Зобнин о судействе в матче с «Ахматом»: «У всех есть глаза. Те, кто разбираются в футболе, все прекрасно видят. Лишний раз тут нет смысла говорить»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался о судействе в матче с «Ахматом» во 2-м туре РПЛ (2:1).
В начале первого тайма арбитр Антон Фролов назначил пенальти в ворота московской команды после того, как защитник Кристофер Ву рукой остановил мяч после передачи от Александра Максименко, чтобы начать розыгрыш от ворот.
На 65-й минуте защитник грозненцев Усман Ндонг наступил на ахилл Руслану Литвинову, когда тот вошел с мячом в штрафную соперника. Фролов не зафиксировал нарушения, ВАР не стал предлагать ему изменить решение.
– Не показалось, что по ходу игры спорные решения были не в пользу «Спартака»?
– Думайте сами. Я не хочу обсуждать судейство. Все люди вокруг все видят. Лишний раз тут нет смысла говорить. У всех есть глаза. Те, кто разбираются в футболе, все прекрасно видят.
– Фролов объяснил, за что дал тебе желтую карточку?
– За то, что я фолил. Я спросил – мне сказали так. Понимал, что если начну спорить, мне дадут вторую желтую. Поэтому принял как есть, – сказал Зобнин.
Комментарии
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Легко может быть
Почему не может? Обороняться в 2 линии не сложно, а любая контратака это почти всегда срыв атаки и как следствие карточка
А всё дело в том, что для зенита именно СПАРТАК главный раздражитель, на каком бы месте СПАРТАК не находился. Так как эти мешки газовые решили любыми способами, в том числе и грязными, догнать и опередить СПАРТАК по чемпионским титулам. По российским титулам чемпионства они этого добились, теперь у них цель сделать то же самое и по общим (СССР+РФ).
Этот беспредел можно остановить только одним справедливым способом... И я о нём уже давно твержу.
НУЖНО НА ГОСУРОВНЕ ЗАПРЕТИТЬ ГОСКОМПАНИЯМ ВЛАДЕТЬ КЛУБАМИ.
Но, что то мне подсказывает, что при ВВП эта справедливость не наступит.
Мне кажется про ошибки судей именно надо лишний раз говорить, чтобы такие истории не повторялись
Новая идея, тебе просто в голову не приходило, да? )