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  4. Гурцкая о «Локомотиве»: «У них дырка в бюджете в 2 миллиарда. Раньше они просили немного денег – им их давали. Сейчас РЖД говорит выживать в рамках бюджета»

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Гурцкая о «Локомотиве»: «У них дырка в бюджете в 2 миллиарда. Раньше они просили немного денег – им их давали. Сейчас РЖД говорит выживать в рамках бюджета»
Тимур Гурцкая: у «Локомотива» в бюджете дыра в 2 млрд рублей.

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о финансовой ситуации, в которой оказался «Локомотив».

– Как будто команда просто рассыпается. 

– Что делать?

– Без очень серьезных трансферов эту команду не спасти. 

– Почему даже какие-то трансферы не происходят?

– Нет денег. 

– Есть продажи.

– Продаж пока мало. У них дырка в бюджете размером в два миллиарда. Раньше они кредитовались. Просили немного денег – им их давали. Сейчас этого не происходит. Такая ситуация у РЖД – они говорят выживать в рамках бюджета. Нужно больше денег? Продавайте игроков.

– Они продали Воробьева.

– Им не хватает денег, чтобы закрыть какие-то текущие проблемы. Они рассчитывали на продажу Батракова. Если бы пришло десять миллионов за Монтеса и двадцать за Батракова, это спасало бы. Семь миллионов пока их не спасают.

– Денег не хватает, чтобы кого-то купить, и они идут на операционные расходы?

– Да, пока так, – сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!». 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
Это футбол, брат!
logoАлексей Батраков
logoденьги
Тимур Гурцкая
logoЛокомотив
logoСесар Монтес
logoДмитрий Воробьев

