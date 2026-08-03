Путин обменялся двумя передачами с юным ведущим финала конкурса «Большая перемена»
Владимир Путин обменялся пасами с ведущим конкурса «Большая перемена».
Владимир Путин сыграл в футбол с юным ведущим финала конкурса «Большая перемена».
Президент России вышел на сцену и обменялся двумя передачами с ведущим по имени Денис, после чего обратился к участникам конкурса.
Всероссийский конкурс «Большая перемена» – крупнейший проект для талантливых детей и подростков в России. Программа включает 12 направлений, охватывающих сферу науки, технологий, искусства и творчества.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Ведомости»
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