«Ювентус» отдал Жоау Мариу «Фиорентине» в аренду за 1,8 млн евро с правом выкупа за 9,5 млн

Жоау Мариу перешел в «Фиорентину».

Жоау Мариу Нету стал игроком «Фиорентины».

Флорентийский клуб объявил о переходе 26-летнего защитника на правах аренды из «Ювентуса » с возможностью выкупа. Туринцы сообщили, что аренда игрока обойдется «Фиорентине» в 1,8 миллиона евро, а полноценный трансфер – в 9,5 млн евро.

Во второй половине прошлого сезона португалец выступал в аренде в «Болонье», забив 1 гол в 10 матчах Серии А. Еще 10 игр Мариу провел за «Ювентус» в первой половине сезона. Его статистику можно найти здесь .

Изображение: acffiorentina.com/