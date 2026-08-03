Вернувшийся после бана за допинг Мудрик интересен «Ковентри» и еще двум клубам АПЛ. «Челси» также может отдать вингера «Страсбуру» в аренду

Михаил Мудрик может уйти из «Челси» в летнее трансферное окно.
Напомним, на прошлой неделе вингер лондонского клуба, который был отстранен от футбола с декабря 2024 года за нарушение антидопинговых правил, получил разрешение вернуться к соревнованиям. Футбольная ассоциация Англии сообщила, что украинец признал совершение вменяемых ему нарушений правил и согласился с периодом дисквалификации, равным сроку, который он уже отбыл.
По информации журналиста Бена Джейкобса, интерес к Мудрику проявляют «Ковентри» и несколько других клубов. Футболист завершит предсезонное турне по Азии с «Челси», после чего будет принято решение относительно его будущего. Михаил надеется, что к середине августа будет точно знать, останется ли он в составе «синих» или уйдет.
Daily Mail пишет, что с «Челси» связались три клуба АПЛ, в том числе «Ковентри». Также возможен вариант, при котором лондонцы отдадут игрока в аренду «Страсбуру», принадлежащему консорциуму BlueCo.
Комментарии