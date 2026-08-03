Чеферин хочет, чтобы европейские клубы бойкотировали КЧМ, если Инфантино не уйдет с поста главы ФИФА. Президент УЕФА обсудит это с Аль-Хелайфи (Бен Джейкобс)

В УЕФА могут призвать европейские клубы бойкотировать КЧМ.

Европейские команды могут бойкотировать клубный чемпионат мира на фоне скандала вокруг Джанни Инфантино .

Напомним, на прошлой неделе стало известно о планах ФИФА создать FIFA Forward Enterprise (FFE) – новую коммерческую структуру для продажи прав на турнир. Впоследствии Инфантино решил отказаться от этой идеи на фоне критики со стороны футбольных конфедераций и угрозы бойкота ЧМ странами – членами УЕФА.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, президент УЕФА Александер Чеферин и глава Ассоциации европейских клубов (EFC) Нассер Аль-Хелайфи обсудят ситуацию во время матча за Суперкубок Европы между «ПСЖ » и «Астон Виллой», который состоится 12 августа. Катарский функционер также занимает пост президента парижского клуба.

Чеферин хочет, чтобы EFC и входящие в ее состав клубы бойкотировали КЧМ-2029, если Инфантино не покинет свой пост. Однако для этого потребуется поддержка со стороны клубов – членов организации, число которых превышает 850.