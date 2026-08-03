Гурцкая о «Локомотиве»: «У них дырка в бюджете в 2 миллиарда. Раньше они просили немного денег – им их давали. Сейчас РЖД говорит выживать в рамках бюджета»

Тимур Гурцкая: у «Локомотива» в бюджете дыра в 2 млрд рублей.

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о финансовой ситуации, в которой оказался «Локомотив ».

– Как будто команда просто рассыпается.

– Что делать?

– Без очень серьезных трансферов эту команду не спасти.

– Почему даже какие-то трансферы не происходят?

– Нет денег.

– Есть продажи.

– Продаж пока мало. У них дырка в бюджете размером в два миллиарда. Раньше они кредитовались. Просили немного денег – им их давали. Сейчас этого не происходит. Такая ситуация у РЖД – они говорят выживать в рамках бюджета. Нужно больше денег? Продавайте игроков.

– Они продали Воробьева.

– Им не хватает денег, чтобы закрыть какие-то текущие проблемы. Они рассчитывали на продажу Батракова. Если бы пришло десять миллионов за Монтеса и двадцать за Батракова , это спасало бы. Семь миллионов пока их не спасают.

– Денег не хватает, чтобы кого-то купить, и они идут на операционные расходы?

– Да, пока так, – сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!».