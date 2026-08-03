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  4. «Спартак» попросил ЭСК рассмотреть пенальти в пользу «Ахмата» за руку Ву и неназначенный 11-метровый после наступа Ндонга на ахилл Литвинову

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«Спартак» попросил ЭСК рассмотреть пенальти в пользу «Ахмата» за руку Ву и неназначенный 11-метровый после наступа Ндонга на ахилл Литвинову
«Спартак» обратился в ЭСК после матча с «Ахматом».

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ахматом» во 2-м туре РПЛ (2:1).

Московский клуб попросил комиссию изучить два эпизода этой игры: назначенный в пользу грозненской команды пенальти на 3-й минуте, когда Кристофер Ву остановил мяч рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот, и неназначенный 11-метровый за наступ Усмана Ндонга на ахилл Руслану Литвинову на 65-й минуте. 

Главным арбитром встречи был Антон Фролов.

***

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
ЭСК РФС
logoСпартак
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoсудьи
logoАхмат
logoКристофер Ву
logoУсман Ндонг
Антон Фролов судья
logoРуслан Литвинов

Комментарии

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с назначением пенальти Ву ВАР работал без перебоев, с ахиллом Литвинова возникли технические неполадки 🤷‍♂️ Дело закрыто.
ОтветStreetbor
с назначением пенальти Ву ВАР работал без перебоев, с ахиллом Литвинова возникли технические неполадки 🤷‍♂️ Дело закрыто.
Увы, так и будет, пока госкомпания Газпром будет рулить Зенитом.
А по справедливости, и тем более в нынешних условиях, госкомпаниям нужно запретить владеть клубами. И это даже ежу понятно, но только не нашей Госдуме, боящейся фыркнуть царю.
ОтветИван Иванов
Увы, так и будет, пока госкомпания Газпром будет рулить Зенитом. А по справедливости, и тем более в нынешних условиях, госкомпаниям нужно запретить владеть клубами. И это даже ежу понятно, но только не нашей Госдуме, боящейся фыркнуть царю.
То ли дело частная нефтяная компания Лукойл)
Спартак все правильно делает, гасит этих клоунов! При чем вся страна это видит и все все понимают! Чувствую отмазки будут у ЭСК ржачные 🤣
ОтветPredator777
Спартак все правильно делает, гасит этих клоунов! При чем вся страна это видит и все все понимают! Чувствую отмазки будут у ЭСК ржачные 🤣
https://www.sports.ru/betting/1115986907-eks-direktor-chajki-33-cheloveka-sudi-ix-pomoshhniki-i-inspektory-podt.html

этот персонаж вообще на нарах должен сидеть, а не судить игры премьер лиги
ОтветТихон Кб
https://www.sports.ru/betting/1115986907-eks-direktor-chajki-33-cheloveka-sudi-ix-pomoshhniki-i-inspektory-podt.html этот персонаж вообще на нарах должен сидеть, а не судить игры премьер лиги
Забавно, что высший же комментарий вновь про матч с Ахматом, но теперь Зенита.
Сейчас отдел по отмазкам нелепых судейских решений ЭСК РФС что-нибудь придумает
Отказано. Дальше.
А вот такой вопрос про пенальти: про преимущество соперника при некорректном вводе мяча нам все разъяснили. Только сделал ли этот ввод Максименко или он просто передавал мяч для ввода Ву? Как должен действовать вратарь если он хочет, чтобы с угла вратарской мяч ввел в игру защитник? Как он должен ему этот мяч передать? Только в руках отнести?
Ответалександрович сергей
А вот такой вопрос про пенальти: про преимущество соперника при некорректном вводе мяча нам все разъяснили. Только сделал ли этот ввод Максименко или он просто передавал мяч для ввода Ву? Как должен действовать вратарь если он хочет, чтобы с угла вратарской мяч ввел в игру защитник? Как он должен ему этот мяч передать? Только в руках отнести?
А какое преимущество получил соперник? Ву остановил мяч ногой, именно в этот момент судья должен был свистнуть, что мяч введен в игру некорректно. Если не свистнул, значит посчитал, что ввода в игру не было.
Ответалександрович сергей
А вот такой вопрос про пенальти: про преимущество соперника при некорректном вводе мяча нам все разъяснили. Только сделал ли этот ввод Максименко или он просто передавал мяч для ввода Ву? Как должен действовать вратарь если он хочет, чтобы с угла вратарской мяч ввел в игру защитник? Как он должен ему этот мяч передать? Только в руках отнести?
Вообще-то, это может трактоваться как затяжка времени, с чем сейчас борятся во всём, взял мяч – играй, вводи, не ты – не трогай его. Аут так отдают другой команде (по правилам), тут уже нарушение, на угловой минимум, но игра руками усугубило.
Рука пеналь ок. Но и фол на Литвинове очевидный!
ОтветЛеха Нету
Рука пеналь ок. Но и фол на Литвинове очевидный!
Комментарий скрыт
ОтветКатя СПб
Комментарий скрыт
подали все вместе чтоб показать, что в одном случае планка у судьи низкая и он ставит за любую ошибку минимальную, а во втором случает вдруг планка поднялась. К тому же нужны официальные разъяснения на будущее по первому моменту, а не от Лапочкиных, которые уже не судят. Это для всех команд полезно будет.
Сейчас все про принцип преимущества заговорили. А его суть то в том, что если при неправильном действии команды выгоду получает соперник, то это неправильное действие игнорируется, игра продолжается. Если выгода у этой команды, то игра останавливается и действие переигрывается. Допустим, пробивается свободный (штрафной) по катящемуся мячу и попадает к сопернику, игра не останавливается. Или неправильно вброшенный аут, аналогично. После паса Максименко мяч попал к ахматовцам? Какой тут принцип преимущества? Лапочкин ссылается на какой-то циркуляр ФИФА, а их в свободном доступе нет. Кто его знает, что там написано. В документе, который Розетти рассылал, написано про неподвижный мяч, после удара по которому, если игрок сыграет рукой, должен назначаться пенальти.
ОтветNur
Сейчас все про принцип преимущества заговорили. А его суть то в том, что если при неправильном действии команды выгоду получает соперник, то это неправильное действие игнорируется, игра продолжается. Если выгода у этой команды, то игра останавливается и действие переигрывается. Допустим, пробивается свободный (штрафной) по катящемуся мячу и попадает к сопернику, игра не останавливается. Или неправильно вброшенный аут, аналогично. После паса Максименко мяч попал к ахматовцам? Какой тут принцип преимущества? Лапочкин ссылается на какой-то циркуляр ФИФА, а их в свободном доступе нет. Кто его знает, что там написано. В документе, который Розетти рассылал, написано про неподвижный мяч, после удара по которому, если игрок сыграет рукой, должен назначаться пенальти.
Ты не правильно трактуешь правило Преимущества
лезем сюда IFAB
https://www.theifab.com/laws/latest/free-kicks/?utm_source=chatgpt.com#offences-and-sanctions
Читаем первый вопрос
Игрок выполняет штрафной удар, когда мяч еще движется, и пытается сделать короткий пас партнеру по команде. Однако пас получается слабым и неточным, поэтому команда соперника перехватывает мяч и завладевает им. Какое решение должен принять судья?
Хотя мяч должен быть неподвижен во время выполнения штрафного удара, судья может применить это преимущество, если продолжение игры принесет больше пользы команде соперника, чем назначение повторного удара.

