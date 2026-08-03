Вальдано об Инфантино: «Я не могу простить ему вручение премии мира Трампу, тем более от имени футбола. Власть вскружила Джанни голову, как и многим»

Вальдано: я не могу простить Инфантино за вручение премии мира Трампу.

Бывший игрок и тренер «Реала» Хорхе Вальдано рассказал о своем отношении к президенту ФИФА Джанни Инфантино.

– Что вы думаете о том, как Инфантино «подлизывался» к Трампу?

– Я не могу простить ему то, что он вручил премию мира Трампу, и тем более то, что он сделал это от имени футбола.

Я давно знаю Инфантино, и с ним случилось то, что случается со многими: власть вскружила ему голову, – сказал Вальдано.

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