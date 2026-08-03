Слуцкий о работе с «Шэньхуа»: «В Китае любят цифрами: 109 матчей, 65 побед, 2 Суперкубка, 2 серебра, 1 город – полтора миллиардов впечатлений. Спасибо, Шанхай!»
Леонид Слуцкий обратился к болельщикам после ухода из «Шанхай Шэньхуа».
Леонид Слуцкий опубликовал сообщение после того, как принял решение покинуть пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа».
«В Китае любят цифрами, запомню так: 109 матчей, 65 побед, 2 Суперкубка, 2 серебра, 1 город – полтора миллиардов впечатлений. Спасибо, Шанхай! Вперед, «Шэньхуа»!» – написал Леонид Слуцкий.
Российский специалист возглавлял китайскую команду с декабря 2023 года.
Вместе с ней он дважды выиграл Суперкубок Китая, а также дважды стал вторым в чемпионате Китая – 2024 и 2025 году.
В первом сезоне команда Слуцкого в чемпионской гонке уступила «Шанхай Порт» один балл, во втором – два очка.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: инстаграм Леонида Слуцкого
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