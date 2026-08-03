Гурцкая о переходах Латышонка: «Балтика» бесплатно получает усиление – это нарушение честной истории. Получается игра на бирже – к футболу это не имеет отношения»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал ситуацию с переходом Евгения Латышонка в «Балтику».
29 июля «Нижний Новгород» подписал трехлетний контракт с вратарем и в тот же день отдал его калининградскому клубу в аренду.
– Как вы смотрите на такие схемы?
– Очень плохо.
Футбол – это не акции, не биржа. Сейчас получается игра на бирже – к футболу это не имеет отношения.
Я не знаю, зарегистрировала бы ФИФА эту сделку, если кто-то отправил на нее жалобу – например, конкуренты «Балтики». «Балтика» бесплатно получает усиление – это уже нарушение честной истории.
Игрок находится в клубе девять часов и переходит из команды более низшего ранга в более сильную. Какие здесь финансовые или спортивные привилегии? Я не юрист, но я всегда знал: когда вы покупаете игрока для такой сделки, он должен быть хотя бы шестнадцать недель в клубе, – сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!».
Комментарии
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– Очень плохо,если это не мои схемы...
И да, я в фифе похожий мув тоже делаю.
Другие клубы за свои трансферные ошибки страдают. Заплатили много миллионов за игрока, который не раскрылся и не знаешь, куда его пристроить, чтобы разгрузить ведомость для нового игрока. Зенит же отправлял игроков в Сочи с полным сохранением их контрактов. Тут очевидные признаки были для УЕФА, чтобы разобраться в этой ситуации. Прямая неспортивная зависимость одного клуба от другого. Кто-то что-нибудь проверял? Нет, конечно.
Ригони, Осорио, Терентьев, Эрнани, Маммана, Кранневитер, Мевля, Джорджевич, Заболотный, Нобоа, Набиуллин, Полоз, Цаллагов, Новосельцев, Панюков, Чернов, Юсупов – и это не весь список трансферных ошибок Зенита, с которыми бы он не справился без серых схем, отправляя весь неликвид в Сочи.
Ведь тот же Заболотный после этого закончил карьеру - все сходится. Вы молодец!
Гурцкая о переходах Латышонка:
– Как вы смотрите?
– Очень плохо.
Получаем кликбейт.
Профит.