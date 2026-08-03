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  4. Брейдо заявил, что «Генчлербирлиги» должен ЦСКА еще два транша за Койта: «В период с февраля по апрель не отвечали на наши письма»

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Брейдо заявил, что «Генчлербирлиги» должен ЦСКА еще два транша за Койта: «В период с февраля по апрель не отвечали на наши письма»
Кирилл Брейдо рассказал, что «Генчлербирлиги» должен за Секу Койта.

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо поделился информацией касательно бывшего форварда команды Секу Койта, который играет за «Генчлербирлиги».

«По информации турецких СМИ, ПФК ЦСКА в вопросе второго транша не был гибок и обратился в ФИФА, в то время как «Генчлербирлиги» проявлял инициативу. Это абсолютная неправда.

Стоит начать с того, что первый транш в рамках еще арендного соглашения «Генчлербирлиги» успешно провел в ПФК ЦСКА (кстати, способ расчетов предложили именно мы). Срок оплаты второго транша за аренду истекал в конце февраля 2026 года.

Наш клуб и на этот раз был традиционно гибок в поиске форм оплаты, тогда как «Генчлербирлиги» в период с февраля по апрель не отвечал на наши письма, в которых мы напоминали об оплате.

Соответственно, потеряв надежду на мирное решение вопроса, мы были вынуждены обратиться в ФИФА, где 9 июня вынесли решение об исполнении обязательств со стороны турецкого клуба в течение 45 дней.

И лишь непосредственно перед истечением этого срока, после продолжительной паузы, турецкий клуб запросил еще неделю, однако вопрос вновь не был решен. Мы снова обратились в ФИФА, и только после этого вместе с «Генчлербирлиги» начался активный поиск решений.

Впереди останутся еще 2 транша уже в рамках вступившего в силу полноценного трансфера, которые мы будем ждать в установленные сроки», – написал Кирилл Брейдо.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
logoСеку Койта
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoденьги
logoФИФА
logoвысшая лига Турция
logoГенчлербирлиги
logoЦСКА
Кирилл Брейдо

Комментарии

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Что ж такое, опять НА-ДУ-ЛИ !
ОтветIlyaGrain
Что ж такое, опять НА-ДУ-ЛИ !
Надули-подоазумевает, что был умысел на обман, а у них умысла не было, они тупо повторили за своими коллегами с островов. Раз все сходит с рук, почему бы не попробовать?
а с апреля по август писем не было??
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