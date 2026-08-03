Даниловым интересовался «Марсель». ЦСКА не готов продать 18-летнего защитника (Анар Ибрагимов)

Во Франции интересовались Кириллом Даниловым.

«Марсель » проявлял интерес к центральному защитнику ЦСКА Кириллу Данилову.

Однако московский клуб не готов продать 18-летнего футболиста, сообщил журналист Анар Ибрагимов.

Данилова хотел приобрести спортивный отдел французского клуба, но до официального предложения и обсуждения финансовой стороны возможной сделки дело не дошло.

В этом сезоне защитник провел два полных матча в Альфа-Банк РПЛ – против «Балтики» (2:1) и «Крыльев Советов» (1:1). Подробную статистику игрока можно посмотреть по ссылке .