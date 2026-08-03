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  4. Юрий Семин: «Слуцкий очень быстро найдет команду в РПЛ. Он высококвалифицированный тренер, таких специалистов у нас не очень много. В Китае он прекрасно работал»

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Юрий Семин: «Слуцкий очень быстро найдет команду в РПЛ. Он высококвалифицированный тренер, таких специалистов у нас не очень много. В Китае он прекрасно работал»
Юрий Семин: Слуцкий очень быстро найдет команду в РПЛ.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном возвращении Леонида Слуцкого в РПЛ.

Ранее 55-летний специалист покинул пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

«Слуцкий очень быстро найдет команду в РПЛ. Он высококвалифицированный тренер. Таких специалистов в нашей лиге не очень много.

Важно, чтобы Слуцкий сам захотел вернуться в Премьер-лигу. В Китае он прекрасно работал, «Шанхай Шэньхуа» был на самом верху. Победа в Суперкубке Китая говорит о высокой квалификации Леонида Слуцкого», – сказал Семин. 

Слуцкий о работе с «Шэньхуа»: «В Китае любят цифрами: 109 матчей, 65 побед, 2 Суперкубка, 2 серебра, 1 город – полтора миллиардов впечатлений. Спасибо, Шанхай!»

Мостовой об уходе Слуцкого из «Шанхая»: «Два раза обосрался с командой, которая первые места занимала. Даже в Китае поняли, что он нефутбольный человек, но такие везде всплывают»

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoЛеонид Слуцкий
logoвысшая лига Китай
logoШанхай Шэньхуа
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoЮрий Семин

Комментарии

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Вот слова настоящего профи и просто хорошего человека. Привет господину Мостовому...
ОтветStazzz
Вот слова настоящего профи и просто хорошего человека. Привет господину Мостовому...
Привет! Даже знаю какую команду он возглавит
Юрию Палычу как всегда респект за адекватность!
Молодец Юрий Палыч! Ни слова плохого про коллег по футбольному цеху!)))
Не то что всякие царьки...
Не показывайте пожалуйста эту цитату Сëмина Мостовому!
Хотя нет. Наоборот, покажите. Даже интересно в какую категорию "футбольно/не футбольных" людей Мостовой запишет Сёмина после этих слов.
ОтветJoker2104
Не показывайте пожалуйста эту цитату Сëмина Мостовому! Хотя нет. Наоборот, покажите. Даже интересно в какую категорию "футбольно/не футбольных" людей Мостовой запишет Сёмина после этих слов.
уже показали
Поддерживаю слова Сёмина. Слуцкий сможет.
Палыч красавчик! Безупречный всегда, вкус и манеры! А ведь был костолом говорят
Ну уж в тренерском деле Палыч шарит точно.
Юрий Палыч бы Мостовому объяснил что к чему…)
Хотя…
Всё чаще кажется, что Сашенька Мост так совсем не думает, а просто вертит этим своё имя в интернете. Чтобы не забыли…)
А если всё-таки по правде думает, то свою футбольность он всё-таки профигачил…)
Но надеюсь на первое…
Ну значит и Дзюба скоро найдет команду
Да легко. Сейчас Динамо или Локомотив проведут еще по 3-4 невнятных матча и вот он
ОтветОпа, Митяй
Да легко. Сейчас Динамо или Локомотив проведут еще по 3-4 невнятных матча и вот он
Будет лучше, если возглавит сборную вместо Карпина.
Ответpretty crow
Будет лучше, если возглавит сборную вместо Карпина.
Хуже точно не будет
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