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«Ювентус» отдал Жоау Мариу «Фиорентине» в аренду за 1,8 млн евро с правом выкупа за 9,5 млн
Жоау Мариу перешел в «Фиорентину».

Жоау Мариу Нету стал игроком «Фиорентины». 

Флорентийский клуб объявил о переходе 26-летнего защитника на правах аренды из «Ювентуса» с возможностью выкупа. Туринцы сообщили, что аренда игрока обойдется «Фиорентине» в 1,8 миллиона евро, а полноценный трансфер – в 9,5 млн евро.

Во второй половине прошлого сезона португалец выступал в аренде в «Болонье», забив 1 гол в 10 матчах Серии А. Еще 10 игр Мариу провел за «Ювентус» в первой половине сезона. Его статистику можно найти здесь

Изображение: acffiorentina.com/

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Фиорентины»
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logoсерия А Италия
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Комментарии

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Неужели така огромная з/п была у футболиста, что пришлось?
ОтветВик_1117048216
Неужели така огромная з/п была у футболиста, что пришлось?
он хрупкий в защите его ветром сдувает

еще менталка у него слабая
ОтветNba today games
он хрупкий в защите его ветром сдувает еще менталка у него слабая
Дело в опыте, верно?
Какие игроки все таки были раньше у Юве и какие сейчас.
Ну в целом неплохой "выхлоп" в виде Хольма получился. Надеюсь, будут больше его использовать в новом сезоне. Если, конечно, выкуп состоится. А то что-то мутное дело какое-то, ничего не слышно последнее время.
Ответд к.не.
Ну в целом неплохой "выхлоп" в виде Хольма получился. Надеюсь, будут больше его использовать в новом сезоне. Если, конечно, выкуп состоится. А то что-то мутное дело какое-то, ничего не слышно последнее время.
Так Хольма уже точно не выкупают. Челика взяли бесплатно вместо него.
Ответzaytsev_stanislav
Так Хольма уже точно не выкупают. Челика взяли бесплатно вместо него.
Жаль, спасибо. Значит, заглохло-таки дело с выкупом. Хольм мне куда больше Челика нравился.
Спасибо за все. Больше не возвращайся.
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