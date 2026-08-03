Владельцу «Вест Хэма» Салливану рекомендовали не ходить на домашние матчи на фоне секс-скандала. Клуб опасается «демонстраций и антисоциального поведения» фанатов

Владельца «Вест Хэма» попросили не ходить на стадион на фоне секс-скандала.

Совладельцу «Вест Хэма » Дэвиду Салливану было рекомендовано воздержаться от посещения домашних матчей клуба после расследования, посвященного обвинениям в сексуальных домогательствах.

Ранее несколько женщин обвинили Салливана в домогательствах и принуждении к интимным связям ради продвижения их карьеры. Совместное расследование BBC и The Times охватывает несколько десятилетий начиная с 1980-х годов. После его анонса Салливан подал в отставку с поста председателя «Вест Хэма», но опроверг все обвинения в свой адрес. Также известно, что Салливану запретили контактировать с женской и молодежными командами клуба после анонимной жалобы в 2023 году.

Представитель стадиона «Лондон Стэдиум», где «Вест Хэм» проводит свои домашние матчи, сообщил, что клуб «рекомендовал» Салливану не посещать матчи из-за опасений по поводу беспорядков среди болельщиков.

«Лондон Стэдиум» запросил предварительное уведомление о любых запланированных визитах миллиардера для принятия дополнительных мер безопасности и оперативного управления. Сам же клуб ожидает, что Салливан проигнорирует просьбу не посещать домашние матчи, и уведомил об этом руководство арены.

Представитель «Лондон Стэдиум» заявил, что дополнительная информация запрошена для того, чтобы «убедиться в возможности выполнения своих собственных обязанностей по обеспечению безопасности». Он сообщил, что «Вест Хэм» ответил, что «дело было расследовано, и клуб не считает, что существует постоянный риск для безопасности, связанный с посещением стадиона господином Салливаном».

Однако, несмотря на это, клуб рекомендовал бизнесмену воздержаться от посещения матчей из-за «потенциальной возможности демонстраций и антисоциального поведения со стороны некоторых зрителей».