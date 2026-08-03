Тихонов о том, что Тороп – первый номер ЦСКА: «Игдисамов знает, что купили футболиста за 180 млн? Бориско лучше»
Андрей Тихонов оценил ситуацию с вратарями в ЦСКА.
Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался относительно ситуации с вратарями в ЦСКА.
Перед матчем 2-го тура Альфа-Банк РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) главный тренер команды Дмитрий Игдисамов назвал голкипера Владислава Торопа «первым номером на данный момент».
– Игдисамов знает, что купили футболиста за 180 миллионов? Я считаю, что Максим Бориско не хуже, чем Тороп.
– Почему Тороп должен сесть на скамейку, если вы говорите, что Бориско не хуже?
– Бориско лучше.
Для меня Бориско, который проявил себя в «Балтике» на выходах, в рамке сильнее, чем Тороп. Но есть момент – игра ногами. Это другой вопрос, – сказал Андрей Тихонов в шоу «Это футбол, брат!».
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «Это футбол, брат!» на YouTube
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Потому и сидишь без работы, что слишком много у тебя мнений.
Был у ЦСКА Помазун и Игорь, хорошо рано ещё Игорю уходить, есть Тороп. Подписывает Спартак Помазуна, ну дайте ему шанс, вратарь не плохой. Да , может мне не нравится Максименко, даже во вчерашнем матче, если бы были игроки поумнее, дали ему минимум две в Ближний, когда он хотел выбегать на перехват, на третий раз попробовали но удар не получился+ он не выручает, да, он прям сильно не приводит, но и не выручает. Глупо говорить, что выручает, когда бывают моменты, что такое выручать все знают, а тупо отбить 10 удар из девяти жто статистика.
Короче к чему я, взяли Помазуна и на банку. Тут ЦСКА вроде восстановил баланс, Игоря не провожает, поют дифирамбы Торгау и берут Бориско, нафига? Честно ребят жалко.