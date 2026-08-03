Юрий Семин: «Слуцкий очень быстро найдет команду в РПЛ. Он высококвалифицированный тренер, таких специалистов у нас не очень много. В Китае он прекрасно работал»

Юрий Семин: Слуцкий очень быстро найдет команду в РПЛ.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном возвращении Леонида Слуцкого в РПЛ .

Ранее 55-летний специалист покинул пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

«Слуцкий очень быстро найдет команду в РПЛ. Он высококвалифицированный тренер. Таких специалистов в нашей лиге не очень много.

Важно, чтобы Слуцкий сам захотел вернуться в Премьер-лигу. В Китае он прекрасно работал, «Шанхай Шэньхуа » был на самом верху. Победа в Суперкубке Китая говорит о высокой квалификации Леонида Слуцкого», – сказал Семин.

Слуцкий о работе с «Шэньхуа»: «В Китае любят цифрами: 109 матчей, 65 побед, 2 Суперкубка, 2 серебра, 1 город – полтора миллиардов впечатлений. Спасибо, Шанхай!»

Мостовой об уходе Слуцкого из «Шанхая»: «Два раза обосрался с командой, которая первые места занимала. Даже в Китае поняли, что он нефутбольный человек, но такие везде всплывают»