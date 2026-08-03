Писарев о Даку: «Должен забить больше 10 мячей и сделать «Спартак» чемпионом. Верю, что трансфер может сработать»
Писарев о Даку: должен забить больше 10 мячей и сделать «Спартак» чемпионом.
Тренер сборной России Николай Писарев заявил, что Мирлинд Даку должен помочь «Спартаку» в борьбе за золотые медали РПЛ.
Ранее сообщалось, что форвард «Рубина» близок к переходу в московскую команду. Албанец выступал за казанский клуб с лета 2023 года, на его счету 38 голов в 93 матчах во всех турнирах.
«Даку должен забить больше 10 мячей в нынешнем сезоне и сделать «Спартак» чемпионом.
Я верю, что переход албанца в московскую команду может сработать», – сказал Писарев.
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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