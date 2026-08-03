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  4. «Ланс» купил хавбека сборной Алжира Тетрауи у «Шарлеруа» за 8 млн евро

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«Ланс» купил хавбека сборной Алжира Тетрауи у «Шарлеруа» за 8 млн евро
«Ланс» подписал полузащитника сборной Алжира.

«Ланс» подписал Ясина Тетрауи.

Французский клуб объявил о переходе 23-летнего полузащитника из «Шарлеруа». Стороны заключили контракт до 2031 года. 

По информации журналиста Саши Тавольери, бельгийский клуб получит 8 миллионов евро и 20% от суммы перепродажи игрока. 

В прошлом сезоне Тетрауи провел 35 матчей в чемпионате Бельгии, забил 5 голов и отдал 1 результативный пас. Подробную статистику игрока сборной Алжира можно найти здесь

Фото: rclens.fr

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ланса»
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