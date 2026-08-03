  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Федотов о судействе в матче «Спартака» и «Ахмата»: «Пенальти – проблема Максименко, правила касаются любого возобновления игры. Наступа на ахилл Литвинову не было. Касинтуру удалили правильно»

0
Федотов о судействе в матче «Спартака» и «Ахмата»: «Пенальти – проблема Максименко, правила касаются любого возобновления игры. Наступа на ахилл Литвинову не было. Касинтуру удалили правильно»
Федотов о работе Фролова: игра между «Спартаком» и «Ахматом» была сложной.

Бывший арбитр Игорь Федотов высказался о работе судьи Антона Фролова на матче между «Спартаком» и «Ахматом» (2:1) во 2-м туре РПЛ.

«Сложная игра для Фролова, моменты полетели аж со второй минуты. В случае с пенальти в ворота «Спартака» понятно, что это проблемы Максименко. Нельзя говорить, что он тянул время, хотя на 89-й минуте это бы так и выглядело. Он поставил мяч и зачем-то катнул Ву, а тот не нашел ничего лучше, чем дотронуться до мяча рукой.

Некоторые начинают цепляться, якобы изменения в правилах касаются только аутов, но ничего подобного. Ауты, угловые, удары от ворот и прочее – это все возобновление игры. Во всех этих случаях при неправильном вводе мяча может применяться принцип преимущества. Если бы Ву коснулся мяча ногой и пошла атака «Спартака», то арбитр попросил бы перебить, поскольку Максименко бил по катящемуся мячу.

Однако тут включился принцип преимущества, и произошло более серьезное нарушение в виде игры рукой. Откатываться к неправильному вводу мяча в такой ситуации уже никто не будет. И так сейчас везде. Для меня это простой момент, для Фролова он оказался еще проще. Обратите внимание, насколько быстро он разобрался. Даже не замешкался! Значит, об этом говорили и это показывали. Плюс не забываем объяснения Розетти по аналогичному моменту у Сухого в матче «Крыльев Советов» с «Динамо» Махачкала, когда решение не назначить 11-метровый признали ошибочным.

По моменту на 65-й минуте появляются новые кадры, где показывают, что у Литвинова пятка выскочила из бутсы. Однако наступа на ахилл там не видно, как и продавливания. Возможно, где-то сбоку защитник зацепил шипами его бутсу. Но по тем повторам, которые были в трансляции, это незначительный контакт. И арбитры сейчас за такое не будут давать 11-метровый. Для меня это не фол, и правильно судьи не назначили пенальти. И, главное, это не повод для вмешательства ВАР, пускай они и проверяли момент. Хотя если бы Фролов назначил 11-метровый, то видеоассистенты тоже не полезли бы. Арбитр находился в хорошей позиции и сам оценивал эпизод.

На 74-й минуте правильно дали красную карточку Касинтуре. Сразу вспоминаются чемпионат мира и матч открытия. Фролов момент не видел, мяч был в другой стороне. ВАР вмешался и показал ему эпизод. У Зобнина и Касинтуры шла борьба за позицию: игрок «Спартака» получил желтую за применение рук, а футболиста «Ахмата» удалили за удар предплечьем по голове.

