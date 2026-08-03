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  4. Кобелев о «Динамо»: «Что вы хотите, когда входите в сезон с Артуром и Гладышевым, которого меняет Сергеев? Взяли Рубенса, но он не отличается от Скопинцева»

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Кобелев о «Динамо»: «Что вы хотите, когда входите в сезон с Артуром и Гладышевым, которого меняет Сергеев? Взяли Рубенса, но он не отличается от Скопинцева»
Андрей Кобелев раскритиковал селекцию «Динамо».

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев раскритиковал селекцию «Динамо».

Команда тренера Сандро Шварца набрала одно очко в первых двух турах Альфа-Банк РПЛ.

«Посмотрите последние трансферы у «Динамо». Ну это без слез не взглянешь.

Есть Скопинцев, который играет, а нам говорят, что он в защите слабый, и берут на его место левого защитника, который может играть и опорника. Я про Рубенса.

Его взяли, но мы видим, что он ничем не отличается от Дмитрия Скопинцева, понимаете? Так же и на некоторых других позициях.

Тогда зачем покупать Рубенса? Если вы хотите взять титулы и входите в сезон с вингерами Артуром и Ярославом Гладышевым, которого меняет на фланге Иван Сергеев, что вы хотите тогда?

Здесь все напрашивается, я давно об этом говорил – нужна стратегия.

Но если руководители о футболе мало представления имеют, только из газеты и СМИ или что им друзья говорят... Как можно построить стратегию, если ты не разбираешься в этом деле?» – сказал Андрей Кобелев.

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Евро-футбол»
logoДинамо Москва
logoАндрей Кобелев
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoРубенс Диас
logoДмитрий Скопинцев
logoЯрослав Гладышев
logoАртур Гомес
logoИван Сергеев

Комментарии

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Помню была одна стратегия вылет в первую лигу.
Ответconcon
Помню была одна стратегия вылет в первую лигу.
Если уж ты такой преданный болельщик, то скажи кто был главным в команде, когда она вылетела?
Ответconcon
Помню была одна стратегия вылет в первую лигу.
Расскажите заодно, как Кобелева с игроками кинули. Не стесняйтесь, чего замолчали?
За то у Андрея Кобелева есть 100% проверенный вариант, только дайте порулить командой👍
ОтветMark Borisovich
За то у Андрея Кобелева есть 100% проверенный вариант, только дайте порулить командой👍
Кобелев приводил команду почти к самому верху. А вот некто так успешно год за годом рулит финансовыми потоками, что ’’Динамо’’ плотненько под маяком сидит и об этих людям молчат.
Кобелев впервые лет за 15 сказал годную мысль, про Артура и Гладышева очень верно подмечено.
ОтветГосподин Император
Кобелев впервые лет за 15 сказал годную мысль, про Артура и Гладышева очень верно подмечено.
Разве Артур не лучший был у нас с Балтикой...? Один забил, а один не смог...А Гладышев выглядел гораздо лучше чем в матче с Крыльями. Какая годная мысль...? Рубенс шлак..? А Скопа тоже шлак..а Рубенс ничем от него не отличается хотя он универсал.Как можно писать Кобелеву такую глупость я не знаю. Мысль о том,что менять крайнего напа(вингера) на центр.напа Сергеева ...то это верно.Почему так,надо спросить у Шварца, он похоже думает,что Сергеев умеет играть везде как Рубенс..А это не так, он может только в центре, а там Тюкавин и они не совместимы,оба одинаковы...
Андрей, при всем огромном уважении, не надо тебе ничего говорить за Динамо
Порассуждай о других командах. ДМ для тебя ТАБУ !
это комплимент Скопинцеву или камень в огород Рубенса?
Что вы хотели если тренера выбирают из друзей Бувача - то Йоканович то Шварцанович. По трансферам такие же дружеские распилы.
Увы, но чем сильней мы упадем в этом сезоне тем больше вероятность что наконец то уйдет вся шобла далекая от футбола
ОтветВэлс
Что вы хотели если тренера выбирают из друзей Бувача - то Йоканович то Шварцанович. По трансферам такие же дружеские распилы. Увы, но чем сильней мы упадем в этом сезоне тем больше вероятность что наконец то уйдет вся шобла далекая от футбола
Пока что, из-за падения, ушел только один человек, который был против Карпина в свое время. Но его и Бувача прогнули, он терпеть не стал.
Слышать такое от человека, с которым клуб впервые в истории вылетел в пердив, очень смешно) Андрей Николаич, лучше бы помолчал про стратегию футбольную)
Артур только Балтике забивает, второй матч подряд
ОтветХейтер всех Доннарум
Артур только Балтике забивает, второй матч подряд
У Артура 8+5 за 38 матчей, в среднем результативное действие в каждом третьем матче.
Не особо его болельщик любят, но на мой взгляд один из самых полезных игроков нынешнего состава. Да, пачками жого банитой не раскидывает защитников, не стреляет по 9-кам с центра поля, но пашет и тактически всегда грамотно играет, открывания и видение поля у него хорошие.
Ответim93im
У Артура 8+5 за 38 матчей, в среднем результативное действие в каждом третьем матче. Не особо его болельщик любят, но на мой взгляд один из самых полезных игроков нынешнего состава. Да, пачками жого банитой не раскидывает защитников, не стреляет по 9-кам с центра поля, но пашет и тактически всегда грамотно играет, открывания и видение поля у него хорошие.
30 матчей 6 голов и 3 голевые передачи. Очень средненький результат для атакующего вингера, даже часто играющий на фланге защиты Сутормин выдавал более результативные сезоны.
Я думаю,у Шварца 10 игр для выправления ситуации. Дальше Гусева. А вообще зря Личку выкинули.
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