Давай про аут
В момент вбрасывания мяча игрок одной ногой находится за пределами игрового поля, а другой — полностью внутри поля (не касаясь боковой линии). Затем мяч выкатывается на поле и перехватывается соперником. Какое решение будет правильным?
Согласно правилу 15, игрок, выполняющий вбрасывание, должен частично опираться на боковую линию или на землю за ее пределами. Даже если вбрасывание было выполнено неправильно, поскольку мяч уже вошел в игру, судья может применить преимущество и разрешить продолжение игры, если это выгодно команде соперника.
https://www.theifab.com/laws/latest/the-referee/#liability-of-match-officials

И можно показать документ, где Розетти говорит про неподвижный мяч?
ОтветTom_York
Ты не правильно трактуешь правило Преимущества лезем сюда IFAB https://www.theifab.com/laws/latest/free-kicks/?utm_source=chatgpt.com#offences-and-sanctions Читаем первый вопрос Игрок выполняет штрафной удар, когда мяч еще движется, и пытается сделать короткий пас партнеру по команде. Однако пас получается слабым и неточным, поэтому команда соперника перехватывает мяч и завладевает им. Какое решение должен принять судья? Хотя мяч должен быть неподвижен во время выполнения штрафного удара, судья может применить это преимущество, если продолжение игры принесет больше пользы команде соперника, чем назначение повторного удара. Давай про аут В момент вбрасывания мяча игрок одной ногой находится за пределами игрового поля, а другой — полностью внутри поля (не касаясь боковой линии). Затем мяч выкатывается на поле и перехватывается соперником. Какое решение будет правильным? Согласно правилу 15, игрок, выполняющий вбрасывание, должен частично опираться на боковую линию или на землю за ее пределами. Даже если вбрасывание было выполнено неправильно, поскольку мяч уже вошел в игру, судья может применить преимущество и разрешить продолжение игры, если это выгодно команде соперника. https://www.theifab.com/laws/latest/the-referee/#liability-of-match-officials И можно показать документ, где Розетти говорит про неподвижный мяч?
Так мяч ахматовцы перехватили? В их пользу сложилась ситуация, когда мяч попал к Ву?
А можно показать документ, где написано "неважно, катится мяч или нет"?
Вот что написано в документе, разосланном судейским комитетом, который возглавляет Розетти: «Когда неподвижный мяч находится в площади ворот и по нему наносит удар любой игрок обороняющейся команды, удар от ворот считается правильно выполненным. Если удар по мячу наносит вратарь, а затем его партнер по команде умышленно касается мяча рукой в пределах штрафной площади, правильным решением является назначение пенальти. Ранее судьи по-разному трактовали, был ли удар от ворот выполнен в подобных ситуациях. Чтобы обеспечить единообразие и избежать различных решений, настоящие рекомендации устанавливают единый порядок применения правил игры в таких случаях».
Ключевой момент: "Когда неподвижный мяч находится в площади ворот"!
Да, и так будет после каждого матча.,.
Иногда мне кажется что Спартак специально это делает что бы потом всем клубом читать наши комментарии на отмазки ЭСК
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