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  4. Экс-скаут «Тоттенхэма» о 38+12 млн евро за Коло-Муани: «Он ничего не показал, едва попадал в состав «шпор», его не взяли на ЧМ. Но это рынок. В «Юве» ему будет легче»

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Экс-скаут «Тоттенхэма» о 38+12 млн евро за Коло-Муани: «Он ничего не показал, едва попадал в состав «шпор», его не взяли на ЧМ. Но это рынок. В «Юве» ему будет легче»
Экс-скаут «Тоттенхэма» о Коло-Муани в «Юве»: ничего не показал, не был на ЧМ.

Бывший старший скаут «Тоттенхэма» Брайан Кинг считает, что «Ювентус» переплатил за Рандаля Коло-Муани.

Сообщалось, что сумма сделки туринцев с «ПСЖ» составила 38 млн евро, которые будут распределены на четыре года, еще 12 млн – бонусы. Плюс 3,2 миллиона евро будут выплачены агентам. В прошлом сезоне форвард выступал за «шпор» на правах аренды.

«Ну, он ничего не показал, правда? И из-за этого он не поехал на чемпионат мира, верно? Его не включили в состав сборной [Франции] на чемпионат мира.

Я по-прежнему считаю, что 43 млн фунтов (примерно 50 млн евро – Спортс’‘) за игрока, у которого был очень, очень странный сезон в прошлом году, который едва мог попасть в состав «Тоттенхэма» и уж точно никогда не был достаточно хорош, чтобы попасть на чемпионат мира…. Но, опять же, это рынок.

Знаете, я думаю, ему будет легче в Италии, чем в Премьер-лиге. Так что будет интересно следить за ним и посмотреть, что будет дальше», – сказал Кинг.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Football Insider
logoРандаль Коло-Муани
logoЮвентус
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logoлига 1 Франция
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Комментарии

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переплатили конечно, но в Юве хорошо смотрелся. да и сам Рандаль судя по видосам счастлив вернуться и будет пахать 100 %
ОтветKubinec_
переплатили конечно, но в Юве хорошо смотрелся. да и сам Рандаль судя по видосам счастлив вернуться и будет пахать 100 %
Его ПСЖ за 100 млн брал…
ОтветKubinec_
переплатили конечно, но в Юве хорошо смотрелся. да и сам Рандаль судя по видосам счастлив вернуться и будет пахать 100 %
Будет пахать за двоих!) Бадум-тсс
апл мешки критикуют переплату 😆😆

андерсон 116 лямов (кто эта?)

виртс 116 лямов
грилишь 100

ахахахахаха переплатили 10 млн ибо устали с мешком говорить вот и все
Бывший скаут рассказывает о том что мы переплатили, но при этом заранее в свою защиту говорит что в Италии у него все может получится))) Кто ты воин😅
ОтветAdik 063
Бывший скаут рассказывает о том что мы переплатили, но при этом заранее в свою защиту говорит что в Италии у него все может получится))) Кто ты воин😅
Настоящий Кинг 😂
Че по поводу Соланке 65 мультов, Ндомбеле 62, Симонс 65, Ришарлисон 58, Джонсон 55, Кудус 64 , Галлахер 40, Санчез 42, Грей 42, ван де вен 40 скажешь клоун?
ОтветDzhansug Bukiya
Че по поводу Соланке 65 мультов, Ндомбеле 62, Симонс 65, Ришарлисон 58, Джонсон 55, Кудус 64 , Галлахер 40, Санчез 42, Грей 42, ван де вен 40 скажешь клоун?
Матэуш из вылетевшего ВХ за 100 млн
ОтветDzhansug Bukiya
Че по поводу Соланке 65 мультов, Ндомбеле 62, Симонс 65, Ришарлисон 58, Джонсон 55, Кудус 64 , Галлахер 40, Санчез 42, Грей 42, ван де вен 40 скажешь клоун?
Матэуш из вылетевшего ВХ за 100 млн
В такой убогой команде, как прошлогодний Ттх, показать себя реально сложно, а когда твой тренер Спаллетти, где мяч не просто пинают вперёд - вот тут раздолье для талантливых футболистов. Ну и за него заплатили 38 млн евро, а ещё 12 - это бонусы за достижения.
ОтветВладимир Владимир
В такой убогой команде, как прошлогодний Ттх, показать себя реально сложно, а когда твой тренер Спаллетти, где мяч не просто пинают вперёд - вот тут раздолье для талантливых футболистов. Ну и за него заплатили 38 млн евро, а ещё 12 - это бонусы за достижения.
Ну достижение не сложное и не личное, надо будет просто квалифицироваться в любой еврокубок)
ОтветВзвешенный вомбат Китая
Ну достижение не сложное и не личное, надо будет просто квалифицироваться в любой еврокубок)
Где об этом сказано? Тем более там бонусы поделены, насколько мне известно, на личные и командные.
Чупапи вообще никакой.
Хуже игрока в шпорах и не помню.
В этом году у шпор все провалились, даже Ромеро. В Юве он играл очень хорошо, технично, выжимал максимум из эпизодов.
Ответfom14effs
В этом году у шпор все провалились, даже Ромеро. В Юве он играл очень хорошо, технично, выжимал максимум из эпизодов.
В Юве Ромеро не играл. Принадлежал только пару лет
как будто клубы АПЛ не переплачивали за еще более деревнях футболистов,список бесконечный..мудрики всякие 😂
ОтветДмитрий Шмелев
как будто клубы АПЛ не переплачивали за еще более деревнях футболистов,список бесконечный..мудрики всякие 😂
АПЛ может себе позволить
Ок, Юве действительно переплатил за Рандаля после невнятного сезона
Но а Тоттен, не переплатил ли за Солянку, не переплатили ли за Ришарлисона в свое время?
В жизни не как в симуляторе, много нюансов решает
Скауту Тоттенхэма переплатили. Всё понятно
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