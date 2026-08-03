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  4. Вернувшийся после бана за допинг Мудрик интересен «Ковентри» и еще двум клубам АПЛ. «Челси» также может отдать вингера «Страсбуру» в аренду

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Вернувшийся после бана за допинг Мудрик интересен «Ковентри» и еще двум клубам АПЛ. «Челси» также может отдать вингера «Страсбуру» в аренду
Вернувшийся после бана Мудрик интересен нескольким клубам.

Михаил Мудрик может уйти из «Челси» в летнее трансферное окно. 

Напомним, на прошлой неделе вингер лондонского клуба, который был отстранен от футбола с декабря 2024 года за нарушение антидопинговых правил, получил разрешение вернуться к соревнованиям. Футбольная ассоциация Англии сообщила, что украинец признал совершение вменяемых ему нарушений правил и согласился с периодом дисквалификации, равным сроку, который он уже отбыл.

По информации журналиста Бена Джейкобса, интерес к Мудрику проявляют «Ковентри» и несколько других клубов. Футболист завершит предсезонное турне по Азии с «Челси», после чего будет принято решение относительно его будущего. Михаил надеется, что к середине августа будет точно знать, останется ли он в составе «синих» или уйдет.

Daily Mail пишет, что с «Челси» связались три клуба АПЛ, в том числе «Ковентри». Также возможен вариант, при котором лондонцы отдадут игрока в аренду «Страсбуру», принадлежащему консорциуму BlueCo. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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Комментарии

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После бани пивка надо хлебнуть
КОличество международных аренд ограничено. Поэтому лучше всего отдать в аренду в АПЛ. Или оставить.
ОтветWagner
КОличество международных аренд ограничено. Поэтому лучше всего отдать в аренду в АПЛ. Или оставить.
я думаю лучше всего отдать в аренду в апл и точки зрения, если на него еще хоть как то рассчитывают, чтобы он к апл привыкал заново и посмотреть как он на уровне апл смотреться будет
Его бы продать и забыть как страшный сон
ОтветChistian Jadson
Его бы продать и забыть как страшный сон
ну он не намного хуже нету играл, не говоря уже о гарначо
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