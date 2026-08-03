Кобелев о «Динамо»: «Что вы хотите, когда входите в сезон с Артуром и Гладышевым, которого меняет Сергеев? Взяли Рубенса, но он не отличается от Скопинцева»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев раскритиковал селекцию «Динамо».
Команда тренера Сандро Шварца набрала одно очко в первых двух турах Альфа-Банк РПЛ.
«Посмотрите последние трансферы у «Динамо». Ну это без слез не взглянешь.
Есть Скопинцев, который играет, а нам говорят, что он в защите слабый, и берут на его место левого защитника, который может играть и опорника. Я про Рубенса.
Его взяли, но мы видим, что он ничем не отличается от Дмитрия Скопинцева, понимаете? Так же и на некоторых других позициях.
Тогда зачем покупать Рубенса? Если вы хотите взять титулы и входите в сезон с вингерами Артуром и Ярославом Гладышевым, которого меняет на фланге Иван Сергеев, что вы хотите тогда?
Здесь все напрашивается, я давно об этом говорил – нужна стратегия.
Но если руководители о футболе мало представления имеют, только из газеты и СМИ или что им друзья говорят... Как можно построить стратегию, если ты не разбираешься в этом деле?» – сказал Андрей Кобелев.
Комментарии
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Порассуждай о других командах. ДМ для тебя ТАБУ !
Увы, но чем сильней мы упадем в этом сезоне тем больше вероятность что наконец то уйдет вся шобла далекая от футбола
Не особо его болельщик любят, но на мой взгляд один из самых полезных игроков нынешнего состава. Да, пачками жого банитой не раскидывает защитников, не стреляет по 9-кам с центра поля, но пашет и тактически всегда грамотно играет, открывания и видение поля у него хорошие.