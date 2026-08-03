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  4. Мудрик приехал в Гонконг на предcезонку «Челси». Вингер не играл с декабря 2024-го

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Мудрик приехал в Гонконг на предcезонку «Челси». Вингер не играл с декабря 2024-го
Мудрик приехал в расположение «Челси» в Гонконге.

Михаил Мудрик прибыл на предсезонный сбор «Челси» в Гонконге.

Напомним, на прошлой неделе вингер лондонского клуба, который был отстранен от футбола с декабря 2024 года за нарушение антидопинговых правил, получил разрешение вернуться к соревнованиям. Футбольная ассоциация Англии сообщила, что украинец признал совершение вменяемых ему нарушений правил и согласился с периодом дисквалификации, равным сроку, который он уже отбыл.

25-летний вингер уже провел тренировку в Гонконге вместе с командой. Мудрик не играл за «Челси» с декабря 2024 года.

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Опубликовал: Вадим Высоцкий
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Комментарии

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Надо Михайлу в аренду отдать куда-нибудь, в Легию например, поляки будут очень рады его видеть
ОтветЙозе Марино пасует на Эмбаппе
Надо Михайлу в аренду отдать куда-нибудь, в Легию например, поляки будут очень рады его видеть
Ха ха ха как смешно пошутил
Создают видимость что он в порядке и нужен клубу , чтобы хоть какие то деньги за него выручить
ОтветАлександр Воскобойник
Создают видимость что он в порядке и нужен клубу , чтобы хоть какие то деньги за него выручить
А в итоге поедет в аренду в Страсбург.
Там слева скромно светится настоящая звезда
Если хоть за десятку сольют этого допингисиа, будет уже успех
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