Вернувшийся после бана за допинг Мудрик интересен «Ковентри» и еще двум клубам АПЛ. «Челси» также может отдать вингера «Страсбуру» в аренду

Вернувшийся после бана Мудрик интересен нескольким клубам.

Михаил Мудрик может уйти из «Челси » в летнее трансферное окно.

Напомним, на прошлой неделе вингер лондонского клуба, который был отстранен от футбола с декабря 2024 года за нарушение антидопинговых правил, получил разрешение вернуться к соревнованиям. Футбольная ассоциация Англии сообщила, что украинец признал совершение вменяемых ему нарушений правил и согласился с периодом дисквалификации, равным сроку, который он уже отбыл.

По информации журналиста Бена Джейкобса, интерес к Мудрику проявляют «Ковентри » и несколько других клубов. Футболист завершит предсезонное турне по Азии с «Челси», после чего будет принято решение относительно его будущего. Михаил надеется, что к середине августа будет точно знать, останется ли он в составе «синих» или уйдет.

Daily Mail пишет , что с «Челси» связались три клуба АПЛ , в том числе «Ковентри». Также возможен вариант, при котором лондонцы отдадут игрока в аренду «Страсбуру », принадлежащему консорциуму BlueCo.