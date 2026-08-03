Орлов о «Спартаке»: «Не понимаю, почему так верят в Максименко, он нечасто выручает. Есть же Помазун. Претензии на чемпионство логичны, но нужен надежный голкипер»

Геннадий Орлов критически оценил игру Александра Максименко.

Комментатор Геннадий Орлов выразил скепсис в отношении игры вратаря «Спартака» Александра Максименко .

«Первые два тура показывают, что, похоже, три команды разыграют титул: «Зенит », «Спартак » и «Краснодар ». Во всяком случае они осенью они уйдут в отрыв. Создадут себе неплохой задел на будущее. Все-таки по подбору исполнителей они превосходят другие команды.

В том же «Спартаке» смущает лишь одна позиция. Вратарская. Не до конца понимаю, почему в клубе не первый год так верят в Максименко.

Ну что он сотворил в Грозном? Про пенальти мы уже поговорили. Но был же еще и обрез, когда он подарил мяч Самородову. Тот мог наказать. Рискованные решения...

Максименко, надо признать, нечасто выручает свою команду. Сравните его с Агкацевым и Адамовым. Краснодарец и зенитовец выглядят предпочтительнее на последнем рубеже.

Не знаю... Есть же у «Спартака» Помазун. Почему бы ему не дать шанс в чемпионате? Не считаю Максименко железным первым номером команды Карседо.

В общем претензии «Спартака» на чемпионство логичны. Но москвичам, безусловно, нужно иметь надежного голкипера», – заявил Геннадий Орлов.

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