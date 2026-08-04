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  4. «Реал» продал Паласиоса «Фулхэму» за 10 млн евро. Мадридцы получат 30% от суммы перепродажи хавбека

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«Реал» продал Паласиоса «Фулхэму» за 10 млн евро. Мадридцы получат 30% от суммы перепродажи хавбека
«Фулхэм» купил Паласиоса у «Реала».

«Фулхэм» подписал Сесара Паласиоса.

Английский клуб объявил о переходе 21-летнего полузащитника из «Реала». Стороны заключили контракт до июня 2031 года. 

По информации Фабрицио Романо, мадридцы получат 10 миллионов евро и 30% от суммы перепродажи игрока. 

В прошлом сезоне Паласиос провел 7 матчей за основную команду «Реала» во всех турнирах и 37 игр за «Кастилью». Его статистику можно найти здесь

Фото: fulhamfc.com/

«Фулхэм» за 40+2 млн евро купил Гарсию у «Реала». Контракт с 22-летним форвардом – до 2031 года

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Фулхэма»
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Комментарии

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Арбелоа решил работать с теми, кого знает с юношеских лет, когда возглавлял Кастилью. Даже в Мадриде в последние полгода очень часто привлекал кантерано. Удачи! Возможно эта тактика принесет ему успех, а парням возможность проявить себя в АПЛ.
Ответcorazon blanco
Арбелоа решил работать с теми, кого знает с юношеских лет, когда возглавлял Кастилью. Даже в Мадриде в последние полгода очень часто привлекал кантерано. Удачи! Возможно эта тактика принесет ему успех, а парням возможность проявить себя в АПЛ.
Я в фифа когда в другую команду ухожу, тоже со старой команды игроков набираю))
И Гонсало в Фулхэм. Собирается банда из Реала
Удачи Арбелоа и нашим кантерано в Апл, хочу чтобы у всех получилось 🙌
Фулхем Мадрид 🤔
Арбелоа конкретно втерся в доверие. Реал уже, наверное, специально открывает список игроков академии со словами: «Этого тоже отправьте в «Фулхэм»😂. Перес потирает руки, а английский клуб исправно пополняет мадридскую кассу.
Вот бы Арбелоа еще Питарча забрал туда и Мастантуоно
зачем если Арбелоа уволят зимой
ОтветLavinka
зачем если Арбелоа уволят зимой
Почему это его должны уволить, со второй командой он работал отлично и на главные матчи он не провалил. Молодёжь привлекал и доверял, у Фулхэма цель как я понял не вылететь. Стабилизировать игру, привлеч в качестве усиления игроков которых знает и доверяет, которые будут проводником идей в раздевалке, а не сбитых летчиков по мне не худшая идея.
ОтветVal Smith
Почему это его должны уволить, со второй командой он работал отлично и на главные матчи он не провалил. Молодёжь привлекал и доверял, у Фулхэма цель как я понял не вылететь. Стабилизировать игру, привлеч в качестве усиления игроков которых знает и доверяет, которые будут проводником идей в раздевалке, а не сбитых летчиков по мне не худшая идея.
тренить Реал в Ла Лиге и тренить середняк в АПЛ разные вещи
Будет интересно посмотреть, что получится у Арбелоа в Фулхеме с уже парой хорошо знакомых игроков ;)
Мадрид уже на полтинник Фулхэму продал игроков
ОтветChistian Jadson
Мадрид уже на полтинник Фулхэму продал игроков
копейки же по меркам апл
отличные трасферы )
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