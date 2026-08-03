Писарев о Даку: «Должен забить больше 10 мячей и сделать «Спартак» чемпионом. Верю, что трансфер может сработать»

Писарев о Даку: должен забить больше 10 мячей и сделать «Спартак» чемпионом.

Тренер сборной России Николай Писарев заявил, что Мирлинд Даку должен помочь «Спартаку » в борьбе за золотые медали РПЛ.

Ранее сообщалось, что форвард «Рубина » близок к переходу в московскую команду. Албанец выступал за казанский клуб с лета 2023 года, на его счету 38 голов в 93 матчах во всех турнирах.

«Даку должен забить больше 10 мячей в нынешнем сезоне и сделать «Спартак» чемпионом.

Я верю, что переход албанца в московскую команду может сработать», – сказал Писарев.