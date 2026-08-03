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  4. Даниловым интересовался «Марсель». ЦСКА не готов продать 18-летнего защитника (Анар Ибрагимов)

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Даниловым интересовался «Марсель». ЦСКА не готов продать 18-летнего защитника (Анар Ибрагимов)
Во Франции интересовались Кириллом Даниловым.

«Марсель» проявлял интерес к центральному защитнику ЦСКА Кириллу Данилову.

Однако московский клуб не готов продать 18-летнего футболиста, сообщил журналист Анар Ибрагимов.

Данилова хотел приобрести спортивный отдел французского клуба, но до официального предложения и обсуждения финансовой стороны возможной сделки дело не дошло.

В этом сезоне защитник провел два полных матча в Альфа-Банк РПЛ – против «Балтики» (2:1) и «Крыльев Советов» (1:1). Подробную статистику игрока можно посмотреть по ссылке.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова
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Комментарии

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Мусаева пусть берут. Тоже неплохой защитник. Чужих ворот правда..
Сейчас прибегут лицемерные Мостовые и прочие , и расскажут про сломанную карьеру парню … Достанут свои нафталиновые истории , как они в свое время уезжали ради футбола, как нужно расти и развиваться… Только забудут сказать , что уезжали они из страны , где не было ничего от слова совсем . Забудут рассказать, что при переходе их доходы были увеличены в 4-5-6 раз … и помимо прочего у них появились возможности, которых в нашей стране к этому моменту не было … Уезжали за бабками и возможностями , лицемерие … Практически все, кто уезжал и закрепился , там имеет недвижимость,бизнес … Никто из них , по окончании контракта не ломанулся обратно , оставив все .. Наверно на памяти только Радимов … И то , когда он возвращался , это была уже совсем другая страна , отличная от той , из которой он уезжал . И вот сейчас, понимая , что у тебя одна жизнь , что у тебя семья , зачем туда срываться и ехать на меньшую зарплату или в клуб середняк ? Именно про это , постоянно говорит Аршавин , зачем ? Что бы получать меньше , что бы ничего не выиграть ? И на спортсе такие , да , да, не хотят ехать 🤡… Как будто если тут у кого то зарплата условно 100000 рублей, а ему такие , не хочешь поехать в Европу , на зарплату в 50000,зато компания крутая , развивается… Правда денег меньше , и еще Геморой с языком , и еще бытовые проблемы там , дети со школой , садик там , разность образования… Ага , бегу и волосы назад … лицемерный бред … Ехать можно , как Оздоев , взрослый мужик, денег наколотил , поехал играть по кайфу, потому что может себе позволить ( и не бесплатно естественно)… Поиграл, мечту исполнил и обратно …
ОтветDmitry_Teplov
Сейчас прибегут лицемерные Мостовые и прочие , и расскажут про сломанную карьеру парню … Достанут свои нафталиновые истории , как они в свое время уезжали ради футбола, как нужно расти и развиваться… Только забудут сказать , что уезжали они из страны , где не было ничего от слова совсем . Забудут рассказать, что при переходе их доходы были увеличены в 4-5-6 раз … и помимо прочего у них появились возможности, которых в нашей стране к этому моменту не было … Уезжали за бабками и возможностями , лицемерие … Практически все, кто уезжал и закрепился , там имеет недвижимость,бизнес … Никто из них , по окончании контракта не ломанулся обратно , оставив все .. Наверно на памяти только Радимов … И то , когда он возвращался , это была уже совсем другая страна , отличная от той , из которой он уезжал . И вот сейчас, понимая , что у тебя одна жизнь , что у тебя семья , зачем туда срываться и ехать на меньшую зарплату или в клуб середняк ? Именно про это , постоянно говорит Аршавин , зачем ? Что бы получать меньше , что бы ничего не выиграть ? И на спортсе такие , да , да, не хотят ехать 🤡… Как будто если тут у кого то зарплата условно 100000 рублей, а ему такие , не хочешь поехать в Европу , на зарплату в 50000,зато компания крутая , развивается… Правда денег меньше , и еще Геморой с языком , и еще бытовые проблемы там , дети со школой , садик там , разность образования… Ага , бегу и волосы назад … лицемерный бред … Ехать можно , как Оздоев , взрослый мужик, денег наколотил , поехал играть по кайфу, потому что может себе позволить ( и не бесплатно естественно)… Поиграл, мечту исполнил и обратно …
Все зависит от амбиций. Если не хочешь прогрессировать, оставайся в нашем болоте. В том же Марселе Зп была бы больше чем в Цска. Плюс игра в более сильном чемпионате. Не все в этой жизни измеряется деньгами иначе все топ футболисты свалили из Европы играть в Аравию
ОтветDmitry_Teplov
Сейчас прибегут лицемерные Мостовые и прочие , и расскажут про сломанную карьеру парню … Достанут свои нафталиновые истории , как они в свое время уезжали ради футбола, как нужно расти и развиваться… Только забудут сказать , что уезжали они из страны , где не было ничего от слова совсем . Забудут рассказать, что при переходе их доходы были увеличены в 4-5-6 раз … и помимо прочего у них появились возможности, которых в нашей стране к этому моменту не было … Уезжали за бабками и возможностями , лицемерие … Практически все, кто уезжал и закрепился , там имеет недвижимость,бизнес … Никто из них , по окончании контракта не ломанулся обратно , оставив все .. Наверно на памяти только Радимов … И то , когда он возвращался , это была уже совсем другая страна , отличная от той , из которой он уезжал . И вот сейчас, понимая , что у тебя одна жизнь , что у тебя семья , зачем туда срываться и ехать на меньшую зарплату или в клуб середняк ? Именно про это , постоянно говорит Аршавин , зачем ? Что бы получать меньше , что бы ничего не выиграть ? И на спортсе такие , да , да, не хотят ехать 🤡… Как будто если тут у кого то зарплата условно 100000 рублей, а ему такие , не хочешь поехать в Европу , на зарплату в 50000,зато компания крутая , развивается… Правда денег меньше , и еще Геморой с языком , и еще бытовые проблемы там , дети со школой , садик там , разность образования… Ага , бегу и волосы назад … лицемерный бред … Ехать можно , как Оздоев , взрослый мужик, денег наколотил , поехал играть по кайфу, потому что может себе позволить ( и не бесплатно естественно)… Поиграл, мечту исполнил и обратно …
Если ты проф.спортсмен, то для тебя прогресс — это мотивация. Невозможно расти выше определённого потолка в слабой лиге. Неизбежен регресс к среднему. С такими размышлениями как у тебя у нас никогда не будет топовых футболистов. Будут середняки лимитные. А тут путь условного Хусанова перед глазами. ЦСКА просто нужно заложить хороший % от перепродажи.
Парнишка в порядке, играет в современный футбол
Предложения не было, вот и не готов
Конечно не готов, иначе совсем без ЦЗ останутся.
Помню я в свое время очень интересовался Анджелиной Джоли
ОтветilCapitano
Помню я в свое время очень интересовался Анджелиной Джоли
Что, она тоже не готова была?
ОтветilCapitano
Помню я в свое время очень интересовался Анджелиной Джоли
Вся карьера у неё сломалась из за того, что не вышло
Продать не могут, а вот обменять на Чуквумукву какого всегда готовы
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