  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Гурцкая о переходах Латышонка: «Балтика» бесплатно получает усиление – это нарушение честной истории. Получается игра на бирже – к футболу это не имеет отношения»

0
Гурцкая о переходах Латышонка: «Балтика» бесплатно получает усиление – это нарушение честной истории. Получается игра на бирже – к футболу это не имеет отношения»
Гурцкая о трансферах Латышонка: к футболу это не имеет отношения.

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал ситуацию с переходом Евгения Латышонка в «Балтику». 

29 июля «Нижний Новгород» подписал трехлетний контракт с вратарем и в тот же день отдал его калининградскому клубу в аренду. 

– Как вы смотрите на такие схемы?

– Очень плохо.

Футбол – это не акции, не биржа. Сейчас получается игра на бирже – к футболу это не имеет отношения.

Я не знаю, зарегистрировала бы ФИФА эту сделку, если кто-то отправил на нее жалобу – например, конкуренты «Балтики». «Балтика» бесплатно получает усиление – это уже нарушение честной истории. 

Игрок находится в клубе девять часов и переходит из команды более низшего ранга в более сильную. Какие здесь финансовые или спортивные привилегии? Я не юрист, но я всегда знал: когда вы покупаете игрока для такой сделки, он должен быть хотя бы шестнадцать недель в клубе, – сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!». 

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48416 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
logoБалтика
Это футбол, брат!
logoЕвгений Латышонок
Тимур Гурцкая
logoПервая лига
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoНижний Новгород
logoФИФА

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
– Как вы смотрите на такие схемы?

– Очень плохо,если это не мои схемы...
Соблюдение "правила 16 недель" обязательно бы отслеживалось и без всяких жалоб, если бы оно существовало. Но, похоже, Диана его сама выдумала.
Это российский футбол, брат!
Хм... Судя по результатам в ФНЛ - Нижний хочет вернуться в РПЛ максимально быстро, тут на рынке недорого появляется перспективный игрок, но который не хочет играть в лучшей лиге мира, а только в сильнейшей. При этом у Балтики, как я понял, нет денег/не хотят тратить на покупку вратаря. Одни купили игрока на перспективу, вторые нашли дешёвую замену ушедшему игроку, сам игрок остаётся в РПЛ - это же вин/вин для всех. В чем серость схемы - я не понимат.
И да, я в фифе похожий мув тоже делаю.
ОтветLifeStream
Хм... Судя по результатам в ФНЛ - Нижний хочет вернуться в РПЛ максимально быстро, тут на рынке недорого появляется перспективный игрок, но который не хочет играть в лучшей лиге мира, а только в сильнейшей. При этом у Балтики, как я понял, нет денег/не хотят тратить на покупку вратаря. Одни купили игрока на перспективу, вторые нашли дешёвую замену ушедшему игроку, сам игрок остаётся в РПЛ - это же вин/вин для всех. В чем серость схемы - я не понимат. И да, я в фифе похожий мув тоже делаю.
Я тоже думаю, что НН хочет войти в РПЛ с вратарем уровня РПЛ, а Балтика и на это согласна сейчас. Гурцкая злится, что без него обошлись
А почему Балтика должна смущаться из-за таких схем, если Зенит пачками отправлял в свое время игроков в Сочи, которые им не подошли, чтобы обходить финансовый ФП?

Другие клубы за свои трансферные ошибки страдают. Заплатили много миллионов за игрока, который не раскрылся и не знаешь, куда его пристроить, чтобы разгрузить ведомость для нового игрока. Зенит же отправлял игроков в Сочи с полным сохранением их контрактов. Тут очевидные признаки были для УЕФА, чтобы разобраться в этой ситуации. Прямая неспортивная зависимость одного клуба от другого. Кто-то что-нибудь проверял? Нет, конечно.

