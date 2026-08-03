Федотов о работе Кукуляка на матче «Зенита» и «Оренбурга»: «Он выпал из игры и отпускал эпизоды. Если в моменте с Кулем не показываешь ничего, какой ты арбитр ФИФА и что ты там делаешь?»

Федотов о Кукуляке: иногда кажется, что лучше бы арбитров ФИФА и не назначали.

Бывший арбитр Игорь Федотов раскритиковал судью Евгения Кукуляка за работу на матче 2-го тура РПЛ между «Оренбургом » и «Зенитом» (0:3).

«Правильно Кукуляк не назначил 11-метровый в ворота «Оренбурга» в начале матча. Был небольшой игровой контакт, игрок «Зенита » упал, но ничего особенного там не было. На 56-й минуте не показал желтую Джону Джону за грубую игру.

Отдельно надо обсудить дискуссионный момент на 40-й минуте, когда Кукуляк не показал желтую Кулю за грубую игру. Проблема здесь в том, что арбитр вообще не показал ничего. Он изначально пытался задать определенный уровень борьбы, однако в итоге выпал из игры и просто фиксировал моменты: где-то хотел притормозить игроков, но отпускал эпизоды, и игроки начинали лупить друг друга по ногам.

И как раз момент с Кулем – самый показательный. Недопустимо для арбитра ФИФА не дать ничего за такой фол, находясь в правильной позиции. Похожая ситуация была у Буланова в матче за Суперкубок, но там его еще можно было понять, потому что Соболев сыграл в мяч, а арбитр располагался слишком близко. Здесь же все открыто и понятно. Нога шла высоко, Куль шипами вскользь ударил соперника по щитку. Все критерии для железной желтой карточки. Просто покажи ее. Однако если у тебя это не желтая и ты не показываешь ничего, то какой ты арбитр ФИФА и что ты там делаешь?

Меня напрягает, что арбитры ФИФА, такие как Чебан, Москалев, Кукуляк, Иванов, не получают назначений. А когда получают, то у людей складывается впечатление, что лучше бы и не получали. Для меня это одна из основных проблем, которая тянется за департаментом. Для чего этих ребят держать? Заберите у них эмблемы ФИФА, отдайте молодым. Те хотя бы прогрессируют и хотят работать на высоком уровне, у них все для этого есть», – сказал Федотов.