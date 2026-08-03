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  4. Тихонов о том, что Тороп – первый номер ЦСКА: «Игдисамов знает, что купили футболиста за 180 млн? Бориско лучше»

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Тихонов о том, что Тороп – первый номер ЦСКА: «Игдисамов знает, что купили футболиста за 180 млн? Бориско лучше»
Андрей Тихонов оценил ситуацию с вратарями в ЦСКА.

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался относительно ситуации с вратарями в ЦСКА.

Перед матчем 2-го тура Альфа-Банк РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) главный тренер команды Дмитрий Игдисамов назвал голкипера Владислава Торопа «первым номером на данный момент».

– Игдисамов знает, что купили футболиста за 180 миллионов? Я считаю, что Максим Бориско не хуже, чем Тороп.

– Почему Тороп должен сесть на скамейку, если вы говорите, что Бориско не хуже?

– Бориско лучше.

Для меня Бориско, который проявил себя в «Балтике» на выходах, в рамке сильнее, чем Тороп. Но есть момент – игра ногами. Это другой вопрос, – сказал Андрей Тихонов в шоу «Это футбол, брат!».

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «Это футбол, брат!» на YouTube
logoАндрей Тихонов
logoМаксим Бориско
logoЦСКА
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoВладислав Тороп
logoДмитрий Игдисамов
Это футбол, брат!

Комментарии

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Такую феерическую шизу нес в ЭФБ. В очередной раз убедился, что ему не место на тренерском мостике.
Наверное, потому что Бориско купили за пару дней до матча с КС. Не?
По мне так номер один - это Акинфеев
ОтветДенис Павлов_1116880133
По мне так номер один - это Акинфеев
Только из-за авторитета. По игре сейчас Игорь Владимирович не образец надёжности, а тут ещё и травмы посыпались.
ОтветStefen
Только из-за авторитета. По игре сейчас Игорь Владимирович не образец надёжности, а тут ещё и травмы посыпались.
Акинфеев на опыте тащит как раз. При нем паники нет
Тихонов знает, что Бориско всего лишь пару дней в команде? какой бы он ни был супервратарь, взаимодействия с командой еще нет. блин ну сам же тренировал, зачем нести бред??? конечно, пусть даже где-то возможно и уступая по параметрам, Тороп на данный момент номер 1. дальше посмотрим
Ответhammers
Тихонов знает, что Бориско всего лишь пару дней в команде? какой бы он ни был супервратарь, взаимодействия с командой еще нет. блин ну сам же тренировал, зачем нести бред??? конечно, пусть даже где-то возможно и уступая по параметрам, Тороп на данный момент номер 1. дальше посмотрим
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Какое дело Тихонову до ЦСКА?
ОтветPertinax Gandi
Какое дело Тихонову до ЦСКА?
Боюсь, что не его вина, а работа нынешней журналистики такова.
Андрюша хоть знает что в его тушинском середняке уже много лет мешок с фекалиями в рамке находится? 🤣🤣
Тихонов знает такую расхожую фразу « Не торопысь!» ? Я изначально думал , что сначала Макса попробуют во 2м по значимости турнире , ибо ему надо психологически втянутся в игровой тонус команды , в сам коллектив . А уж затем - как говорится - будем посмотреть . Так что- «не беги впереди паровоза».
Тиша, твоё мнение для ЦСКА ничего не значит.
Потому и сидишь без работы, что слишком много у тебя мнений.
Понятно они его сразу не поставят ,пару туров и будет в старте,вопрос времени. Тороп на 1 номер не тянет вообще, как будто все кто под Акинфеевым сидят всегда слабоваты,не хватает уверенности,даже не смотря на столько матчей в рпл. Не чувствуется надёжность сзади
честно, не могу понять наших функционеров. Вспомните раньше, всегда был номер один и вратарь который могут не напортачить, в основном был или воспитанник или хороший вратарь за адекватную стоимость. Сейчас делают как по мне цирк.
Был у ЦСКА Помазун и Игорь, хорошо рано ещё Игорю уходить, есть Тороп. Подписывает Спартак Помазуна, ну дайте ему шанс, вратарь не плохой. Да , может мне не нравится Максименко, даже во вчерашнем матче, если бы были игроки поумнее, дали ему минимум две в Ближний, когда он хотел выбегать на перехват, на третий раз попробовали но удар не получился+ он не выручает, да, он прям сильно не приводит, но и не выручает. Глупо говорить, что выручает, когда бывают моменты, что такое выручать все знают, а тупо отбить 10 удар из девяти жто статистика.
Короче к чему я, взяли Помазуна и на банку. Тут ЦСКА вроде восстановил баланс, Игоря не провожает, поют дифирамбы Торгау и берут Бориско, нафига? Честно ребят жалко.
Ответфахитос
честно, не могу понять наших функционеров. Вспомните раньше, всегда был номер один и вратарь который могут не напортачить, в основном был или воспитанник или хороший вратарь за адекватную стоимость. Сейчас делают как по мне цирк. Был у ЦСКА Помазун и Игорь, хорошо рано ещё Игорю уходить, есть Тороп. Подписывает Спартак Помазуна, ну дайте ему шанс, вратарь не плохой. Да , может мне не нравится Максименко, даже во вчерашнем матче, если бы были игроки поумнее, дали ему минимум две в Ближний, когда он хотел выбегать на перехват, на третий раз попробовали но удар не получился+ он не выручает, да, он прям сильно не приводит, но и не выручает. Глупо говорить, что выручает, когда бывают моменты, что такое выручать все знают, а тупо отбить 10 удар из девяти жто статистика. Короче к чему я, взяли Помазуна и на банку. Тут ЦСКА вроде восстановил баланс, Игоря не провожает, поют дифирамбы Торгау и берут Бориско, нафига? Честно ребят жалко.
Под каким градусом ты это написал ?)
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