Кобелев о «Динамо»: «Что вы хотите, когда входите в сезон с Артуром и Гладышевым, которого меняет Сергеев? Взяли Рубенса, но он не отличается от Скопинцева»

Андрей Кобелев раскритиковал селекцию «Динамо».

Бывший главный тренер «Динамо » Андрей Кобелев раскритиковал селекцию «Динамо».

Команда тренера Сандро Шварца набрала одно очко в первых двух турах Альфа-Банк РПЛ.

«Посмотрите последние трансферы у «Динамо». Ну это без слез не взглянешь.

Есть Скопинцев, который играет, а нам говорят, что он в защите слабый, и берут на его место левого защитника, который может играть и опорника. Я про Рубенса.

Его взяли, но мы видим, что он ничем не отличается от Дмитрия Скопинцева , понимаете? Так же и на некоторых других позициях.

Тогда зачем покупать Рубенса ? Если вы хотите взять титулы и входите в сезон с вингерами Артуром и Ярославом Гладышевым , которого меняет на фланге Иван Сергеев, что вы хотите тогда?

Здесь все напрашивается, я давно об этом говорил – нужна стратегия.

Но если руководители о футболе мало представления имеют, только из газеты и СМИ или что им друзья говорят... Как можно построить стратегию, если ты не разбираешься в этом деле?» – сказал Андрей Кобелев.