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  4. Путин обменялся двумя передачами с юным ведущим финала конкурса «Большая перемена»

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Путин обменялся двумя передачами с юным ведущим финала конкурса «Большая перемена»
Владимир Путин обменялся пасами с ведущим конкурса «Большая перемена».

Владимир Путин сыграл в футбол с юным ведущим финала конкурса «Большая перемена». 

Президент России вышел на сцену и обменялся двумя передачами с ведущим по имени Денис, после чего обратился к участникам конкурса. 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» – крупнейший проект для талантливых детей и подростков в России. Программа включает 12 направлений, охватывающих сферу науки, технологий, искусства и творчества. 

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Ведомости»
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Комментарии

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Пир во время Чумы
ОтветTonich1987
Пир во время Чумы
Поздравляю вас с Днём железнодорожника
ОтветTonich1987
Пир во время Чумы
Комментарий скрыт
Газзаев уже заявил, что в жизни не видел ещё такой филигранной техники, такого выдающегося контроля мяча, такого глубокого понимания игры, такого мощного и точного удара. Пусть святой Пеле хранит вас, а святые Марадона, Кройфф и Беккенбауэр помогают во всех начинаниях. Володин добавил, что есть Путин - есть футбол, нет Путина - нет футбола.
ОтветGreat Again
Газзаев уже заявил, что в жизни не видел ещё такой филигранной техники, такого выдающегося контроля мяча, такого глубокого понимания игры, такого мощного и точного удара. Пусть святой Пеле хранит вас, а святые Марадона, Кройфф и Беккенбауэр помогают во всех начинаниях. Володин добавил, что есть Путин - есть футбол, нет Путина - нет футбола.
Россия!
Путин!
Футбол!

Пятикратное !!!!’
Отскакивает все от него как от стенки )))
ОтветPredator777
Отскакивает все от него как от стенки )))
Ну юный ведущий же..впереди все, научится)
ОтветPredator777
Отскакивает все от него как от стенки )))
Мяч принимает мягче Дзюбы)
Ожидал, что будет навес и отобьет мяч как Рене Игита, ударом скорпиона
Ничго особенного, не понял поросячьего визга за кадром
Что Мостовой скажет? Футбольный человек?
Второй пас надо было верхом, чтобы головой сыграл
ОтветDan Boyle
Второй пас надо было верхом, чтобы головой сыграл
Да посильнее
Готовый паспортист!
Капец модер тут чистит. Даже смешной коммент про мяч потер.
у меня уже года 4 любимое слово "Бесперспективняк"
Футболист, лидер и борец)))
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