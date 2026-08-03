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  4. Федотов о работе Кукуляка на матче «Зенита» и «Оренбурга»: «Он выпал из игры и отпускал эпизоды. Если в моменте с Кулем не показываешь ничего, какой ты арбитр ФИФА и что ты там делаешь?»

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Федотов о работе Кукуляка на матче «Зенита» и «Оренбурга»: «Он выпал из игры и отпускал эпизоды. Если в моменте с Кулем не показываешь ничего, какой ты арбитр ФИФА и что ты там делаешь?»
Федотов о Кукуляке: иногда кажется, что лучше бы арбитров ФИФА и не назначали.

Бывший арбитр Игорь Федотов раскритиковал судью Евгения Кукуляка за работу на матче 2-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом» (0:3).

«Правильно Кукуляк не назначил 11-метровый в ворота «Оренбурга» в начале матча. Был небольшой игровой контакт, игрок «Зенита» упал, но ничего особенного там не было. На 56-й минуте не показал желтую Джону Джону за грубую игру.

Отдельно надо обсудить дискуссионный момент на 40-й минуте, когда Кукуляк не показал желтую Кулю за грубую игру. Проблема здесь в том, что арбитр вообще не показал ничего. Он изначально пытался задать определенный уровень борьбы, однако в итоге выпал из игры и просто фиксировал моменты: где-то хотел притормозить игроков, но отпускал эпизоды, и игроки начинали лупить друг друга по ногам.

И как раз момент с Кулем – самый показательный. Недопустимо для арбитра ФИФА не дать ничего за такой фол, находясь в правильной позиции. Похожая ситуация была у Буланова в матче за Суперкубок, но там его еще можно было понять, потому что Соболев сыграл в мяч, а арбитр располагался слишком близко. Здесь же все открыто и понятно. Нога шла высоко, Куль шипами вскользь ударил соперника по щитку. Все критерии для железной желтой карточки. Просто покажи ее. Однако если у тебя это не желтая и ты не показываешь ничего, то какой ты арбитр ФИФА и что ты там делаешь?

Меня напрягает, что арбитры ФИФА, такие как Чебан, Москалев, Кукуляк, Иванов, не получают назначений. А когда получают, то у людей складывается впечатление, что лучше бы и не получали. Для меня это одна из основных проблем, которая тянется за департаментом. Для чего этих ребят держать? Заберите у них эмблемы ФИФА, отдайте молодым. Те хотя бы прогрессируют и хотят работать на высоком уровне, у них все для этого есть», – сказал Федотов.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Евгений Кукуляк
logoОренбург
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
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Евгений Буланов
logoДжон Джон
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logoВладимир Москалев
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logoАлександр Соболев
Игорь Федотов
logoСергей Сергеевич Иванов
logoРуслан Куль
logoOLIMPBET Суперкубок России
Сергей Чебан

Комментарии

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Обычная ошибка против Зенита, ничего нового. Все забудут через неделю и будут опять кричать про админресурс.
ОтветSergerSerj
Обычная ошибка против Зенита, ничего нового. Все забудут через неделю и будут опять кричать про админресурс.
а некоторые моменты против Зенита вообще не упоминают, как будто табу, например, рука Умярова...
зато редкие моменты в пользу Зенита мусолят пару месяцев, поливая грязью судейский корпус, Зенит, Газпром, Миллера и всех остальных
Куль с самого начала играл очень грубо и заслуживал карточки несколько раз, а в моменте про который говорит Федотов там и вовсе было ближе к красной.
Это был сеанс вольной боиьбы в исполнении команды из Оренбурга. Обнимашки, толчки в спину локтем в своей штрафной, опасные броски в ноги, толчки и хватания с чужой. Это не уровень борьбы, это даже не дворовый, это что-то из аргентинских банд. Судья не роказал минимум 3 прямых красных, четыре двойных желтых, команда должна была доигрывать матч с вратарем и тремя оставшимися полевыми. Видимо против Зенита праатла не действуют. Они даже Вендела не уважают. Барриос удивительно вежливо себя вёл с хамами, видимо, Семак предупредил, с чем придется иметь дело. Несчастные бразильцы в средцах только вздымали руки. Когда двое призватиои Соболева, да так, чтт у того бутса слетела (один из темнокожих борцов стал насильно натягивать бутсу на ногу Саше бед последствий), при этом штрафной был назначен в пользу Оренбурга. А бесконечные блокировки, когда игроки играют в тело (или по ногам), не попадая по мячу, когда мяч прокинут зенитовцем. Эпизод трактовался как "оба столкнулись". Кукуляк был более чем лоялен в отношении игроков Оренбурга, чтобы прекратить, наконец, инсинуации в симпатиях к Зениту. Чтобы не говорили про липовые пенальти, в отношении Зенита, с их игроками в штрафной можно делать что угодно. А желтое "предупреждение" игрокам соперника Зенита судьи дают тошько после пятого грубого нарушения, каждое из которых тянет на желтую.
ОтветДомкрат Самолетович
Это был сеанс вольной боиьбы в исполнении команды из Оренбурга. Обнимашки, толчки в спину локтем в своей штрафной, опасные броски в ноги, толчки и хватания с чужой. Это не уровень борьбы, это даже не дворовый, это что-то из аргентинских банд. Судья не роказал минимум 3 прямых красных, четыре двойных желтых, команда должна была доигрывать матч с вратарем и тремя оставшимися полевыми. Видимо против Зенита праатла не действуют. Они даже Вендела не уважают. Барриос удивительно вежливо себя вёл с хамами, видимо, Семак предупредил, с чем придется иметь дело. Несчастные бразильцы в средцах только вздымали руки. Когда двое призватиои Соболева, да так, чтт у того бутса слетела (один из темнокожих борцов стал насильно натягивать бутсу на ногу Саше бед последствий), при этом штрафной был назначен в пользу Оренбурга. А бесконечные блокировки, когда игроки играют в тело (или по ногам), не попадая по мячу, когда мяч прокинут зенитовцем. Эпизод трактовался как "оба столкнулись". Кукуляк был более чем лоялен в отношении игроков Оренбурга, чтобы прекратить, наконец, инсинуации в симпатиях к Зениту. Чтобы не говорили про липовые пенальти, в отношении Зенита, с их игроками в штрафной можно делать что угодно. А желтое "предупреждение" игрокам соперника Зенита судьи дают тошько после пятого грубого нарушения, каждое из которых тянет на желтую.
Между первым и вторым голами, судья нарушения со стороны Оренбурга, ВООБЩЕ не свистел. Надеялся на перелом в матче.
Всегда забавно видеть как абсолютно профнепригодный Федотов критикует точно таких же как был он сам арбитров.
Пресловутая «планка» - «гениальное» изобретение в судейских кущах для оправдания произвольного, избирательного «творчества» в оценке эпизодов, а также маскировки слабого профессионального уровня, этики и достоинства свистящих( или не свистящих).
Помню я как сам Федотов судил 🤣, удалял не тех кого надо, не удалял вратаря играющего метр за пределами штрафной и еще куча разной всячины!)))
ОтветPredator777
Помню я как сам Федотов судил 🤣, удалял не тех кого надо, не удалял вратаря играющего метр за пределами штрафной и еще куча разной всячины!)))
Это оправдывает профнепригодность Евгения Кукуляка?
Ответтралмейстер
Это оправдывает профнепригодность Евгения Кукуляка?
Нет конечно, Кукуляк и особенно Казарцев это даже не клоуны а мерзавцы, которым не место в футболе даже в дворовом
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