Даниловым интересовался «Марсель». ЦСКА не готов продать 18-летнего защитника (Анар Ибрагимов)
Во Франции интересовались Кириллом Даниловым.
«Марсель» проявлял интерес к центральному защитнику ЦСКА Кириллу Данилову.
Однако московский клуб не готов продать 18-летнего футболиста, сообщил журналист Анар Ибрагимов.
Данилова хотел приобрести спортивный отдел французского клуба, но до официального предложения и обсуждения финансовой стороны возможной сделки дело не дошло.
В этом сезоне защитник провел два полных матча в Альфа-Банк РПЛ – против «Балтики» (2:1) и «Крыльев Советов» (1:1). Подробную статистику игрока можно посмотреть по ссылке.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова
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