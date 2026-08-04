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  4. ЦСКА перепел «Ой, что ни вечер, то футбол» перед матчем с «Локо» в Кубке России: «Тут нет Шакиры, тут рок-н-ролл»

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ЦСКА перепел «Ой, что ни вечер, то футбол» перед матчем с «Локо» в Кубке России: «Тут нет Шакиры, тут рок-н-ролл»
ЦСКА креативно анонсировал матч с «Локомотивом» в FONBET Кубке России .

Футболисты ЦСКА перепели песню «Ой, что ни вечер, то футбол», ставшую известной во время ЧМ-2026. В съемках в том числе приняли участие Матвей Кисляк, Мойзес Барбоза, Данил Круговой, Кирилл Глебов и Владислав Тороп.

Клуб встретится с «Локомотивом» в 1-м туре FONBET Кубка России, матч пройдет 4 августа в Москве и начнется в 20:45 по московскому времени.

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Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Соцсети ЦСКА
ахахаха
logoМойзес Барбоза
logoЛокомотив
видео
logoМатвей Кисляк
logoЦСКА
logoКирилл Глебов
logoВладислав Тороп
logoДанил Круговой
logoFONBET Кубок России

Комментарии

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Ой, что ни стандарт, то Обляков, нет передач и нет голов, каждый удар по воробьям, а все подачи летят к ####.
На табло нули, армейцы не забили, Ваня след оставил на крестовине.
Ответленнорыч-абрамович
Ой, что ни стандарт, то Обляков, нет передач и нет голов, каждый удар по воробьям, а все подачи летят к ####. На табло нули, армейцы не забили, Ваня след оставил на крестовине.
Гонит воробьёв выше облаков.
Ответленнорыч-абрамович
Ой, что ни стандарт, то Обляков, нет передач и нет голов, каждый удар по воробьям, а все подачи летят к ####. На табло нули, армейцы не забили, Ваня след оставил на крестовине.
Прям хорошо! 👍🙂
а Мусаева почему в ролике нет? опять не попал?
ОтветЧемпион Людей
а Мусаева почему в ролике нет? опять не попал?
В качалке он. Некогда на фигню отвлекаться.
ОтветЧемпион Людей
а Мусаева почему в ролике нет? опять не попал?
Мусаеву не до пустяков - учится чеканить по лекалам Царя
Месяц это слушали, теперь каверы пошли
ОтветDmitry Rozanov
Месяц это слушали, теперь каверы пошли
Тут нет никого.
Хоть и в Москве, хоть не далекооо, но подобное стоило карьере в сборной Пиирло🤷‍♂️
ОтветКрасная стрела
Хоть и в Москве, хоть не далекооо, но подобное стоило карьере в сборной Пиирло🤷‍♂️
С волками жить, по-волчьи выть. Пацан решил, пацан сделал.
Этот кавер норм. 👍
"Тут нет Шакиры, тут колхоз" (с) (По мотивам перехода Жуана)
Даже учитывая то, насколько достала эта песня, - неплохой креатив
Ария Мойзеса ужасна, как и его игра в последнее время.
Ну, Мойзу можно было бы автотюном поправить. Чтобы немного в ноты попадал.
ОтветГуго Оберштейн
Ну, Мойзу можно было бы автотюном поправить. Чтобы немного в ноты попадал.
паузы надо было между строками побольше, а то не канон
ОтветГуго Оберштейн
Ну, Мойзу можно было бы автотюном поправить. Чтобы немного в ноты попадал.
Зато единственный, кто реально пел. 😁 Вообще, мне понравилось.
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