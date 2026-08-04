«Реал» продал Паласиоса «Фулхэму» за 10 млн евро. Мадридцы получат 30% от суммы перепродажи хавбека
«Фулхэм» купил Паласиоса у «Реала».
«Фулхэм» подписал Сесара Паласиоса.
Английский клуб объявил о переходе 21-летнего полузащитника из «Реала». Стороны заключили контракт до июня 2031 года.
По информации Фабрицио Романо, мадридцы получат 10 миллионов евро и 30% от суммы перепродажи игрока.
В прошлом сезоне Паласиос провел 7 матчей за основную команду «Реала» во всех турнирах и 37 игр за «Кастилью». Его статистику можно найти здесь.
Фото: fulhamfc.com/
«Фулхэм» за 40+2 млн евро купил Гарсию у «Реала». Контракт с 22-летним форвардом – до 2031 года
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Фулхэма»
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