Бернарду о «Реале»: «Мечта играть за величайший клуб в истории футбола, о чем свидетельствуют его титулы, – это привилегия. Невозможно было отказать, когда позвонил «Мадрид»

Бернарду Силва назвал «Реал» величайшим клубом.

Полузащитник Бернарду Силва поделился эмоциями после того, как провел первую тренировку с «Реалом».

Португальский футболист присоединился к мадридцам на правах свободного агента в это межсезонье.

«Много раз сыграв против «Реала », можно почувствовать значимость клуба, то, как здорово быть здесь, как здорово играть на «Сантьяго Бернабеу », очень внушительном стадионе.

Когда мне позвонил «Реал», невозможно было отказать. Я не думал дважды.

Также помогает то, что я нахожусь близко к семье, близко к Португалии, в очень похожей культуре.

Но мечта играть за величайший клуб в истории футбола, о чем свидетельствуют его титулы, – это привилегия. Я очень счастлив», – заявил Бернарду Силва.