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  4. Зобнин о судействе в матче с «Ахматом»: «У всех есть глаза. Те, кто разбираются в футболе, все прекрасно видят. Лишний раз тут нет смысла говорить»

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Зобнин о судействе в матче с «Ахматом»: «У всех есть глаза. Те, кто разбираются в футболе, все прекрасно видят. Лишний раз тут нет смысла говорить»
Зобнин о судействе в игре с «Ахматом»: кто разбирается в футболе, все видят.

Капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался о судействе в матче с «Ахматом» во 2-м туре РПЛ (2:1).

В начале первого тайма арбитр Антон Фролов назначил пенальти в ворота московской команды после того, как защитник Кристофер Ву рукой остановил мяч после передачи от Александра Максименко, чтобы начать розыгрыш от ворот.

На 65-й минуте защитник грозненцев Усман Ндонг наступил на ахилл Руслану Литвинову, когда тот вошел с мячом в штрафную соперника. Фролов не зафиксировал нарушения, ВАР не стал предлагать ему изменить решение.

– Не показалось, что по ходу игры спорные решения были не в пользу «Спартака»?

– Думайте сами. Я не хочу обсуждать судейство. Все люди вокруг все видят. Лишний раз тут нет смысла говорить. У всех есть глаза. Те, кто разбираются в футболе, все прекрасно видят.

– Фролов объяснил, за что дал тебе желтую карточку?

– За то, что я фолил. Я спросил – мне сказали так. Понимал, что если начну спорить, мне дадут вторую желтую. Поэтому принял как есть, – сказал Зобнин.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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logoРоман Зобнин
Антон Фролов судья
logoМатч ТВ

Комментарии

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Хорошо, что Рома переломил весь этот, во многом несправедливый хейт последних лет. Сейчас он определенно хорош и на поле и за его пределами.
ОтветVolchoK
Хорошо, что Рома переломил весь этот, во многом несправедливый хейт последних лет. Сейчас он определенно хорош и на поле и за его пределами.
Развëлся
ОтветVolchoK
Хорошо, что Рома переломил весь этот, во многом несправедливый хейт последних лет. Сейчас он определенно хорош и на поле и за его пределами.
Комментарий удален пользователем
Не может быть, чисто физически у команды, которая 70+% времени владеет мячем, фолов больше, чем у команды которая весь матч отбивается. Но, как выясняется, если играют дома у ахмата, то может. Там у половины ахмата карточки должны быть, а там даже фолы не свистели.
ОтветBarmaleika
Не может быть, чисто физически у команды, которая 70+% времени владеет мячем, фолов больше, чем у команды которая весь матч отбивается. Но, как выясняется, если играют дома у ахмата, то может. Там у половины ахмата карточки должны быть, а там даже фолы не свистели.
очень просто может быть, у кабо верде 1 фол против испании, у саудовской аравии в след матче против испании 2 фола, у испанцев по 10 в обоих матчах, стоя автобусом внутри своей штрафной фолы не берутся, т.к. зачастую "осада" штрафной полупешком на периметре происходит, а вот доминирующая владением команда часто мелким фолом попытки убежать в контратаки останавливает
ОтветBarmaleika
Не может быть, чисто физически у команды, которая 70+% времени владеет мячем, фолов больше, чем у команды которая весь матч отбивается. Но, как выясняется, если играют дома у ахмата, то может. Там у половины ахмата карточки должны быть, а там даже фолы не свистели.
Манипуляция

Легко может быть
Почему не может? Обороняться в 2 линии не сложно, а любая контратака это почти всегда срыв атаки и как следствие карточка
Там даже если и был фол (не было), то не пахло желтой вообще. От слова совсем. Слава богу никто в штрафной Спартака не сотворил эпизода «наступа не было», а то и второй пендаль получили бы.
ОтветAra_2000
Там даже если и был фол (не было), то не пахло желтой вообще. От слова совсем. Слава богу никто в штрафной Спартака не сотворил эпизода «наступа не было», а то и второй пендаль получили бы.
Да, увы, в штрафной Спартака при наступе ВАР усиленно бы включил "режим фола", и, безусловно, позвал бы судью в поле к монитора. По ходу, негласная рекомендация действует, к сожалению. Никто не хочет оставаться у неплохой кормушки. Вот и идут на эти грязные игры.
А всё дело в том, что для зенита именно СПАРТАК главный раздражитель, на каком бы месте СПАРТАК не находился. Так как эти мешки газовые решили любыми способами, в том числе и грязными, догнать и опередить СПАРТАК по чемпионским титулам. По российским титулам чемпионства они этого добились, теперь у них цель сделать то же самое и по общим (СССР+РФ).
Этот беспредел можно остановить только одним справедливым способом... И я о нём уже давно твержу.
НУЖНО НА ГОСУРОВНЕ ЗАПРЕТИТЬ ГОСКОМПАНИЯМ ВЛАДЕТЬ КЛУБАМИ.
Но, что то мне подсказывает, что при ВВП эта справедливость не наступит.
"Лишний раз тут нет смысла говорить"

Мне кажется про ошибки судей именно надо лишний раз говорить, чтобы такие истории не повторялись
ОтветAleksey Yashin
"Лишний раз тут нет смысла говорить" Мне кажется про ошибки судей именно надо лишний раз говорить, чтобы такие истории не повторялись
Игроков и тренеров могут наказать за о(б)суждение предвзятого судейства. Говорить об этом должны спортивные журналисты и футбольные люди.
ОтветAleksey Yashin
"Лишний раз тут нет смысла говорить" Мне кажется про ошибки судей именно надо лишний раз говорить, чтобы такие истории не повторялись
Игроков и тренеров могут наказать за о(б)суждение предвзятого судейства. Говорить об этом должны спортивные журналисты и футбольные люди.
Так если Зобнин фолил тогда и штрафной должен был Ахмат бить. А бил Спартак после удаления африканца ихнего. Что то я не понимаю этого судью.
Да там в каждом матче можно с десяток раз судей приглашать к монитору, они не видят фолы, игнорируют их. Очень низкий уровень.
Как было слабое судейство так и остается. Правила меняются а судьи ещё слабее и роста в прогрессе нет.
Так и будет продолжаться,пока судьи на подсосе у газовых
Только надо так: «Те, кто разбираЕтся в футболе…»
Выиграли ноют, проиграли ноют, это что такая традиция спартаковская? Ну подали протест, разбеиутся, тепеь каждый игрок должен высказпться? Первый пенальти по правилам новым, за наступ на бутсу можно было дать конечно, но это нерерывное нытье Спартака, честно раздражает, это футбол, здесь и в пользу Спартака также ошибаются
Ответmuslim95
Выиграли ноют, проиграли ноют, это что такая традиция спартаковская? Ну подали протест, разбеиутся, тепеь каждый игрок должен высказпться? Первый пенальти по правилам новым, за наступ на бутсу можно было дать конечно, но это нерерывное нытье Спартака, честно раздражает, это футбол, здесь и в пользу Спартака также ошибаются
Может, это происходит потому, что в Грозном всегда предвзятое судейство?

Новая идея, тебе просто в голову не приходило, да? )
ОтветPelerin
Может, это происходит потому, что в Грозном всегда предвзятое судейство? Новая идея, тебе просто в голову не приходило, да? )
а в чем предвзятость.если защитник в студии говорит что была обоюдная борьба,и Эгащ хотел убрать захват,а не бил акцентированно .и таких моментов море в матче,притом что локоть по инерции попал вскользь,ни следа нету на лице,а роман падает подкошенный.хотя нарушение начинал он сам,чел правильно говорит,всегда ноют
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