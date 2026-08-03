«Спартак» попросил ЭСК рассмотреть пенальти в пользу «Ахмата» за руку Ву и неназначенный 11-метровый после наступа Ндонга на ахилл Литвинову

«Спартак» обратился в ЭСК после матча с «Ахматом».

«Спартак » обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ахматом » во 2-м туре РПЛ (2:1).

Московский клуб попросил комиссию изучить два эпизода этой игры: назначенный в пользу грозненской команды пенальти на 3-й минуте, когда Кристофер Ву остановил мяч рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот, и неназначенный 11-метровый за наступ Усмана Ндонга на ахилл Руслану Литвинову на 65-й минуте.

Главным арбитром встречи был Антон Фролов.

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