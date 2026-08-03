Федерация ДР Конго об отказе ФИФА от продажи части прав на ЧМ: «Инфантино поступил мудро. Ситуация не должна затмевать его работу для мирового и африканского футбола. Полностью поддерживаем его»

Федерация ДР Конго об Инфантино: мудрое решение, не стоит забывать о его работе.

Федерация футбола ДР Конго высказалась о решении главы ФИФА Джанни Инфантино отказаться от реализации проекта FIFA Forward Enterprise (FFE), который предусматривал продажу долей в коммерческих правах на чемпионат мира частным инвесторам.

«Конголезская футбольная федерация (FECOFA) приветствует решение президента ФИФА Джанни Инфантино отозвать предложение по поводу FFE. На наш взгляд, президент Инфантино поступил мудро, прислушавшись не только к тем, кто поддерживал проект, но и к тем, кто выступал против него. Он позволил убедить себя отказаться от него без промедления, даже учитывая последствия.

Эта ситуация, возникшая из благих намерений, не должна затмевать или заставлять нас забывать о работе, которую президент Джанни Инфантино уже проделал для мирового футбола – и особенно для африканского футбола и менее обеспеченных федераций.

За десять лет своего президентства Джанни неустанно работал над продвижением и поддержкой развития футбола во всем мире. FECOFA, которая получила от этого огромную пользу, хочет подтвердить этим заявлением свою полную поддержку продолжения его работы и в 2027 году. Ассоциации-члены выбрали его в 2018 году, позднее в Париже в 2019 году, а затем в Кигали в 2023 году», – говорится в заявлении федерации от имени ее президента Верона Мосенго-Омба.