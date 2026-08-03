«Факел» бесплатно подписал защитника Эль-Мхассани. Контракт марокканца – по схеме «2+1»
В «Факел» перешел марокканский защитник.
«Факел» бесплатно подписал защитника Ходейфу Эль-Мхассани.
«Ходейфа Эль-Мхассани, добро пожаловать в «Факел»!
Наш клуб подписал соглашение с 26-летним крайним защитником из Марокко. Контракт рассчитан по схеме «2+1».
Ранее Эль-Мхассани выступал за клуб ФЮС из его родной страны. В Воронеж футболист переезжает в статусе свободного агента.
Удачи!» – говорится в сообщении «Факела».
Фото: t.me/pfcfakel
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Факела»
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