Не думаю, что будет большая дисквалификация. Один матч – максимум. Если только департамент не решит, что это ошибочная красная. В любом случае основания для удаления были: амплитуда, движение, удар. Фролов карточку показал, вопросов нет, нормально разобрались», – сказал Федотов.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48416 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Антон Фролов судья
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoАхмат
logoСпартак
logoсудьи
видеоповторы
logoРоман Зобнин
logoРуслан Литвинов
logoДинамо Махачкала
Игорь Федотов
logoАлександр Максименко
logoАлексей Сухой
logoЭгаш Касинтура
logoКристофер Ву
logoЧемпионат.com
logoРоберто Розетти
logoКрылья Советов
logoУсман Ндонг
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Наступа не было, а что тогда это было?
Ответстрёмный сайт
Наступа не было, а что тогда это было?
Просто Литвинов не умеет обувь подбирать по размеру. А по первому пенальти - видео не правильно показывает стоящий мяч. Почему-то но видео он катится. А в реальности он стоял на месте.
ОтветМаксим_1975
Просто Литвинов не умеет обувь подбирать по размеру. А по первому пенальти - видео не правильно показывает стоящий мяч. Почему-то но видео он катится. А в реальности он стоял на месте.
Это камера двигалась, а мяч на месте стоял.
В какое позорное время живём
Ответmagway7
В какое позорное время живём
Лучше в такое, чем в перестройку и после развала Союза. Вот тогда время было, реально, позорное. Учёные, учителя, инженеры, врачи, военные оказались на улице, бутылки собирали, из жратвы - на прилавках мороженная рыба ублюдочного вида и что-то ещё, вызывающего тошноту от одного своего образа, какой ментовской беспредел был, бандитский тоже... В общем, не хотел бы я туда вернуться
ОтветСаввсем
Лучше в такое, чем в перестройку и после развала Союза. Вот тогда время было, реально, позорное. Учёные, учителя, инженеры, врачи, военные оказались на улице, бутылки собирали, из жратвы - на прилавках мороженная рыба ублюдочного вида и что-то ещё, вызывающего тошноту от одного своего образа, какой ментовской беспредел был, бандитский тоже... В общем, не хотел бы я туда вернуться
зачем выбирать из сортов говна? конец нулевых, пожалуй были лучшим временем
Закусывать надо...
Тогда объясните мне, почему задержка за футболку и трусы это фол, а наступ, с дальнейшей слетевшей бутсой - это не фол. И там и там не трогают тело, только амуницию. А по поводу затяжки времени Максименко, так это вообще смешно, он игру смотрел вообще? Шелия весь матч тянул время. Вот такие судьи у нас и судят, и поэтому мы глубоко в пятой точке
ОтветРуслан 102
Тогда объясните мне, почему задержка за футболку и трусы это фол, а наступ, с дальнейшей слетевшей бутсой - это не фол. И там и там не трогают тело, только амуницию. А по поводу затяжки времени Максименко, так это вообще смешно, он игру смотрел вообще? Шелия весь матч тянул время. Вот такие судьи у нас и судят, и поэтому мы глубоко в пятой точке
Тогда объясни, почему игра рукой Умярова в Суперкубке не пенальти?
ОтветВиктор
Тогда объясни, почему игра рукой Умярова в Суперкубке не пенальти?
Мажич же разъяснил, там сначала в прижатую руку попал, после в отставленную попал
Федотов совсем уж в асоциальную личность превращается ))
Короче, крови не было и незначительное продавливание. Слыхали уже такое.
А в первом случае - «пограничный» момент, в котором маэстро со свистком гениально разобрался.
Им самим не смешно от нелепых отмазок, что придумывают?
И ведь эту богодельню все равно прикроют от хейта, отмажут от справедливого гнева
И ведь никто не вспомнит, кто такой судья Фролов и что люди говорили о нем в первой лиге, и как он связан со скандалами и передачей денег.
Единственное незначительное в этой новости - это гражданин Федотов собственной персоной. Не зря за коррупцию нечистыми тряпками погнали. Было за что. Давайте я ему на ногу сзади шипами прыгну, пусть он оценит силу продавливания килограммов этак в 90.
