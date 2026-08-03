«Байер» отдал 21-летнего Файе «Сельте». Это вторая подряд аренда защитника

«Байер» отдал Файе в аренду «Сельте».

Защитник «Байера » Абдулай Файе перешел в «Сельту» на правах аренды.

Немецкий клуб приобрел сенегальца летом 2025 года. Прошлый сезон он провел в аренде в «Лорьяне».

За французский клуб Файе сыграл 17 матчей в Лиге 1. Подробно со статистикой 21-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .