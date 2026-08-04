«РПЛ все еще входит в топ-6 лиг Европы. Больше громких имен, чем в Нидерландах». Защитник «Крыльев» Ороз об уровне чемпионата России

Ороз об уровне чемпионата России: РПЛ все еще входит в топ-6 лиг Европы.

Защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз считает, что уровень Альфа банк РПЛ позволяет ей входить в топ-6 в Европе.

«Чемпионаты России и Нидерландов очень разные, на самом деле. В РПЛ больше единоборств, борьбы. Также здесь многое может решить один игрок, уровень индивидуального мастерства игроков высокий.

Но в Нидерландах тоже много квалифицированных футболистов, там быстрее нужно принимать решение, работать с мячом быстрее. Там больше тактики и техники. Что касается уровня игроков, то в РПЛ больше громких имен, футболистов с опытом. А в Нидерландах больше молодых футболистов – это отличное место, где можно начать карьеру, показать себя и перейти в другую лигу.

Сложно сказать, какой реально уровень у РПЛ на фоне европейских лиг, потому что российские команды сейчас не участвуют в еврокубках.

Но я думаю, что РПЛ все еще входит в топ-6 лиг Европы. Я считаю уровень чемпионата России высоким», – сказал хорват, ранее выступавший в чемпионате Нидерландов за «Витесс».