Комментарии

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Ну если ГД с фамилией Ротенберг не может найти пару ярдов в год, то я не знаю-уже не уверен, что понимаю нашу страну. Боря, не жмись , зачем тебя на работу брали-красивым лицом торговать? Подсыпь капусты на трансферы, сделай пару звонков, продай пару лодок и домиков на крайняк
ОтветDmitry Zhiharev
Ну если ГД с фамилией Ротенберг не может найти пару ярдов в год, то я не знаю-уже не уверен, что понимаю нашу страну. Боря, не жмись , зачем тебя на работу брали-красивым лицом торговать? Подсыпь капусты на трансферы, сделай пару звонков, продай пару лодок и домиков на крайняк
в смысле найти? они гдето на деревьях растут в волшебном лесу? команда дотационная госкомпанией. которая загибается несколько лет уже. ты ему свои советуешь докинуть или к путину сходить попросить как томь?
ОтветMax Volkov
в смысле найти? они гдето на деревьях растут в волшебном лесу? команда дотационная госкомпанией. которая загибается несколько лет уже. ты ему свои советуешь докинуть или к путину сходить попросить как томь?
Он генеральный директор футбольного клуба-его прямая работа искать дополнительные источники финансирования и развивать вверенное ему хозяйство-тебе 13 лет, хотя судя по комментарию я бы не дал больше 8) Дотационность творческому человеку не помеха, никаких препятствий к поиску спонсоров РЖД не строит... Человек из семьи влиятельных бизнесменов, имеет соответствующие связи и я предлагаю ему сжать булки и присесть на телефон.
Так если платить 25% от трансфера "агентам" типа Кузьмичева и Шпинева, то откуда будут деньги
ОтветСергей Галынский
Так если платить 25% от трансфера "агентам" типа Кузьмичева и Шпинева, то откуда будут деньги
Так у Зенита же есть
Я вообще не понимаю, зачем озвучивать вот эти все цифры и беды на публику? Кто-то еще не понимает, что у Локомотива серьезные финансовые проблемы?
Мне это кажется на редкость не этичным. Я не болею за Локо, но с уважением отношусь к внутренним делам любого клуба. Трясти так грязным бельем, как это делает Гурцкая, - это именно его характеризует, как непорядочного человека и балабола. Какой-то немужской поступок.
И от того, что он это в публичном пространстве ляпнул - ему-то какая выгода?
Выглядит крайне неприглядно.
ОтветOblomov
Я вообще не понимаю, зачем озвучивать вот эти все цифры и беды на публику? Кто-то еще не понимает, что у Локомотива серьезные финансовые проблемы? Мне это кажется на редкость не этичным. Я не болею за Локо, но с уважением отношусь к внутренним делам любого клуба. Трясти так грязным бельем, как это делает Гурцкая, - это именно его характеризует, как непорядочного человека и балабола. Какой-то немужской поступок. И от того, что он это в публичном пространстве ляпнул - ему-то какая выгода? Выглядит крайне неприглядно.
Он как бабка у подъезда.Его слова не нужно воспринимать всерьез.Где-то что-то услышал и уже с серьезным видом озвучивает на публику непроверенную информацию.Напомню,что по его "инсайдам" Батраков 100% должен был перейти в ПСЖ ещё месяц назад.
ОтветOblomov
Я вообще не понимаю, зачем озвучивать вот эти все цифры и беды на публику? Кто-то еще не понимает, что у Локомотива серьезные финансовые проблемы? Мне это кажется на редкость не этичным. Я не болею за Локо, но с уважением отношусь к внутренним делам любого клуба. Трясти так грязным бельем, как это делает Гурцкая, - это именно его характеризует, как непорядочного человека и балабола. Какой-то немужской поступок. И от того, что он это в публичном пространстве ляпнул - ему-то какая выгода? Выглядит крайне неприглядно.
Комментарий скрыт
ВТБ, Лукойл, Газпром, РЖД - все с огромными убытками, но Зенит, Цска, Спартак, Динамо( даже Динамо которые десятки лет выиграло ровно ноль и построило стадион) умудряются покупать хороших игроков. А Локо как бедный родственник выживает. Понятно все кивать на немцев( гори они в аду)- но отбили сумму уже давно( Бека, Изидор и т.д.). Продажи идут- а покупки только из а-ля Химки. Даже прокладку НН с Пруцевым не смогли провернуть, а Балтика умудрилась.. Такое впечатление, что есть приказ слить неугодный актив в РЖД, других слов нет.. Батракова в опорку запихали, вместо Пирло-роли.. Ну это просто самострел.. Накипело, сорри. Минусуйте, без негатива к вышеперечисленным клубам..
ОтветOleg Pepel
ВТБ, Лукойл, Газпром, РЖД - все с огромными убытками, но Зенит, Цска, Спартак, Динамо( даже Динамо которые десятки лет выиграло ровно ноль и построило стадион) умудряются покупать хороших игроков. А Локо как бедный родственник выживает. Понятно все кивать на немцев( гори они в аду)- но отбили сумму уже давно( Бека, Изидор и т.д.). Продажи идут- а покупки только из а-ля Химки. Даже прокладку НН с Пруцевым не смогли провернуть, а Балтика умудрилась.. Такое впечатление, что есть приказ слить неугодный актив в РЖД, других слов нет.. Батракова в опорку запихали, вместо Пирло-роли.. Ну это просто самострел.. Накипело, сорри. Минусуйте, без негатива к вышеперечисленным клубам..
А почему тогда РЖД продолжает в полном объёме финансировать хоккейный ярославский Локомотив?
ОтветOleg Pepel
ВТБ, Лукойл, Газпром, РЖД - все с огромными убытками, но Зенит, Цска, Спартак, Динамо( даже Динамо которые десятки лет выиграло ровно ноль и построило стадион) умудряются покупать хороших игроков. А Локо как бедный родственник выживает. Понятно все кивать на немцев( гори они в аду)- но отбили сумму уже давно( Бека, Изидор и т.д.). Продажи идут- а покупки только из а-ля Химки. Даже прокладку НН с Пруцевым не смогли провернуть, а Балтика умудрилась.. Такое впечатление, что есть приказ слить неугодный актив в РЖД, других слов нет.. Батракова в опорку запихали, вместо Пирло-роли.. Ну это просто самострел.. Накипело, сорри. Минусуйте, без негатива к вышеперечисленным клубам..
Среди них у РЖД самые большие пробьемы и люди кто понимает восприняли пртдление Белоусова как скорее наказание, а не поощрение. Купить башню в Сити в год убытков - это всех очень разозлило.
почти все государственные компании в убытках, в регионах денег не хватает, а эти деньги в рпл вбухивают. пускай фанаты платят за свои клубы
"Денег нет", но свободного агента Джикию подписали и Коваленко арендовали?
И с кучей молодёжи контракты заключили, и продили контракты Митрюшкина, Бакаева, Ракова и даже Фассона - и вот это называется "нет денег"?
Или Гурцкая так плохо видит, что этого не замечает?
ОтветDmitry Orlov
"Денег нет", но свободного агента Джикию подписали и Коваленко арендовали? И с кучей молодёжи контракты заключили, и продили контракты Митрюшкина, Бакаева, Ракова и даже Фассона - и вот это называется "нет денег"? Или Гурцкая так плохо видит, что этого не замечает?
Да тут как хочешь опровергай - люди этого не читают. У всех в голове "долги после немцев", РЖД банкрот, миллиардный долг итд.

Вот можно почитать нигде не распиаренный и никому не нужный разбор "долгов" Локомотива https://t.me/sportslaundry/962 Забавный факт: у Спартака и Зенита долг более 10 лярдов, но инсайдеры молчат. А какой заголовок пропадает.

