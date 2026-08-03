  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Вальдано об Инфантино: «Я не могу простить ему вручение премии мира Трампу, тем более от имени футбола. Власть вскружила Джанни голову, как и многим»

0
Вальдано об Инфантино: «Я не могу простить ему вручение премии мира Трампу, тем более от имени футбола. Власть вскружила Джанни голову, как и многим»
Вальдано: я не могу простить Инфантино за вручение премии мира Трампу.

Бывший игрок и тренер «Реала» Хорхе Вальдано рассказал о своем отношении к президенту ФИФА Джанни Инфантино.

– Что вы думаете о том, как Инфантино «подлизывался» к Трампу?

– Я не могу простить ему то, что он вручил премию мира Трампу, и тем более то, что он сделал это от имени футбола.

Я давно знаю Инфантино, и с ним случилось то, что случается со многими: власть вскружила ему голову, – сказал Вальдано.

УЕФА, АФК и КОНКАКАФ планируют «парализовать ФИФА», если Инфантино не уйдет. Возможно создание альтернативных международных турниров (The Times)

Инфантино сегодня созвонится с членами кабинета Трампа и попросит о поддержке на следующих выборах президента ФИФА (Саймон Стоун)

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48413 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
logoХорхе Вальдано
logoДжанни Инфантино
logoФИФА
logoДональд Трамп
logoПолитика

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Так то прав, уже после позора с премией надо было ультиматум выдвигать. Ну лучше поздно, чем никогда
Самое главное - это отстранить Инфантино от управления футболом. Остальное - лирика
Роскошь засасывает ©
Легко со стороны критиковать кого-то из официальных лиц за общение с Трампом. У Трампа такой стиль. Он любит давить, продавливать, получать свое. Любит при этом лесть, когда его хвалят, награждают, восхваляют.
У Инфантино на носу ЧМ в США. Ему нужны хорошие отношения с Трампом. Ход со стороны Инфантино абсолютно нормальный. ФИФА не должна никого критиковать, только хвалить и говорить сладостные речи про всех. Инфантино этим и занимается. ЧМ в России - он с Путиным ладит. ЧМ в Катаре - с шейхами местными.
Не нравится Трамп Вальдано? Ну пусть сам и высказывается, а не критикует Инфантино, что он не сделал якобы это.
Сейчас во всех практически странах правят диктаторы которым война это власть
Не власть, а деньги 💰 💰 💰
Вернее, их количество
А что такое? Разве Трамп не голубь мира? Вон принес мир в Венесуэлу в обмен на нефть) сейчас несет мир в Иран в обмен на что-то? Потом в Кубу понесёт) и угрожает даже в Гренландию мир принести)) 🤣
Зато под санкциями сами знаете кто)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чичарито о Роналду: «Не считаю его высокомерным. Высокомерие – это когда ты заявляешь «Я лучший», не подтверждая этого. Когда ты это доказал – тогда все в порядке»
«Поддерживаем Инфантино». Федерация футбола Мексики выступила в защиту главы ФИФА
Глава Ассоциации футбола Аргентины заявил о кампании против сборной на ЧМ: «Перед каждым матчем была какая-то операция. Люди сговорились против команды»
УЕФА проверит, не пытался ли Инфантино продать долю в бизнесе ЧМ по заниженной цене. Его оценили в 20 млрд долларов
Семак о Fan ID: «Нужно понять, зачем вообще его вводили. На матче со «Спартаком» летели бутылки, в Воронеже Венделу ухали. Запретили кому-то ходить? Никого не вычислили по камерам»
Соболев объявил бойкот, Баринов опять отличился! Что случилось?
ВидеоСпортс"
«Барса» предлагает чуть более 45 млн евро за Родри. «Сити» хочет больше (Фабрицио Романо)
Товарищеский матч. «Бавария» сыграет с «Астон Виллой» в Гонконге
Скачивайте ГОЛ и участвуйте в розыгрыше iPhone 17, Apple Watch, AirPods Pro и джерси сборных
Конкурс
«ПСЖ» допускает уход Сафонова или Шевалье через год на фоне трансфера Судзуки. Люка намерен вернуть место в старте (L’Équipe)
Ко всем новостям
Последние новости
Новая форма «Локо» глазами болельщиков: репортаж Губиньо с матча Кубка
ВидеоСпортс"
Непомнящий о Сафонове: «В прежние времена был бы претендентом на звание лучшего вратаря года в мире. Сейчас нереально – из-за политической конъюнктуры»
В «Нижнем» ответили на мнения о «мутности» трансфера Латышонка: «Отдать человека в аренду, чтобы он был готов к РПЛ, когда мы снова там окажемся – что в этом плохого? Рабочий план»
«Ювентус» представил третью форму на сезон – черно-золотую с языками пламени
Фото
Семин о трансфере Даку в «Спартак»: «Наконец-то есть шанс выиграть чемпионат»
Лига PARI. Матч «Торпедо» и «Сочи» перенесен, в субботу «Нижний Новгород» сыграет с «Нефтехимиком», «Урал» – с «Уфой»
Диоманде стоит 9,5 млн в Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’’ – новичок «Реала» добавлен в состав
Фэнтези
«Даку – это гарантия минимум 10 мячей. Он станет лучшим бомбардиром «Спартака». Гасилин о форварде
«Только «Зенит» может позволить себе до конца бороться на двух фронтах. Есть преимущество в квалификации игроков и длине скамейки». Денис Попов об РПЛ и Кубке
Степашин о работе Шварца в «Динамо»: «Цыплят по осени считают, а у нас – по весне»