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  4. Слуцкий о работе с «Шэньхуа»: «В Китае любят цифрами: 109 матчей, 65 побед, 2 Суперкубка, 2 серебра, 1 город – полтора миллиардов впечатлений. Спасибо, Шанхай!»

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Слуцкий о работе с «Шэньхуа»: «В Китае любят цифрами: 109 матчей, 65 побед, 2 Суперкубка, 2 серебра, 1 город – полтора миллиардов впечатлений. Спасибо, Шанхай!»
Леонид Слуцкий обратился к болельщикам после ухода из «Шанхай Шэньхуа».

Леонид Слуцкий опубликовал сообщение после того, как принял решение покинуть пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

«В Китае любят цифрами, запомню так: 109 матчей, 65 побед, 2 Суперкубка, 2 серебра, 1 город – полтора миллиардов впечатлений. Спасибо, Шанхай! Вперед, «Шэньхуа»!» – написал Леонид Слуцкий.

Российский специалист возглавлял китайскую команду с декабря 2023 года.

Вместе с ней он дважды выиграл Суперкубок Китая, а также дважды стал вторым в чемпионате Китая – 2024 и 2025 году.

В первом сезоне команда Слуцкого в чемпионской гонке уступила «Шанхай Порт» один балл, во втором – два очка.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: инстаграм Леонида Слуцкого
logoЛеонид Слуцкий
logoвысшая лига Китай
logoШанхай Шэньхуа
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)

Комментарии

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Мостовой бы щелкнул эту лигу на раз-два. Нефутбольный ты человек Леонид
ОтветNuri Shaw
Мостовой бы щелкнул эту лигу на раз-два. Нефутбольный ты человек Леонид
Кречно щелкнул, потому что 40 лет в футболе, чеканить умеет и в футболе все давно придумано
ОтветNuri Shaw
Мостовой бы щелкнул эту лигу на раз-два. Нефутбольный ты человек Леонид
за одного футбольного двух нефутбольных человек дают
4.5 тысячи волос дыбом от таких цифр!
ОтветФут.Боль
4.5 тысячи волос дыбом от таких цифр!
158 появлений в России на шоу от букмекеров в разгар сезона
Три магнитофона, три портсигара, три кинокамеры, куртка замшевая... три (с)
Какая же крутая у Слуцкого тренерская карьера Англия, Нидерланды, Китай, 1/4 финала с ЦСКА. Можно только пожелать удачи в дальнейшем, хотелось бы его увидеть в топовом чемпионате:)
Леонид никогда не боялся смелых вызовов, с предвкушением ждём продолжения!
Ну стата в целом достойная. 60% побед это хороший показатель
прекрасная история прекрасного тренера в прекрасном городе!
И 13-е место, если без договорняков, и вылет с Рубином
Ответelder
И 13-е место, если без договорняков, и вылет с Рубином
договорные матчи были задолго до него и нынешнего руководства команды. За что наказали тех, кто работает и играет сейчас, если они в этом не участвовали?
Странно что он Дзюбу так и не взял в Китай, так о нем говорит что он топ и так далее, а не пригласил видимо побоялся дружбу разрушить крепкую😁
Ответoleg557
Странно что он Дзюбу так и не взял в Китай, так о нем говорит что он топ и так далее, а не пригласил видимо побоялся дружбу разрушить крепкую😁
Не было места, только 3 лега в команде
Ответoleg557
Странно что он Дзюбу так и не взял в Китай, так о нем говорит что он топ и так далее, а не пригласил видимо побоялся дружбу разрушить крепкую😁
Это профессиональный футбол, это большой бизнес, да там столько подводных течений, что нам с вами с диванов и не снилось. Дружба здесь вообще нипричём.
Леонид тоже царь :)
ОтветAvenaro
Леонид тоже царь :)
Врёшь собака...
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