Проблема медийки Локо в том, что они эту шоблу инсайдерскую не прикармливают. И вяло отвечают. Всё эти Тимуры Гурцкаи - как рекетиры. Плати за блок от негатива или обольём помоями.
Ответalex486
Да тут как хочешь опровергай - люди этого не читают. У всех в голове "долги после немцев", РЖД банкрот, миллиардный долг итд. Вот можно почитать нигде не распиаренный и никому не нужный разбор "долгов" Локомотива https://t.me/sportslaundry/962 Забавный факт: у Спартака и Зенита долг более 10 лярдов, но инсайдеры молчат. А какой заголовок пропадает. Проблема медийки Локо в том, что они эту шоблу инсайдерскую не прикармливают. И вяло отвечают. Всё эти Тимуры Гурцкаи - как рекетиры. Плати за блок от негатива или обольём помоями.
Ну на Спартаке "инсайдеры" по полной оторвались во времена Станковича, когда его отставку приближали как могли, а клуб никак не реагировал.
Надо будет - и на Карседо наедут.
Да просто стратег решил показать кукиш всему миру и вбухивают триллионы в ВСМ. Правда кому она сейчас нужна непонятно, но зато электрички Мгинского направления до Московского вокзала уже не доезжают. Скоро так же будет и с Тосненского. Очень удобно тем, кто живет на Сортировке или в Колпино. Но зато вот мы какие, вот сколько в нас денег - во время СВО ВСМ строим.
ОтветКатя СПб
Да просто стратег решил показать кукиш всему миру и вбухивают триллионы в ВСМ. Правда кому она сейчас нужна непонятно, но зато электрички Мгинского направления до Московского вокзала уже не доезжают. Скоро так же будет и с Тосненского. Очень удобно тем, кто живет на Сортировке или в Колпино. Но зато вот мы какие, вот сколько в нас денег - во время СВО ВСМ строим.
Да и туда-то не особо вбухивают уже. Стали идти задержки по выплатам подрядчикам...
ОтветПетрович
Да и туда-то не особо вбухивают уже. Стали идти задержки по выплатам подрядчикам...
Так а откуда эти триллионы взять? Если они только в мозге стратега есть.
Прошлая попытка стройки ВСМ закончилась 20-летней ямой в центре Петербурга. Только отстроили на этом месте ТЦ Галерея, теперь снова там все сносить будут.
не понимаю логику.
Ну продали бы Батракова и Монтеса, но на их место же надо высокого класса исполнителей брать, чтобы оставаться конкурентноспособными.
Но смысл продавать одних и брать других, если Батраков и Монтес уже на уровне.
Объясните как это работает.
Распродажи лидеров делают, когда вообще денег нет, как в Анжи перед ликвидацией.
ОтветSash0k
не понимаю логику. Ну продали бы Батракова и Монтеса, но на их место же надо высокого класса исполнителей брать, чтобы оставаться конкурентноспособными. Но смысл продавать одних и брать других, если Батраков и Монтес уже на уровне. Объясните как это работает. Распродажи лидеров делают, когда вообще денег нет, как в Анжи перед ликвидацией.
Ну так продали бы Батракова и Монтеса, деньги уходят в РЖД затыкать дыры самой жд компании. В Локо дыра с деньгами остается, а игроки заменяются молодежкой. Видимо только так
ОтветSash0k
не понимаю логику. Ну продали бы Батракова и Монтеса, но на их место же надо высокого класса исполнителей брать, чтобы оставаться конкурентноспособными. Но смысл продавать одних и брать других, если Батраков и Монтес уже на уровне. Объясните как это работает. Распродажи лидеров делают, когда вообще денег нет, как в Анжи перед ликвидацией.
Вы слышали про долг ? Два млрд , команда сейчас проедает деньги на операционные расходы ! У них к зиме может не быть денег на зарплаты и тот же Батраков все равно уйдет , но бесплатно разорвав контракт.
Будут продавать футболистов по одному, чтобы платить зп оставшимся??
имхо щас не время гос.деньги на ногомяч тратить. зрелище низкого уровня, подросткам хоккей интересней намного, говорят динамики больше.т
ОтветMusika
имхо щас не время гос.деньги на ногомяч тратить. зрелище низкого уровня, подросткам хоккей интересней намного, говорят динамики больше.т
Тогда может Локо не стоит ставку делать на рос.футболистов? На них ценник завышен в 2 раза и хотелки по з/п огромные. Нет денег? Гос контора не спонсирует? Покупайте латинослв и африканцев.
ОтветАлександр
Тогда может Локо не стоит ставку делать на рос.футболистов? На них ценник завышен в 2 раза и хотелки по з/п огромные. Нет денег? Гос контора не спонсирует? Покупайте латинослв и африканцев.
Африканцы и Латиносы до 2-х миллионов это русская рулетка. Есть академия и игроки фнл. Задачу не вылететь можно решить паспортистами. Так легаси выплаты (тем клубам кто воспитал игрока и его тренерам из юношеского футбола) будут идти не в Кабо-верде, Конго или Никарагуа. А неплохая такая котлета будет приходить условному Михалычу физруку, которые МРОТ получает в регионах. Когда денег нет нужно смотреть в ФНЛ и ниже, а не ставить на то заиграет условный Гонду, гондурасец или же нет.
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