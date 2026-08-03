  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Орлов о «Спартаке»: «Не понимаю, почему так верят в Максименко, он нечасто выручает. Есть же Помазун. Претензии на чемпионство логичны, но нужен надежный голкипер»

0
Орлов о «Спартаке»: «Не понимаю, почему так верят в Максименко, он нечасто выручает. Есть же Помазун. Претензии на чемпионство логичны, но нужен надежный голкипер»
Геннадий Орлов критически оценил игру Александра Максименко.

Комментатор Геннадий Орлов выразил скепсис в отношении игры вратаря «Спартака» Александра Максименко.

«Первые два тура показывают, что, похоже, три команды разыграют титул: «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Во всяком случае они осенью они уйдут в отрыв. Создадут себе неплохой задел на будущее. Все-таки по подбору исполнителей они превосходят другие команды.

В том же «Спартаке» смущает лишь одна позиция. Вратарская. Не до конца понимаю, почему в клубе не первый год так верят в Максименко.

Ну что он сотворил в Грозном? Про пенальти мы уже поговорили. Но был же еще и обрез, когда он подарил мяч Самородову. Тот мог наказать. Рискованные решения...

Максименко, надо признать, нечасто выручает свою команду. Сравните его с Агкацевым и Адамовым. Краснодарец и зенитовец выглядят предпочтительнее на последнем рубеже.

Не знаю... Есть же у «Спартака» Помазун. Почему бы ему не дать шанс в чемпионате? Не считаю Максименко железным первым номером команды Карседо.

В общем претензии «Спартака» на чемпионство логичны. Но москвичам, безусловно, нужно иметь надежного голкипера», – заявил Геннадий Орлов.

***

Как «Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном, даже пропустив со спорного пенальти? Обзор горячего матча 📹

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48185 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoГеннадий Орлов
logoСпорт-Экспресс
logoЗенит
logoИлья Помазун
logoСпартак
logoДенис Адамов
logoКраснодар
logoАлександр Максименко
logoСтанислав Агкацев

