Again»: я веселился, дело не в политике.

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес рассказал, почему надел кепку с надписью Make Spain Great Again («Сделаем Испанию снова великой») после победы на чемпионате мира-2026.

– Президент Трамп посетил [финал ЧМ]. Позже мы увидели, как ты надел красную кепку с надписью Make Spain Great Again. Где ты вообще ее взял?

– Это был веселый момент. Дело было не в политике, потому что я не разбираюсь в политике. Я сделал это, просто потому что Испания снова была на вершине, выиграла чемпионат мира. Я сделал это, чтобы повеселиться с друзьями, с семьей. В этом не было ничего общего с политикой, – сказал Ферран.

Трамп похвалил Феррана за кепку Make Spain Great Again: «Приятный знак уважения»

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: CNN
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logoДональд Трамп
logoПолитика

Комментарии

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Наверное единственный человек в мире! Все люди разбираются только в двух вещах: политике и футболе! Иногда еще в эпидемиях.
Я тупой, что вы пристали?
ОтветNerazzurri-88
Я тупой, что вы пристали?
Да никто не трогает тебя, успокойся
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