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  4. Чеферин хочет, чтобы европейские клубы бойкотировали КЧМ, если Инфантино не уйдет с поста главы ФИФА. Президент УЕФА обсудит это с Аль-Хелайфи (Бен Джейкобс)

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Чеферин хочет, чтобы европейские клубы бойкотировали КЧМ, если Инфантино не уйдет с поста главы ФИФА. Президент УЕФА обсудит это с Аль-Хелайфи (Бен Джейкобс)
В УЕФА могут призвать европейские клубы бойкотировать КЧМ.

Европейские команды могут бойкотировать клубный чемпионат мира на фоне скандала вокруг Джанни Инфантино.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о планах ФИФА создать FIFA Forward Enterprise (FFE) – новую коммерческую структуру для продажи прав на турнир. Впоследствии Инфантино решил отказаться от этой идеи на фоне критики со стороны футбольных конфедераций и угрозы бойкота ЧМ странами – членами УЕФА.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, президент УЕФА Александер Чеферин и глава Ассоциации европейских клубов (EFC) Нассер Аль-Хелайфи обсудят ситуацию во время матча за Суперкубок Европы между «ПСЖ» и «Астон Виллой», который состоится 12 августа. Катарский функционер также занимает пост президента парижского клуба. 

Чеферин хочет, чтобы EFC и входящие в ее состав клубы бойкотировали КЧМ-2029, если Инфантино не покинет свой пост. Однако для этого потребуется поддержка со стороны клубов – членов организации, число которых превышает 850.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: talkSPORT
logoФИФА
logoлига 1 Франция
logoАлександер Чеферин
logoЧемпионат мира по футболу
logoПСЖ
logoНассер Аль-Хелайфи
logoчемпионат мира среди клубов
logoДжанни Инфантино
logoУЕФА
logoСуперкубок Испании
logoАссоциация европейских клубов

Комментарии

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Сколько стало грязи и политоты в футболе, сама игра уже ушла на второй план
ОтветЙозе Марино пасует на Эмбаппе
Сколько стало грязи и политоты в футболе, сама игра уже ушла на второй план
Поэтому клубам пора послать этих пьявок и устраивать свои турниры. Делать деньги и давать шоу. Уверен, клубный футбол прекрасно с этим справиться
Футболисты: А можно мы просто поиграем в футбол, а?
ОтветBalt
Футболисты: А можно мы просто поиграем в футбол, а?
футболисты больше всех ныли, что им мало отдыха, вот и поглядим на них.
ОтветBalt
Футболисты: А можно мы просто поиграем в футбол, а?
У игроков уже вообще ни одного свободного лета не осталось. Так что они точно не расстроятся
Это уже не ФИФА и УЕФА, а "Игра престолов" какая-то!
ОтветJoker2104
Это уже не ФИФА и УЕФА, а "Игра престолов" какая-то!
Положительных героев в этой схватке нет, поэтому пусть жрут друг друга. Все они хотят денег. А когда денег много, хотят ещё больше денег. За то и дерутся. А футбол тут и близко не на первом месте, они его добивают как спорт.
ОтветJoker2104
Это уже не ФИФА и УЕФА, а "Игра престолов" какая-то!
ну Инфантино ещё тот бастард
Кого из этих честнейших и достойнейших людей поддержать: Жабантино или Гадюкерина?
Ответдоктор Ливси
Кого из этих честнейших и достойнейших людей поддержать: Жабантино или Гадюкерина?
Жаберина или гадюкино?
Футбол и вся эта грязь отображение грязи во всем мире))))все продажно и коррумпированно
Что-то Чеферин слишком рьяно пошёл на Инфанта,☝️ у главы ФИФА мощная крыша, как-бы Саня сам не попал в опалу.🤧 Даже владелец ПСЖ не сможет ему помочь, если начнётся дичь вокруг Чеферина....😬🙄😵‍💫
ОтветФутбол, хоккей итд
Что-то Чеферин слишком рьяно пошёл на Инфанта,☝️ у главы ФИФА мощная крыша, как-бы Саня сам не попал в опалу.🤧 Даже владелец ПСЖ не сможет ему помочь, если начнётся дичь вокруг Чеферина....😬🙄😵‍💫
Там запросто завтра может объявиться горничная к которой Чеферин приставал например в условном 87 году....
Доверили американцам самое святое дело для миллионов, все испортили))
Реал уже в своём роде бойкотирует КЧМ
Инфантино с возу - Чиферин в хату ! (футбольный сленг)
Да этот КЧМ в принципе не нужен
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