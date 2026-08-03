Экс-скаут «Тоттенхэма» о 38+12 млн евро за Коло-Муани: «Он ничего не показал, едва попадал в состав «шпор», его не взяли на ЧМ. Но это рынок. В «Юве» ему будет легче»

Бывший старший скаут «Тоттенхэма» Брайан Кинг считает, что «Ювентус» переплатил за Рандаля Коло-Муани.
Сообщалось, что сумма сделки туринцев с «ПСЖ» составила 38 млн евро, которые будут распределены на четыре года, еще 12 млн – бонусы. Плюс 3,2 миллиона евро будут выплачены агентам. В прошлом сезоне форвард выступал за «шпор» на правах аренды.
«Ну, он ничего не показал, правда? И из-за этого он не поехал на чемпионат мира, верно? Его не включили в состав сборной [Франции] на чемпионат мира.
Я по-прежнему считаю, что 43 млн фунтов (примерно 50 млн евро – Спортс’‘) за игрока, у которого был очень, очень странный сезон в прошлом году, который едва мог попасть в состав «Тоттенхэма» и уж точно никогда не был достаточно хорош, чтобы попасть на чемпионат мира…. Но, опять же, это рынок.
Знаете, я думаю, ему будет легче в Италии, чем в Премьер-лиге. Так что будет интересно следить за ним и посмотреть, что будет дальше», – сказал Кинг.
Комментарии
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андерсон 116 лямов (кто эта?)
виртс 116 лямов
грилишь 100
ахахахахаха переплатили 10 млн ибо устали с мешком говорить вот и все
Хуже игрока в шпорах и не помню.
Но а Тоттен, не переплатил ли за Солянку, не переплатили ли за Ришарлисона в свое время?
В жизни не как в симуляторе, много нюансов решает