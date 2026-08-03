«Спартак» попросил ЭСК рассмотреть пенальти в пользу «Ахмата» за руку Ву и неназначенный 11-метровый после наступа Ндонга на ахилл Литвинову
«Спартак» обратился в ЭСК после матча с «Ахматом».
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ахматом» во 2-м туре РПЛ (2:1).
Московский клуб попросил комиссию изучить два эпизода этой игры: назначенный в пользу грозненской команды пенальти на 3-й минуте, когда Кристофер Ву остановил мяч рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот, и неназначенный 11-метровый за наступ Усмана Ндонга на ахилл Руслану Литвинову на 65-й минуте.
Главным арбитром встречи был Антон Фролов.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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А по справедливости, и тем более в нынешних условиях, госкомпаниям нужно запретить владеть клубами. И это даже ежу понятно, но только не нашей Госдуме, боящейся фыркнуть царю.
этот персонаж вообще на нарах должен сидеть, а не судить игры премьер лиги
лезем сюда IFAB
https://www.theifab.com/laws/latest/free-kicks/?utm_source=chatgpt.com#offences-and-sanctions
Читаем первый вопрос
Игрок выполняет штрафной удар, когда мяч еще движется, и пытается сделать короткий пас партнеру по команде. Однако пас получается слабым и неточным, поэтому команда соперника перехватывает мяч и завладевает им. Какое решение должен принять судья?
Хотя мяч должен быть неподвижен во время выполнения штрафного удара, судья может применить это преимущество, если продолжение игры принесет больше пользы команде соперника, чем назначение повторного удара.
Давай про аут
В момент вбрасывания мяча игрок одной ногой находится за пределами игрового поля, а другой — полностью внутри поля (не касаясь боковой линии). Затем мяч выкатывается на поле и перехватывается соперником. Какое решение будет правильным?
Согласно правилу 15, игрок, выполняющий вбрасывание, должен частично опираться на боковую линию или на землю за ее пределами. Даже если вбрасывание было выполнено неправильно, поскольку мяч уже вошел в игру, судья может применить преимущество и разрешить продолжение игры, если это выгодно команде соперника.
https://www.theifab.com/laws/latest/the-referee/#liability-of-match-officials
И можно показать документ, где Розетти говорит про неподвижный мяч?
А можно показать документ, где написано "неважно, катится мяч или нет"?
Ключевой момент: "Когда неподвижный мяч находится в площади ворот"!