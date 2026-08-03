Мудрик приехал в Гонконг на предcезонку «Челси». Вингер не играл с декабря 2024-го

Мудрик приехал в расположение «Челси» в Гонконге.

Михаил Мудрик прибыл на предсезонный сбор «Челси» в Гонконге.

Напомним, на прошлой неделе вингер лондонского клуба, который был отстранен от футбола с декабря 2024 года за нарушение антидопинговых правил, получил разрешение вернуться к соревнованиям. Футбольная ассоциация Англии сообщила, что украинец признал совершение вменяемых ему нарушений правил и согласился с периодом дисквалификации, равным сроку, который он уже отбыл.

25-летний вингер уже провел тренировку в Гонконге вместе с командой. Мудрик не играл за «Челси» с декабря 2024 года.