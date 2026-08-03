Судья Шамара за 40 секунд удалил хавбека и двух тренеров «Уфы» в матче с «КАМАЗом». Возмущенного Тетрадзе пришлось удерживать

«УФА» заработала 3 удаления за несколько секунд.

Представители «Уфы» получили 3 красные карточки в домашнем матче против «КАМАЗа » (1:1) в Лиге PARI.

В концовке первого тайма между командами возникла потасовка.

Сначала желтую карточку получил защитник гостей Роман Манулов.

Потом в течение 40 секунд главный арбитр встречи Владимир Шамара удалил полузащитника «Уфы» Залимхана Юсупова , главного тренера Омари Тетрадзе и старшего тренера клуба Федора Щербаченко .