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  4. Михаил Кержаков о Кубке России: «Ситуация, когда команда из Пути РПЛ после проигрыша опускается в нижнюю часть сетки, несправедлива. Она должна сразу вылетать»

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Михаил Кержаков о Кубке России: «Ситуация, когда команда из Пути РПЛ после проигрыша опускается в нижнюю часть сетки, несправедлива. Она должна сразу вылетать»
Михаил Кержаков о Кубке: команда, проигравшая в Пути РПЛ, должна сразу вылетать.

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о нынешнем формате Фонбет Кубка России.

«Мне нравится в этом формате то, что из‑за большего количества матчей футболисты, не получающие достаточной практики в чемпионате, могут получить ее в Кубке России, могут показать себя и что‑то доказать тренерскому штабу.

Но, на мой взгляд, ситуация, когда команда из Пути РПЛ после проигрыша опускается в нижнюю часть сетки, несправедлива. Считаю, что команда должна сразу вылетать», – сказал Кержаков.

В среду «Зенит» встретится с «Балтикой» в 1-м туре группового этапа турнира. Матч начнется в 20:45 по московскому времени. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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Комментарии

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Тогда в финале будут играть всегда команда РПЛ против команды низшего дивизиона. Кому это надо? Скорее справедливее сделать бы формат старой Лч. Запустить отборочные, а потом групповой этап. 8 групп, в каждой по две команды РПЛ попавшие напрямую и 16 счастливчиков из низшего дива. Ну Групповой этап начался бы позднее, а не в августе, например. А пока, можно было б чуть плотнее играть чемпионат.
ОтветКрасная стрела
Тогда в финале будут играть всегда команда РПЛ против команды низшего дивизиона. Кому это надо? Скорее справедливее сделать бы формат старой Лч. Запустить отборочные, а потом групповой этап. 8 групп, в каждой по две команды РПЛ попавшие напрямую и 16 счастливчиков из низшего дива. Ну Групповой этап начался бы позднее, а не в августе, например. А пока, можно было б чуть плотнее играть чемпионат.
Полностью согласен. Это был бы самый лучший вариант
ОтветКрасная стрела
Тогда в финале будут играть всегда команда РПЛ против команды низшего дивизиона. Кому это надо? Скорее справедливее сделать бы формат старой Лч. Запустить отборочные, а потом групповой этап. 8 групп, в каждой по две команды РПЛ попавшие напрямую и 16 счастливчиков из низшего дива. Ну Групповой этап начался бы позднее, а не в августе, например. А пока, можно было б чуть плотнее играть чемпионат.
А Кержаков этого не понимает. Футболист одним словом.
Бурление началось, когда в финал Кубка несколько раз подряд выходили маленькие команды и наверху решили, что так быть не должно (Тосно, Авангард 2018 год, Урал 2019, Химки 2020,).Плюс из-за 2022 года у нас стало много свободных дней из-за отсутствия еврокубков и туда поставили матчи на кубок, который идет с августа по май и включает огромное количество матчей.

И даже при новом формате, который на 100% благоволит топ-клубам в 2024 году Балтика вышла в финал, а в 2025 году Ростов
Тогда теряется смысл деления на пути… не?))
формат кубка полная чушь, второй чемпионат, только по группам
ситуация когда команда после проигрыша сразу вылетает, несправедлива
Так, а команда занявшая 3-е место в группе справедливо выходит дальше и играет с заведомо слабыми командами в нижней части сетки и может выиграть финал?
Весь формат текущего кубка - полная ерунда. Народ плюется, а футбольным чинушам все равно, ведь они нефутбольные люди. Пожалуйста, верните старый добрый формат кубка по футболу: без групп с играми плей офф на вылет! Тогда и интрига будет и интерес к кубку у народа возрастет.
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