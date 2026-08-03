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  4. «Трамп сделает все возможное, чтобы помочь Инфантино, я уверен. Джанни ему очень нравится, он помог нам провести лучший ЧМ в истории». Источник в администрации президента США о главе ФИФА

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«Трамп сделает все возможное, чтобы помочь Инфантино, я уверен. Джанни ему очень нравится, он помог нам провести лучший ЧМ в истории». Источник в администрации президента США о главе ФИФА
Трамп попытается помочь Инфантино сохранить пост главы ФИФА.

Дональд Трамп попытается помочь Джанни Инфантино сохранить пост президента ФИФА.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о планах ФИФА создать FIFA Forward Enterprise (FFE) – новую коммерческую структуру для продажи прав на турнир. Впоследствии Инфантино решил отказаться от этой идеи на фоне критики со стороны футбольных конфедераций и угрозы бойкота ЧМ странами – членами УЕФА.

Сегодня New York Post сообщил, что Инфантино планирует переговоры с госсекретарем США Марко Рубио на фоне утраты доверия со стороны европейских футбольных ассоциаций. Была информация, что швейцарец готовился созвониться с чиновниками кабинета Трампа, чтобы заручиться поддержкой администрации президента США перед предстоящими выборами в ФИФА.

Позднее помощник Рубио опроверг слухи о переговорах с главой Международной федерации футбола. 

Однако высокопоставленный чиновник в администрации президента США заявил, что Трамп попытается помочь Инфантино, пишет The Telegraph. 

«Джанни очень помог нам провести лучший чемпионат мира в истории. Он очень нравится президенту. Я уверен, что президент сделает все возможное, чтобы помочь ему.

Я не думаю, что президент изменит свое мнение о нем, потому что он верен своим союзникам. Джанни принес чемпионат мира Соединенным Штатам. Мы ценим это», – заявил источник. 

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
logoДжанни Инфантино
logoДональд Трамп
logoФИФА
logoПолитика

Комментарии

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Это какой-то прикол, какое вообще президент страны отношение имеет к FIFA, может пора сборную США отстранить за вмешательство политики в спорт, или это другое?:)
Ответrigobersong
Это какой-то прикол, какое вообще президент страны отношение имеет к FIFA, может пора сборную США отстранить за вмешательство политики в спорт, или это другое?:)
Больше похоже что КМ отберут у Испании и отдадут США)).
Ответrigobersong
Это какой-то прикол, какое вообще президент страны отношение имеет к FIFA, может пора сборную США отстранить за вмешательство политики в спорт, или это другое?:)
Этот прикол, я про Трампа, лезет во все дыры без лубриканта, чтобы себя прославить - не взирая на способы и методы, и помочь тем, которые прославят его самого - вне зависимости от пола и рода деятельности)
А кто им сказал, что это лучший Чм в истории?)
Ответgudlav
А кто им сказал, что это лучший Чм в истории?)
Инфантино и сказал😁
Но есть нюанс - он это говорит постоянно, меняя каждые 4 года страну, в который этот лучший ЧМ пройдёт/прошёл
ОтветХавиГави_Паратрупер
Инфантино и сказал😁 Но есть нюанс - он это говорит постоянно, меняя каждые 4 года страну, в который этот лучший ЧМ пройдёт/прошёл
Уже даже 4 года не нужно, меньше 4 недель и Марокко готовится провести "лучший ЧМ в истории"
В каком месте это ЧМ был лучшим?
ОтветVikeif
В каком месте это ЧМ был лучшим?
По каким критериям вообще оценивают лучший чемпионат?
ОтветNafffanya
По каким критериям вообще оценивают лучший чемпионат?
Каждый следующий - лучший. Такой критерий )))
Трамп сделает все возможное, чтобы помочь Инфантино...
Трамп УЕФА войну объявит?
ОтветСергей Круг
Трамп сделает все возможное, чтобы помочь Инфантино... Трамп УЕФА войну объявит?
Нет , он начнет уговаривать глав европейских государств, чтобы те поговорили со своими главами федераций футбола .
Это максимуму,что Трамп может сделать.
ОтветСергей Круг
Трамп сделает все возможное, чтобы помочь Инфантино... Трамп УЕФА войну объявит?
Устроит Сеуту для остальной Европы, например. Испанцы ведь в своё время отказались помогать ему базами против Ирана, вот, пожинают плоды🤓
Офигеть, президент США должен решать проблемы ФИФА, а это не вмешательство ли политики, за которую следует дисквалификация...
Рыжий может и Чеферина выкрасть,покатать на вертолёте.
Ну тут спорить не с чем. В помощи по проведению лучшего чемпионата мира в истории Инфантино действительно крупный профессионал. Сначала он помог провести лучший чемпионат мира Владимиру Владимировичу, потом эмиру Катара, теперь вот Дональду Фредовичу, через 4 года планирует осчастливить лучшим чемпионатом мира в истории целых 6 стран....
отожмет Данию сразу с Гренландией чтобы на одного участника УЕФА было меньше.
Донни с удовольствием нанес бы по штаб-квартире УЕФА удар такой силы, какой Европа не видела со времен Второй мировой. Но не может найти на карте Ньон
Президент какой то страны хочет помочь президенту ФИФА.

Вы понимаете смысл?
Иными словами, если ты нравишься президенту США, то имеешь право на глупости.
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