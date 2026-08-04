Михаил Кержаков о Кубке России: «Ситуация, когда команда из Пути РПЛ после проигрыша опускается в нижнюю часть сетки, несправедлива. Она должна сразу вылетать»

Михаил Кержаков о Кубке: команда, проигравшая в Пути РПЛ, должна сразу вылетать.

Тренер вратарей «Зенита » Михаил Кержаков поделился мнением о нынешнем формате Фонбет Кубка России.

«Мне нравится в этом формате то, что из‑за большего количества матчей футболисты, не получающие достаточной практики в чемпионате, могут получить ее в Кубке России, могут показать себя и что‑то доказать тренерскому штабу.

Но, на мой взгляд, ситуация, когда команда из Пути РПЛ после проигрыша опускается в нижнюю часть сетки, несправедлива. Считаю, что команда должна сразу вылетать», – сказал Кержаков.

В среду «Зенит» встретится с «Балтикой» в 1-м туре группового этапа турнира. Матч начнется в 20:45 по московскому времени.