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  4. Судья Шамара за 40 секунд удалил хавбека и двух тренеров «Уфы» в матче с «КАМАЗом». Возмущенного Тетрадзе пришлось удерживать

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Судья Шамара за 40 секунд удалил хавбека и двух тренеров «Уфы» в матче с «КАМАЗом». Возмущенного Тетрадзе пришлось удерживать
«УФА» заработала 3 удаления за несколько секунд.

Представители «Уфы» получили 3 красные карточки в домашнем матче против «КАМАЗа» (1:1) в Лиге PARI.

В концовке первого тайма между командами возникла потасовка.

Сначала желтую карточку получил защитник гостей Роман Манулов.

Потом в течение 40 секунд главный арбитр встречи Владимир Шамара удалил полузащитника «Уфы» Залимхана Юсупова, главного тренера Омари Тетрадзе и старшего тренера клуба Федора Щербаченко.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Видео Спортс’‘
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logoОмари Тетрадзе
Владимир Шамара
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logoПремьер-лига Россия (РПЛ)

Комментарии

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Шамара Николсона?
ОтветAlex8007
Шамара Николсона?
Получается, у Николсона есть свой судья.
"Судья Шамара, козёл ты"
Тренеров абсолютно по делу удалил. Один судью хватает, второй выскочил и что-то там орет
Ой, не так прочитал
так и не понял, за что Юсупову прилетело?
Тетрадке как и раньше в Крыльях? Доставал ствол и угрожал?
судья Шамара дал шамара за 40 секунд
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