Изменения в правилах - наглядный пример, как бюрократия в любой области создает проблему, там где её не было, поражая неразбериху. Зато какой то методист от судейства получил за это премию.
Ведь с точки зрения формальной логики это нововведение полный бред:
1. если ты ударил по катящемуся мечу в атаку, то нужно перебить - то есть ввода мяча в игру не произошло и игра не возобновилась.
2. если ты ударил по катящемуся мячу и он попал к сопернику, то игра возобновлена.
получается при втаке в штрафной нужно всем сзади наступать на бутсы и фола не будет, упал да и ладно не на ногу же наступил, сказочный д.б. этот Федотов конечно
ОтветАнатолий Торбенков
получается при втаке в штрафной нужно всем сзади наступать на бутсы и фола не будет, упал да и ладно не на ногу же наступил, сказочный д.б. этот Федотов конечно
Там не только на бутсу наступ был, это нереально
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» попросил ЭСК рассмотреть пенальти в пользу «Ахмата» за руку Ву и неназначенный 11-метровый после наступа Ндонга на ахилл Литвинову
Экс-арбитр Николаев о фоле на Литвинове: «Очевидный пенальти. Вопрос к ВАР, почему Фролова не позвали к монитору»
Губерниев об 11-метровом за руку Ву: «Спартаку» многовато пенальти ставят в начале сезона. Не успели привыкнуть к новым правилам, окей. Но почему тогда на Литвинове его не дали?»
Федотов о фоле Ндонга против Литвинова: «Наступ был на край бутсы и не повлиял на продвижение спартаковца. Момент – 50 на 50»
Рекомендуем
Главные новости
Чичарито о Роналду: «Не считаю его высокомерным. Высокомерие – это когда ты заявляешь «Я лучший», не подтверждая этого. Когда ты это доказал – тогда все в порядке»
«Поддерживаем Инфантино». Федерация футбола Мексики выступила в защиту главы ФИФА
Глава Ассоциации футбола Аргентины заявил о кампании против сборной на ЧМ: «Перед каждым матчем была какая-то операция. Люди сговорились против команды»
УЕФА проверит, не пытался ли Инфантино продать долю в бизнесе ЧМ по заниженной цене. Его оценили в 20 млрд долларов
Семак о Fan ID: «Нужно понять, зачем вообще его вводили. На матче со «Спартаком» летели бутылки, в Воронеже Венделу ухали. Запретили кому-то ходить? Никого не вычислили по камерам»
Соболев объявил бойкот, Баринов опять отличился! Что случилось?
ВидеоСпортс"
«Барса» предлагает чуть более 45 млн евро за Родри. «Сити» хочет больше (Фабрицио Романо)
Товарищеский матч. «Бавария» сыграет с «Астон Виллой» в Гонконге
Скачивайте ГОЛ и участвуйте в розыгрыше iPhone 17, Apple Watch, AirPods Pro и джерси сборных
Конкурс
«ПСЖ» допускает уход Сафонова или Шевалье через год на фоне трансфера Судзуки. Люка намерен вернуть место в старте (L’Équipe)
Ко всем новостям
Последние новости
Новая форма «Локо» глазами болельщиков: репортаж Губиньо с матча Кубка
ВидеоСпортс"
Непомнящий о Сафонове: «В прежние времена был бы претендентом на звание лучшего вратаря года в мире. Сейчас нереально – из-за политической конъюнктуры»
В «Нижнем» ответили на мнения о «мутности» трансфера Латышонка: «Отдать человека в аренду, чтобы он был готов к РПЛ, когда мы снова там окажемся – что в этом плохого? Рабочий план»
«Ювентус» представил третью форму на сезон – черно-золотую с языками пламени
Фото
Семин о трансфере Даку в «Спартак»: «Наконец-то есть шанс выиграть чемпионат»
Лига PARI. Матч «Торпедо» и «Сочи» перенесен, в субботу «Нижний Новгород» сыграет с «Нефтехимиком», «Урал» – с «Уфой»
Диоманде стоит 9,5 млн в Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’’ – новичок «Реала» добавлен в состав
Фэнтези
«Даку – это гарантия минимум 10 мячей. Он станет лучшим бомбардиром «Спартака». Гасилин о форварде
«Только «Зенит» может позволить себе до конца бороться на двух фронтах. Есть преимущество в квалификации игроков и длине скамейки». Денис Попов об РПЛ и Кубке
Степашин о работе Шварца в «Динамо»: «Цыплят по осени считают, а у нас – по весне»