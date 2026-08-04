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  4. «РПЛ все еще входит в топ-6 лиг Европы. Больше громких имен, чем в Нидерландах». Защитник «Крыльев» Ороз об уровне чемпионата России

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«РПЛ все еще входит в топ-6 лиг Европы. Больше громких имен, чем в Нидерландах». Защитник «Крыльев» Ороз об уровне чемпионата России
Ороз об уровне чемпионата России: РПЛ все еще входит в топ-6 лиг Европы.

Защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз считает, что уровень Альфа банк РПЛ позволяет ей входить в топ-6 в Европе. 

«Чемпионаты России и Нидерландов очень разные, на самом деле. В РПЛ больше единоборств, борьбы. Также здесь многое может решить один игрок, уровень индивидуального мастерства игроков высокий.

Но в Нидерландах тоже много квалифицированных футболистов, там быстрее нужно принимать решение, работать с мячом быстрее. Там больше тактики и техники. Что касается уровня игроков, то в РПЛ больше громких имен, футболистов с опытом. А в Нидерландах больше молодых футболистов – это отличное место, где можно начать карьеру, показать себя и перейти в другую лигу. 

Сложно сказать, какой реально уровень у РПЛ на фоне европейских лиг, потому что российские команды сейчас не участвуют в еврокубках.

Но я думаю, что РПЛ все еще входит в топ-6 лиг Европы. Я считаю уровень чемпионата России высоким», – сказал хорват, ранее выступавший в чемпионате Нидерландов за «Витесс». 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
logoДоминик Ороз
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
рейтинги
logoКрылья Советов
logoвысшая лига Нидерланды

Комментарии

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Турция , Португалия . О таких лигах не знает ,наверное . 6 в Европе …
Ответbombjack
Турция , Португалия . О таких лигах не знает ,наверное . 6 в Европе …
Португалия это топ 3,5 клуба и остальное нищая массовка. У нас больше крепких клубов, которые в каждом туре могут дать бой друг другу. В целом РПЛ сейчас (естественно) чуть сдала, но даже сейчас это крепкий чемпионат топ-10, место можно поставить произвольно от топ-6 до топ-10. Посещаемость очень хорошая, зарплаты, трансферы. Больше десятка футболистов были представлены на ЧМ, капитан сборной Мексики играл в РПЛ да и другие
Ответbombjack
Турция , Португалия . О таких лигах не знает ,наверное . 6 в Европе …
Не лучше РПЛ как лиги. Не нужно судить о чемпионате только по топ клубам
Смотрел суперкубок Нидерландов и Бельгии, уровень футбола, как в РПЛ. Примерно так же в Турции и Португалии. Остальные ещё хуже
ОтветHelge
Смотрел суперкубок Нидерландов и Бельгии, уровень футбола, как в РПЛ. Примерно так же в Турции и Португалии. Остальные ещё хуже
Порту и Бенфика,Галатасарай и Фенербахче,ПСВ ,Аякс ,Фейенорд,Брюгге,Андерлехт,Юнион. Сомневаюсь что Зенит ,Краснодар,Спартак ,к сожалению ,выше уровнем.
ОтветVV Vvvv
Порту и Бенфика,Галатасарай и Фенербахче,ПСВ ,Аякс ,Фейенорд,Брюгге,Андерлехт,Юнион. Сомневаюсь что Зенит ,Краснодар,Спартак ,к сожалению ,выше уровнем.
Комментарий скрыт
В топ-6 лиг Восточной Европы
ОтветВлад Точёнов
В топ-6 лиг Восточной Европы
В восточной Европе Россия топ-1
назови хоть одно громкое имя....
ОтветIlia Maksiokov
назови хоть одно громкое имя....
ВОЛОДЯ!
По сути он сказал, что РПЛ не лучше и не хуже остальных лиг - она просто другая по стилю. Тут реально сложно играть, сложно обыгрывать, постоянно свистят и тормозят игру. Тут даже Хвича толком ничего не мог. Энрике ничего не может. И многие другие. Команды любят фолить и выстраивать плотные автобусы с дубами в каждой линии. Поэтому успокойтесь со своими оценками и хейтами и примите ситуацию адекватно, как всё и есть на самом деле.
Ребята, об уровне российской Премьер лиги говорит иностранец с опытом игры в других странах. Это сравнительный взгляд со стороны, можно прислушаться.
Естественно, у нас один из самых топовых чемпионатов в мире. Не случайно же мы попали в тройку призеров недовнего ЧМ (по версии фантазёров). В ЛЧ выдуманного мира тоже всегда на заметных ролях. Если бы не политика, Дзюба бы брал Золотой мяч в этом году.
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