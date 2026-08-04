ЦСКА перепел «Ой, что ни вечер, то футбол» перед матчем с «Локо» в Кубке России: «Тут нет Шакиры, тут рок-н-ролл»

ЦСКА креативно анонсировал матч с «Локомотивом» в FONBET Кубке России .

Футболисты ЦСКА перепели песню «Ой, что ни вечер, то футбол», ставшую известной во время ЧМ-2026. В съемках в том числе приняли участие Матвей Кисляк, Мойзес Барбоза, Данил Круговой, Кирилл Глебов и Владислав Тороп.

Клуб встретится с «Локомотивом» в 1-м туре FONBET Кубка России, матч пройдет 4 августа в Москве и начнется в 20:45 по московскому времени.