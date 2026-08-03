«Байер» отдал 21-летнего Файе «Сельте». Это вторая подряд аренда защитника
«Байер» отдал Файе в аренду «Сельте».
Защитник «Байера» Абдулай Файе перешел в «Сельту» на правах аренды.
Немецкий клуб приобрел сенегальца летом 2025 года. Прошлый сезон он провел в аренде в «Лорьяне».
За французский клуб Файе сыграл 17 матчей в Лиге 1. Подробно со статистикой 21-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Сельты»
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