Ригони, Осорио, Терентьев, Эрнани, Маммана, Кранневитер, Мевля, Джорджевич, Заболотный, Нобоа, Набиуллин, Полоз, Цаллагов, Новосельцев, Панюков, Чернов, Юсупов – и это не весь список трансферных ошибок Зенита, с которыми бы он не справился без серых схем, отправляя весь неликвид в Сочи.
ОтветEvgeny Valyaev
А почему Балтика должна смущаться из-за таких схем, если Зенит пачками отправлял в свое время игроков в Сочи, которые им не подошли, чтобы обходить финансовый ФП? Другие клубы за свои трансферные ошибки страдают. Заплатили много миллионов за игрока, который не раскрылся и не знаешь, куда его пристроить, чтобы разгрузить ведомость для нового игрока. Зенит же отправлял игроков в Сочи с полным сохранением их контрактов. Тут очевидные признаки были для УЕФА, чтобы разобраться в этой ситуации. Прямая неспортивная зависимость одного клуба от другого. Кто-то что-нибудь проверял? Нет, конечно. Ригони, Осорио, Терентьев, Эрнани, Маммана, Кранневитер, Мевля, Джорджевич, Заболотный, Нобоа, Набиуллин, Полоз, Цаллагов, Новосельцев, Панюков, Чернов, Юсупов – и это не весь список трансферных ошибок Зенита, с которыми бы он не справился без серых схем, отправляя весь неликвид в Сочи.
А вы точно болельщик Спартака ? Настолько вы погружены в трансферы других клубов....
ОтветEvgeny Valyaev
А почему Балтика должна смущаться из-за таких схем, если Зенит пачками отправлял в свое время игроков в Сочи, которые им не подошли, чтобы обходить финансовый ФП? Другие клубы за свои трансферные ошибки страдают. Заплатили много миллионов за игрока, который не раскрылся и не знаешь, куда его пристроить, чтобы разгрузить ведомость для нового игрока. Зенит же отправлял игроков в Сочи с полным сохранением их контрактов. Тут очевидные признаки были для УЕФА, чтобы разобраться в этой ситуации. Прямая неспортивная зависимость одного клуба от другого. Кто-то что-нибудь проверял? Нет, конечно. Ригони, Осорио, Терентьев, Эрнани, Маммана, Кранневитер, Мевля, Джорджевич, Заболотный, Нобоа, Набиуллин, Полоз, Цаллагов, Новосельцев, Панюков, Чернов, Юсупов – и это не весь список трансферных ошибок Зенита, с которыми бы он не справился без серых схем, отправляя весь неликвид в Сочи.
Вы сейчас про тех игроков, с которыми ’’Сочи’’ второе(рекордное для себя) место занял. Действительно, кто будет брать с сильным дисконтом таких игроков.
Ведь тот же Заболотный после этого закончил карьеру - все сходится. Вы молодец!
А кто сказал бесплатно?! То, что Гурцкая чего-то не знает, это его проблемы. Бесплатно ничего не бывает.
Сокращаем новость до:

Гурцкая о переходах Латышонка:
– Как вы смотрите?
– Очень плохо.

Получаем кликбейт.
Профит.
Переход Латышонка в Балтику по аренде зарегистрирован РФС! В чем проблема? Гурцкая не понравилось, в этом что ли? )
ОтветZ-7478
Переход Латышонка в Балтику по аренде зарегистрирован РФС! В чем проблема? Гурцкая не понравилось, в этом что ли? )
Ему просто не заплатили, вот он и недоволен))
Это просто с Гурцкой не поделились, так бы молчал в тряпочку
Так и не понимаю, в чем "схематоз" и что не так. В Европах покупают налево-направо игроков и тут же их сдают в аренду. Почему у нас нельзя? Откуда 16 недель? Это, может, для продажи последующей 16 недель надо выждать?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чичарито о Роналду: «Не считаю его высокомерным. Высокомерие – это когда ты заявляешь «Я лучший», не подтверждая этого. Когда ты это доказал – тогда все в порядке»
«Поддерживаем Инфантино». Федерация футбола Мексики выступила в защиту главы ФИФА
Глава Ассоциации футбола Аргентины заявил о кампании против сборной на ЧМ: «Перед каждым матчем была какая-то операция. Люди сговорились против команды»
УЕФА проверит, не пытался ли Инфантино продать долю в бизнесе ЧМ по заниженной цене. Его оценили в 20 млрд долларов
Семак о Fan ID: «Нужно понять, зачем вообще его вводили. На матче со «Спартаком» летели бутылки, в Воронеже Венделу ухали. Запретили кому-то ходить? Никого не вычислили по камерам»
Соболев объявил бойкот, Баринов опять отличился! Что случилось?
ВидеоСпортс"
«Барса» предлагает чуть более 45 млн евро за Родри. «Сити» хочет больше (Фабрицио Романо)
Товарищеский матч. «Бавария» сыграет с «Астон Виллой» в Гонконге
Скачивайте ГОЛ и участвуйте в розыгрыше iPhone 17, Apple Watch, AirPods Pro и джерси сборных
Конкурс
«ПСЖ» допускает уход Сафонова или Шевалье через год на фоне трансфера Судзуки. Люка намерен вернуть место в старте (L’Équipe)
Ко всем новостям
Последние новости
Новая форма «Локо» глазами болельщиков: репортаж Губиньо с матча Кубка
ВидеоСпортс"
Непомнящий о Сафонове: «В прежние времена был бы претендентом на звание лучшего вратаря года в мире. Сейчас нереально – из-за политической конъюнктуры»
В «Нижнем» ответили на мнения о «мутности» трансфера Латышонка: «Отдать человека в аренду, чтобы он был готов к РПЛ, когда мы снова там окажемся – что в этом плохого? Рабочий план»
«Ювентус» представил третью форму на сезон – черно-золотую с языками пламени
Фото
Семин о трансфере Даку в «Спартак»: «Наконец-то есть шанс выиграть чемпионат»
Лига PARI. Матч «Торпедо» и «Сочи» перенесен, в субботу «Нижний Новгород» сыграет с «Нефтехимиком», «Урал» – с «Уфой»
Диоманде стоит 9,5 млн в Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’’ – новичок «Реала» добавлен в состав
Фэнтези
«Даку – это гарантия минимум 10 мячей. Он станет лучшим бомбардиром «Спартака». Гасилин о форварде
«Только «Зенит» может позволить себе до конца бороться на двух фронтах. Есть преимущество в квалификации игроков и длине скамейки». Денис Попов об РПЛ и Кубке
Степашин о работе Шварца в «Динамо»: «Цыплят по осени считают, а у нас – по весне»