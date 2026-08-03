Судья Шамара за 40 секунд удалил хавбека и двух тренеров «Уфы» в матче с «КАМАЗом». Возмущенного Тетрадзе пришлось удерживать
«УФА» заработала 3 удаления за несколько секунд.
Представители «Уфы» получили 3 красные карточки в домашнем матче против «КАМАЗа» (1:1) в Лиге PARI.
В концовке первого тайма между командами возникла потасовка.
Сначала желтую карточку получил защитник гостей Роман Манулов.
Потом в течение 40 секунд главный арбитр встречи Владимир Шамара удалил полузащитника «Уфы» Залимхана Юсупова, главного тренера Омари Тетрадзе и старшего тренера клуба Федора Щербаченко.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Видео Спортс’‘
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