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Никто не понимает, Помазуну даже шанса не дают...
ОтветДенис Пупкин
Никто не понимает, Помазуну даже шанса не дают...
Значит, не убеждает на тренировках.
ОтветАндоррский почтальон
Значит, не убеждает на тренировках.
что за бред, на тренировках одни и те же упражнения делают.
Убеждать нужно в играх, и в тех когда он выходил Помазун убеждал.
На пенках зато можно не переживать, или даже не бить их, сразу гол и время не тянуть, больше на отыгрыш останется... Один уйх в другую сторону прыгнет)))
Ответcarden81
На пенках зато можно не переживать, или даже не бить их, сразу гол и время не тянуть, больше на отыгрыш останется... Один уйх в другую сторону прыгнет)))
Но воть всегда угадывает. ВСЕГДА прыгает в другую сторону. Так не каждый может
ОтветВалентин056
Но воть всегда угадывает. ВСЕГДА прыгает в другую сторону. Так не каждый может
Тренер вратарей не зря деньги свои получает))) Сразу видно,,что разбирают по крупицам бьющих...
Тут с дедом согласен, Максименко не вратарь для борьбы за чемпионство. Помазун тоже не панацея, к сожалению наверное, но шанса ему не дают.
Без Помазуна не было бы Кубка. Максименко в игре с Зенитом выручал конечно, но серию пенальти бы не вытащил.
у него или родственник или папик в руководстве.
Другого объяснения нет как этот мешок с Г. 8 лет стоит в рамке.
ОтветSash0k
у него или родственник или папик в руководстве. Другого объяснения нет как этот мешок с Г. 8 лет стоит в рамке.
Ребров(пенки так же годал),как вратарь копия Макс,может и люди хорошие ,но не спортсмены.Случайные люди в футболе,где-то повезло и вовремя пропихнули пока не было норм вратаря и все,картины по началу не портили (кто даже смог чемпионом стать) ну и оставили. Вот Денисов,я такого игрока в жизни не видел.. просто агонь,а уже много матчей отыграл)))
ОтветBlack Adder
Ребров(пенки так же годал),как вратарь копия Макс,может и люди хорошие ,но не спортсмены.Случайные люди в футболе,где-то повезло и вовремя пропихнули пока не было норм вратаря и все,картины по началу не портили (кто даже смог чемпионом стать) ну и оставили. Вот Денисов,я такого игрока в жизни не видел.. просто агонь,а уже много матчей отыграл)))
Денисов это аналог какого-нибудь Ананко или Баранова - в каждом поколении есть такие.
Ребров куражный вратарь и в хороший для себя день превращался в непробиваемую стену.
Мешок с Г же чистая амеба и не помню от него ни одного огненного матча за 8 лет.
Помню, как-то раз Андрей Тихонов получше Максименко в рамке играл…
Максименко на ленточке в порядке
Сейчас вообще на рекорд идет по не пропущенным с игры
Да, он не про пенальти, но вполне надёжен в остальном
Ответcveto4
Максименко на ленточке в порядке Сейчас вообще на рекорд идет по не пропущенным с игры Да, он не про пенальти, но вполне надёжен в остальном
На выходах, в игре ногами и при дальних ударах, которые часто отбивает просто перед собой тоже надёжен?) Максименко очень слабый вратарь, а игра на ленточке просто чуть лучше всего остального из его "навыков".
Ответcveto4
Максименко на ленточке в порядке Сейчас вообще на рекорд идет по не пропущенным с игры Да, он не про пенальти, но вполне надёжен в остальном
Одни привозы: мяч отдал Ву не понятно зачем, голевой пас на Самородова. Пора на лавку, Помазун сильнее и надеежнее. Будь у него возможность выйти в Суперкубке, Спартак бы выиграл. Максименко на педалях абсолютный ноль.
Чего все до Максименко домотались? Нормально играет. Всего один гол пропустил, и тот с пенальти. При не самой надёжной обороне.
А кто сказал, что Помазун надежнее?
ОтветЕвгений Заботин
А кто сказал, что Помазун надежнее?
генка из питера.
Последний хороший вратарь был Селихов ,эх если бы не травмы...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Барса» предлагает чуть более 45 млн евро за Родри. «Сити» хочет больше (Фабрицио Романо)
Товарищеский матч. «Бавария» сыграет с «Астон Виллой» в Гонконге
Скачивайте ГОЛ и участвуйте в розыгрыше iPhone 17, Apple Watch, AirPods Pro и джерси сборных
Конкурс
«ПСЖ» допускает уход Сафонова или Шевалье через год на фоне трансфера Судзуки. Люка намерен вернуть место в старте (L’Équipe)
Флик лично позвонил Родри и убедил его выбрать «Барсу»
Аргентинская ассоциация поддержала Инфантино: «Стоит подчеркнуть признание ошибок и извинения за проект, породивший неопределенность»
Матч «Торпедо» — «Сочи» перенесен на 8 августа. Гости не смогли вовремя вылететь в Москву: «Отправимся двумя группами из соседних аэропортов»
«Реал» продлил Винисиуса, «Спартак» купил Даку, Родри выбрал «Барсу», золото Тернового на вышке, Ларионов-младший в СКА и другие новости
Продуктовая трансформация Спортса’’, роль ИИ, стратегия – все это и не только в новом выпуске подкаста «Коллеги, добрый день!» с нашим CPO!
Вакансия
«Арсенал» и Гимараэс подписали контракт (Фабрицио Романо)
Ко всем новостям
Последние новости
Семин о трансфере Даку в «Спартак»: «Наконец-то есть шанс выиграть чемпионат»
Соболев объявил бойкот, Баринов опять отличился! Что случилось?
ВидеоСпортс"
Лига PARI. Матч «Торпедо» и «Сочи» перенесен, в субботу «Нижний Новгород» сыграет с «Нефтехимиком», «Урал» – с «Уфой»
Диоманде стоит 9,5 млн в Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’’ – новичок «Реала» добавлен в состав
Фэнтези
«Даку – это гарантия минимум 10 мячей. Он станет лучшим бомбардиром «Спартака». Гасилин о форварде
«Только «Зенит» может позволить себе до конца бороться на двух фронтах. Есть преимущество в квалификации игроков и длине скамейки». Денис Попов об РПЛ и Кубке
Степашин о работе Шварца в «Динамо»: «Цыплят по осени считают, а у нас – по весне»
Директор «Нижнего Новгорода»: «Не близка фраза «очищение Первой лигой», но очиститься порой бывает очень полезно. Всем сотрудникам сократили зарплату»
«Жалко, что «Локо» разваливается. Можем потерять хорошую, самобытную команду». Колосков о железнодорожниках
Кузьмичев о новом форварде для «Локо»: «В клубе рассчитывали, что Воробьев останется минимум до зимы. Сейчас переговоры уже ведутся. думаю»