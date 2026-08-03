Путин обменялся двумя передачами с юным ведущим финала конкурса «Большая перемена»

Владимир Путин обменялся пасами с ведущим конкурса «Большая перемена».

Владимир Путин сыграл в футбол с юным ведущим финала конкурса «Большая перемена».

Президент России вышел на сцену и обменялся двумя передачами с ведущим по имени Денис, после чего обратился к участникам конкурса.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» – крупнейший проект для талантливых детей и подростков в России. Программа включает 12 направлений, охватывающих сферу науки, технологий, искусства и творчества.