Тихонов о том, что Тороп – первый номер ЦСКА: «Игдисамов знает, что купили футболиста за 180 млн? Бориско лучше»

Андрей Тихонов оценил ситуацию с вратарями в ЦСКА.

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался относительно ситуации с вратарями в ЦСКА .

Перед матчем 2-го тура Альфа-Банк РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) главный тренер команды Дмитрий Игдисамов назвал голкипера Владислава Торопа «первым номером на данный момент».

– Игдисамов знает, что купили футболиста за 180 миллионов? Я считаю, что Максим Бориско не хуже, чем Тороп.

– Почему Тороп должен сесть на скамейку, если вы говорите, что Бориско не хуже?

– Бориско лучше.

Для меня Бориско, который проявил себя в «Балтике» на выходах, в рамке сильнее, чем Тороп. Но есть момент – игра ногами. Это другой вопрос, – сказал Андрей Тихонов в шоу «Это футбол, брат!».