Мудрик приехал в Гонконг на предcезонку «Челси». Вингер не играл с декабря 2024-го
Мудрик приехал в расположение «Челси» в Гонконге.
Михаил Мудрик прибыл на предсезонный сбор «Челси» в Гонконге.
Напомним, на прошлой неделе вингер лондонского клуба, который был отстранен от футбола с декабря 2024 года за нарушение антидопинговых правил, получил разрешение вернуться к соревнованиям. Футбольная ассоциация Англии сообщила, что украинец признал совершение вменяемых ему нарушений правил и согласился с периодом дисквалификации, равным сроку, который он уже отбыл.
25-летний вингер уже провел тренировку в Гонконге вместе с командой. Мудрик не играл за «Челси» с декабря 2024 года.
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
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