Гурцкая о переходах Латышонка: «Балтика» бесплатно получает усиление – это нарушение честной истории. Получается игра на бирже – к футболу это не имеет отношения»

Гурцкая о трансферах Латышонка: к футболу это не имеет отношения.

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал ситуацию с переходом Евгения Латышонка в «Балтику».

29 июля «Нижний Новгород » подписал трехлетний контракт с вратарем и в тот же день отдал его калининградскому клубу в аренду.

– Как вы смотрите на такие схемы?

– Очень плохо.

Футбол – это не акции, не биржа. Сейчас получается игра на бирже – к футболу это не имеет отношения.

Я не знаю, зарегистрировала бы ФИФА эту сделку, если кто-то отправил на нее жалобу – например, конкуренты «Балтики». «Балтика » бесплатно получает усиление – это уже нарушение честной истории.

Игрок находится в клубе девять часов и переходит из команды более низшего ранга в более сильную. Какие здесь финансовые или спортивные привилегии? Я не юрист, но я всегда знал: когда вы покупаете игрока для такой сделки, он должен быть хотя бы шестнадцать недель в клубе, – сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!».