Юрий Семин: «Слуцкий очень быстро найдет команду в РПЛ. Он высококвалифицированный тренер, таких специалистов у нас не очень много. В Китае он прекрасно работал»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном возвращении Леонида Слуцкого в РПЛ.
Ранее 55-летний специалист покинул пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа».
«Слуцкий очень быстро найдет команду в РПЛ. Он высококвалифицированный тренер. Таких специалистов в нашей лиге не очень много.
Важно, чтобы Слуцкий сам захотел вернуться в Премьер-лигу. В Китае он прекрасно работал, «Шанхай Шэньхуа» был на самом верху. Победа в Суперкубке Китая говорит о высокой квалификации Леонида Слуцкого», – сказал Семин.
Слуцкий о работе с «Шэньхуа»: «В Китае любят цифрами: 109 матчей, 65 побед, 2 Суперкубка, 2 серебра, 1 город – полтора миллиардов впечатлений. Спасибо, Шанхай!»
Мостовой об уходе Слуцкого из «Шанхая»: «Два раза обосрался с командой, которая первые места занимала. Даже в Китае поняли, что он нефутбольный человек, но такие везде всплывают»
Комментарии
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Не то что всякие царьки...
Хотя нет. Наоборот, покажите. Даже интересно в какую категорию "футбольно/не футбольных" людей Мостовой запишет Сёмина после этих слов.
Хотя…
Всё чаще кажется, что Сашенька Мост так совсем не думает, а просто вертит этим своё имя в интернете. Чтобы не забыли…)
А если всё-таки по правде думает, то свою футбольность он всё-таки профигачил…)
Но надеюсь на первое…