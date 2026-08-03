Вальдано об Инфантино: «Я не могу простить ему вручение премии мира Трампу, тем более от имени футбола. Власть вскружила Джанни голову, как и многим»
Вальдано: я не могу простить Инфантино за вручение премии мира Трампу.
Бывший игрок и тренер «Реала» Хорхе Вальдано рассказал о своем отношении к президенту ФИФА Джанни Инфантино.
– Что вы думаете о том, как Инфантино «подлизывался» к Трампу?
– Я не могу простить ему то, что он вручил премию мира Трампу, и тем более то, что он сделал это от имени футбола.
Я давно знаю Инфантино, и с ним случилось то, что случается со многими: власть вскружила ему голову, – сказал Вальдано.
УЕФА, АФК и КОНКАКАФ планируют «парализовать ФИФА», если Инфантино не уйдет. Возможно создание альтернативных международных турниров (The Times)
Инфантино сегодня созвонится с членами кабинета Трампа и попросит о поддержке на следующих выборах президента ФИФА (Саймон Стоун)
Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48413 голосов
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
У Инфантино на носу ЧМ в США. Ему нужны хорошие отношения с Трампом. Ход со стороны Инфантино абсолютно нормальный. ФИФА не должна никого критиковать, только хвалить и говорить сладостные речи про всех. Инфантино этим и занимается. ЧМ в России - он с Путиным ладит. ЧМ в Катаре - с шейхами местными.
Не нравится Трамп Вальдано? Ну пусть сам и высказывается, а не критикует Инфантино, что он не сделал якобы это.
Вернее, их количество
Зато под санкциями сами знаете кто)