Гурцкая о «Локомотиве»: «У них дырка в бюджете в 2 миллиарда. Раньше они просили немного денег – им их давали. Сейчас РЖД говорит выживать в рамках бюджета»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о финансовой ситуации, в которой оказался «Локомотив».
– Как будто команда просто рассыпается.
– Что делать?
– Без очень серьезных трансферов эту команду не спасти.
– Почему даже какие-то трансферы не происходят?
– Нет денег.
– Есть продажи.
– Продаж пока мало. У них дырка в бюджете размером в два миллиарда. Раньше они кредитовались. Просили немного денег – им их давали. Сейчас этого не происходит. Такая ситуация у РЖД – они говорят выживать в рамках бюджета. Нужно больше денег? Продавайте игроков.
– Они продали Воробьева.
– Им не хватает денег, чтобы закрыть какие-то текущие проблемы. Они рассчитывали на продажу Батракова. Если бы пришло десять миллионов за Монтеса и двадцать за Батракова, это спасало бы. Семь миллионов пока их не спасают.
– Денег не хватает, чтобы кого-то купить, и они идут на операционные расходы?
– Да, пока так, – сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!».
Комментарии
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Мне это кажется на редкость не этичным. Я не болею за Локо, но с уважением отношусь к внутренним делам любого клуба. Трясти так грязным бельем, как это делает Гурцкая, - это именно его характеризует, как непорядочного человека и балабола. Какой-то немужской поступок.
И от того, что он это в публичном пространстве ляпнул - ему-то какая выгода?
Выглядит крайне неприглядно.
И с кучей молодёжи контракты заключили, и продили контракты Митрюшкина, Бакаева, Ракова и даже Фассона - и вот это называется "нет денег"?
Или Гурцкая так плохо видит, что этого не замечает?
Вот можно почитать нигде не распиаренный и никому не нужный разбор "долгов" Локомотива https://t.me/sportslaundry/962 Забавный факт: у Спартака и Зенита долг более 10 лярдов, но инсайдеры молчат. А какой заголовок пропадает.
Проблема медийки Локо в том, что они эту шоблу инсайдерскую не прикармливают. И вяло отвечают. Всё эти Тимуры Гурцкаи - как рекетиры. Плати за блок от негатива или обольём помоями.
Надо будет - и на Карседо наедут.
Прошлая попытка стройки ВСМ закончилась 20-летней ямой в центре Петербурга. Только отстроили на этом месте ТЦ Галерея, теперь снова там все сносить будут.
Ну продали бы Батракова и Монтеса, но на их место же надо высокого класса исполнителей брать, чтобы оставаться конкурентноспособными.
Но смысл продавать одних и брать других, если Батраков и Монтес уже на уровне.
Объясните как это работает.
Распродажи лидеров делают, когда вообще денег нет, как в Анжи перед ликвидацией.