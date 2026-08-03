«Ювентус» отдал Жоау Мариу «Фиорентине» в аренду за 1,8 млн евро с правом выкупа за 9,5 млн
Жоау Мариу перешел в «Фиорентину».
Жоау Мариу Нету стал игроком «Фиорентины».
Флорентийский клуб объявил о переходе 26-летнего защитника на правах аренды из «Ювентуса» с возможностью выкупа. Туринцы сообщили, что аренда игрока обойдется «Фиорентине» в 1,8 миллиона евро, а полноценный трансфер – в 9,5 млн евро.
Во второй половине прошлого сезона португалец выступал в аренде в «Болонье», забив 1 гол в 10 матчах Серии А. Еще 10 игр Мариу провел за «Ювентус» в первой половине сезона. Его статистику можно найти здесь.
Изображение: acffiorentina.com/
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Фиорентины»
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