Экс-скаут «Тоттенхэма» о 38+12 млн евро за Коло-Муани: «Он ничего не показал, едва попадал в состав «шпор», его не взяли на ЧМ. Но это рынок. В «Юве» ему будет легче»

Экс-скаут «Тоттенхэма» о Коло-Муани в «Юве»: ничего не показал, не был на ЧМ.

Бывший старший скаут «Тоттенхэма» Брайан Кинг считает, что «Ювентус » переплатил за Рандаля Коло-Муани .

Сообщалось , что сумма сделки туринцев с «ПСЖ» составила 38 млн евро, которые будут распределены на четыре года, еще 12 млн – бонусы. Плюс 3,2 миллиона евро будут выплачены агентам. В прошлом сезоне форвард выступал за «шпор» на правах аренды.

«Ну, он ничего не показал, правда? И из-за этого он не поехал на чемпионат мира, верно? Его не включили в состав сборной [Франции ] на чемпионат мира.

Я по-прежнему считаю, что 43 млн фунтов (примерно 50 млн евро – Спортс’‘) за игрока, у которого был очень, очень странный сезон в прошлом году, который едва мог попасть в состав «Тоттенхэма » и уж точно никогда не был достаточно хорош, чтобы попасть на чемпионат мира…. Но, опять же, это рынок.

Знаете, я думаю, ему будет легче в Италии, чем в Премьер-лиге. Так что будет интересно следить за ним и посмотреть, что будет дальше», – сказал Кинг.