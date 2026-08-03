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  4. Писарев о Даку: «Должен забить больше 10 мячей и сделать «Спартак» чемпионом. Верю, что трансфер может сработать»

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Писарев о Даку: «Должен забить больше 10 мячей и сделать «Спартак» чемпионом. Верю, что трансфер может сработать»
Писарев о Даку: должен забить больше 10 мячей и сделать «Спартак» чемпионом.

Тренер сборной России Николай Писарев заявил, что Мирлинд Даку должен помочь «Спартаку» в борьбе за золотые медали РПЛ.

Ранее сообщалось, что форвард «Рубина» близок к переходу в московскую команду. Албанец выступал за казанский клуб с лета 2023 года, на его счету 38 голов в 93 матчах во всех турнирах.

«Даку должен забить больше 10 мячей в нынешнем сезоне и сделать «Спартак» чемпионом.

Я верю, что переход албанца в московскую команду может сработать», – сказал Писарев.

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoМирлинд Даку
logoвозможные трансферы
logoМатч ТВ
logoНиколай Писарев
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Комментарии

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Пить не буду - буду прогнозировать!
А где трансфер-то? Одни разговоры и восторги.
Неделю уже мусолят эту тему,а трансфера нет до сих пор.
Ответкосмоссила
Неделю уже мусолят эту тему,а трансфера нет до сих пор.
Так сказали, что он в понедельник только на медосмотр прилетит, че мусолить тут? По результатам объявят
Ответкосмоссила
Неделю уже мусолят эту тему,а трансфера нет до сих пор.
видео уже есть, как он в раздевалке с партнёрами по Рубину попрощался - просто так чтоли?
Полузащита и нападение в Спартаке и до Даку не сильно плохи были. А вот то, как Ахмат гулял по их половине поля...
Писатель ты че с душу упал . Какой Даку ??? Что Дзюба что Даку это не игроки Спартака . Ты думай хоть что несеш .
Понеслась хромая в баню...
Человек еще медосмотр не прошел, а эти деятели уже бронзулетки примеряют.
ОтветOblomov
Понеслась хромая в баню... Человек еще медосмотр не прошел, а эти деятели уже бронзулетки примеряют.
"Эти" - кто? тренер сборной России по футболу? Боюсь представить, что Вы где-нибудь в городе - миллионнике, балотируетесь в сентябре, раз позволяете тренера сборной назвать "эти". Либо, просто от не большого ума. Как правильнее, 1, или 2 вариант?
Важный динамовец,как глазит......
не надо албанского специалиста ч команду. Даром не надо.
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