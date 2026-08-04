Зобнин о судействе в матче с «Ахматом»: «У всех есть глаза. Те, кто разбираются в футболе, все прекрасно видят. Лишний раз тут нет смысла говорить»

Зобнин о судействе в игре с «Ахматом»: кто разбирается в футболе, все видят.

Капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался о судействе в матче с «Ахматом » во 2-м туре РПЛ (2:1).

В начале первого тайма арбитр Антон Фролов назначил пенальти в ворота московской команды после того, как защитник Кристофер Ву рукой остановил мяч после передачи от Александра Максименко, чтобы начать розыгрыш от ворот.

На 65-й минуте защитник грозненцев Усман Ндонг наступил на ахилл Руслану Литвинову, когда тот вошел с мячом в штрафную соперника. Фролов не зафиксировал нарушения, ВАР не стал предлагать ему изменить решение.

– Не показалось, что по ходу игры спорные решения были не в пользу «Спартака»?

– Думайте сами. Я не хочу обсуждать судейство. Все люди вокруг все видят. Лишний раз тут нет смысла говорить. У всех есть глаза. Те, кто разбираются в футболе, все прекрасно видят.

– Фролов объяснил, за что дал тебе желтую карточку?

– За то, что я фолил. Я спросил – мне сказали так. Понимал, что если начну спорить, мне дадут вторую желтую. Поэтому принял как есть, – сказал Зобнин.