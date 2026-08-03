«Трамп сделает все возможное, чтобы помочь Инфантино, я уверен. Джанни ему очень нравится, он помог нам провести лучший ЧМ в истории». Источник в администрации президента США о главе ФИФА

Трамп попытается помочь Инфантино сохранить пост главы ФИФА.

Дональд Трамп попытается помочь Джанни Инфантино сохранить пост президента ФИФА.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о планах ФИФА создать FIFA Forward Enterprise (FFE) – новую коммерческую структуру для продажи прав на турнир. Впоследствии Инфантино решил отказаться от этой идеи на фоне критики со стороны футбольных конфедераций и угрозы бойкота ЧМ странами – членами УЕФА.

Сегодня New York Post сообщил, что Инфантино планирует переговоры с госсекретарем США Марко Рубио на фоне утраты доверия со стороны европейских футбольных ассоциаций. Была информация , что швейцарец готовился созвониться с чиновниками кабинета Трампа, чтобы заручиться поддержкой администрации президента США перед предстоящими выборами в ФИФА.

Позднее помощник Рубио опроверг слухи о переговорах с главой Международной федерации футбола.

Однако высокопоставленный чиновник в администрации президента США заявил, что Трамп попытается помочь Инфантино, пишет The Telegraph.

«Джанни очень помог нам провести лучший чемпионат мира в истории. Он очень нравится президенту. Я уверен, что президент сделает все возможное, чтобы помочь ему.

Я не думаю, что президент изменит свое мнение о нем, потому что он верен своим союзникам. Джанни принес чемпионат мира Соединенным Штатам. Мы ценим это», – заявил источник.

УЕФА, АФК и КОНКАКАФ планируют «парализовать ФИФА», если Инфантино не уйдет. Возможно создание альтернативных международных турниров (The Times)

Инфантино сегодня созвонится с членами кабинета Трампа и попросит о поддержке на следующих выборах президента ФИФА (Саймон Стоун)