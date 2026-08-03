Хендерсон о «Челси»: «Буду выкладываться и помогать команде, у нас есть все, чтобы быть конкурентоспособными. Работать с Алонсо – честь, я восхищаюсь им как тренером»

Хендерсон о «Челси»: буду помогать команде и выкладываться на полную.

Полузащитник Джордан Хендерсон высказался о трансфере в «Челси ».

Ранее лондонский клуб объявил о подписании 36-летнего хавбека на правах свободного агента. Стороны заключили контракт на два года.

«Однажды мне кто-то сказал, что важно не то, что о тебе думают, когда ты впервые переступаешь порог, а то, что о тебе думают, когда ты уходишь.

Для меня главное – выкладываться на полную каждый день как на поле, так и вне его, с этого момента и до того дня, как я уйду, Я просто должен оставаться тем, кем был на протяжении всей своей карьеры, и стараться помогать окружающим меня игрокам и команде в целом.

Главная цель – быть конкурентоспособными и успешными. Впереди нас ждет много всего, но и работы еще много. Важно выкладываться на полную и навязывать борьбу в каждой игре. Думаю, у нас есть все возможности для этого. Если ты готов [работать] каждый день, каждую игру и соревнуешься на самом высоком уровне, то с таким составом и таким тренером, как этот (Хаби Алонсо – Спортс’‘), возможно все.

У нас состоялся очень хороший разговор. Я очень восхищался Хаби как игроком, и теперь я восхищаюсь им как тренером. То, чего он добился за последние несколько лет, просто потрясающе.

Все, кого я знаю, кто работал или играл с ним, отзывались о нем очень хорошо. Ни один человек не сказал о нем ничего плохого. Это говорит о нем очень многое. А когда я сам поговорил с ним, то почувствовал, что для меня будет честью играть под его руководством», – сказал Хендерсон.