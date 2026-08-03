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  4. Бернарду о «Реале»: «Мечта играть за величайший клуб в истории футбола, о чем свидетельствуют его титулы, – это привилегия. Невозможно было отказать, когда позвонил «Мадрид»

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Бернарду о «Реале»: «Мечта играть за величайший клуб в истории футбола, о чем свидетельствуют его титулы, – это привилегия. Невозможно было отказать, когда позвонил «Мадрид»
Бернарду Силва назвал «Реал» величайшим клубом.

Полузащитник Бернарду Силва поделился эмоциями после того, как провел первую тренировку с «Реалом».

Португальский футболист присоединился к мадридцам на правах свободного агента в это межсезонье.

«Много раз сыграв против «Реала», можно почувствовать значимость клуба, то, как здорово быть здесь, как здорово играть на «Сантьяго Бернабеу», очень внушительном стадионе.

Когда мне позвонил «Реал», невозможно было отказать. Я не думал дважды.

Также помогает то, что я нахожусь близко к семье, близко к Португалии, в очень похожей культуре.

Но мечта играть за величайший клуб в истории футбола, о чем свидетельствуют его титулы, – это привилегия. Я очень счастлив», – заявил Бернарду Силва.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
logoБернарду Силва
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logoСантьяго Бернабеу

Комментарии

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)))) сам то хотел изначально в другой клуб, говорил , но когда не пообещали место в основе и зп на уровне Сити то запел иначе))
ОтветAlukard4GK
)))) сам то хотел изначально в другой клуб, говорил , но когда не пообещали место в основе и зп на уровне Сити то запел иначе))
Это уже обычная практика. Левандовски мечтал о Мадриде, играл за Барселону, как и тот же Обаменьянг. Тоже самое Модрич, или тот же Иньеста. В какой клуб перешел - тот и лучший в мире.
ОтветAlukard4GK
)))) сам то хотел изначально в другой клуб, говорил , но когда не пообещали место в основе и зп на уровне Сити то запел иначе))
Было бы забавно если бы он перешел в Барсу и сказал что Барса величайший клуб мира )
А ведь так хотел в Барселону
так как он был близок к сделке с Атлетико, но потом позвонил Реал, жду тёплый приём на Метрополитано
ОтветВинни-Грет
так как он был близок к сделке с Атлетико, но потом позвонил Реал, жду тёплый приём на Метрополитано
Там ещё и Барса мимо проходила. Так что хороший бэкграунд он себе сделал)
Очень важный игрок. К бегункам и атлетам добавится чел с очень высоким футбольным iq. Я начинаю думать, что у Маура может и получится.
ОтветКрасная стрела
Очень важный игрок. К бегункам и атлетам добавится чел с очень высоким футбольным iq. Я начинаю думать, что у Маура может и получится.
Про "очень высокий iq" это явный перебор,тут пиара больше. В "Реале" не заиграет,максимум будет таскать рояль и то недолго.
Бернарду достаточно скандальный и вспыльчивый тип.
Много лет пытался уйти в Барсу, сейчас явно этими словами пытается задеть их руководство, мол, его не оценили, предлагали маленькую зп, место на банке.
ОтветTiGra
Бернарду достаточно скандальный и вспыльчивый тип. Много лет пытался уйти в Барсу, сейчас явно этими словами пытается задеть их руководство, мол, его не оценили, предлагали маленькую зп, место на банке.
А где ему играть в Барсе? Сейчас его место (в перспективе) заслуженно занимает Ямаль
Совершенно непонятно зачем Бернарду понадобился Реалу. Сходящий игрок, утративший скорость и подвижность, отсюда и утрата игры в отборе. Сил вкалывать на фланге у него явно не хватит. Как диспетчер и организатор атак был бы ещё понятен, но в этой роли у Реала кандидатов хватает : Беллингем, Родриго, Гюлер и на подходе - Родри. Как дядька в раздевалке, но для кого? Винисиусу, Мбаппе, Вальверде - никакие дядьки не нужны... Напрашивается только один вывод - Маур решил дать земляку ещё поиграть.
Попасть в цветущий сад - это привилегия.
После этого ЧМ португальцами разочарован, Бернарду Силва сбитый летчик....
Реалу очень повезло, классный игрок
Комментарий удален пользователем
Ответrigobersong
Комментарий удален пользователем
так и есть.В Реал регулярно жадные до денег переходят вроде Роналду ,Алабы или Мбаппе.Рай для таких там.Иногда Перец им покупает победки.
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