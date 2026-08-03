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  4. Ферран о будущем: «У меня контракт с «Барсой», но пока не знаю. Я хочу принять правильное решение»

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Ферран о будущем: «У меня контракт с «Барсой», но пока не знаю. Я хочу принять правильное решение»
Ферран о будущем: у меня контракт с «Барсой», но пока точно не знаю.

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес ответил на вопросы о своем будущем.

Сообщалось, что 26-летний игрок готов перейти в «ПСЖ».

– Кстати, что ты будешь делать в следующем сезоне, где ты собираешься играть?

– У меня контракт с «Барселоной», но в футболе никогда не знаешь наверняка. Я просто ожидаю возможности принять правильное решение. Я не знаю, пока не знаю.

– Какой у тебя клуб мечты?

– Да (улыбается – Спортс”).

– Твой клуб мечты?

– Просто быть счастливым, – со смехом ответил Ферран в эфире NBC.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Diario Sport
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Комментарии

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Шальной единственный гол знатно вскружил голову этому середняку, конечно. Скатертью дорога
ОтветKonstantin Frolov
Шальной единственный гол знатно вскружил голову этому середняку, конечно. Скатертью дорога
Так наоборот, шальной гол позволяет Барселоне хорошо заработать на игроке у которого остался год по контракту. Иначе придется продлевать и повышать зарплату и не факт что это с клубом не сыграет злую шутку. Нужно пользоваться таким предоставленным шансом.
Ответcorazon blanco
Так наоборот, шальной гол позволяет Барселоне хорошо заработать на игроке у которого остался год по контракту. Иначе придется продлевать и повышать зарплату и не факт что это с клубом не сыграет злую шутку. Нужно пользоваться таким предоставленным шансом.
С любым другим клубом так и было бы, но это же Барса, это Деко. Он так продаст Феррана, что придется еще доплачивать
Особого желания пахать за Барсу как-то не наблюдается, судя по интервью. В таком случае, скорее всего - до свидания! Барсе - деньги, Феррану возможность реализовать свои амбиции.
Уходит от ответа, за Барселону должны играть те, кто об этом мечтает.
Такое отношение к клубу не должны прощать, продать и забыть
Пускай клуб из Мадрида игроков против их воли удерживает
кажется пацан зазвездился. ладно бы играл топово и тащил, но чел то с одним случайным голом, пусть и победным, чувствует так будто он суперзвезда.. пора от него избавляться! лучше сезон начать без напа чем с напом который не мотивирован играть за команду. благо, есть Ольмо как ложные девятки, есть Адеиеми или Гордон, Рафа переучить на напа тоже думаю возможно. есть ФФермин, умный и умеющий всего на поле.. Хамза как "джокер" на навес в конце выпускать можно. надеюсь,заиграют Биссиву и Алекс Гонсалес, можно и Тункару оставить в обойме чтоб Фермина подменять(в случае перевода Ольмо в нападению).
Рафо,Гордон,Адеиеми,Ламин,ОЛьмо,Хамза.. и без Феррана есть кому играть в нападении.
Отбить бы потраченные за него деньги, было бы шикарно. Барса ничего не потеряет, если он свалит.
Думаю не возьмёт его PSG, если данные слова соответствуют действительности. Решение будет принимать Энрике, а он не рассматривает трансферы, если игрок не высказал личного желания перейти в PSG. Только недавно в аналогичной ситуации отказались от приобретения Альвареса.
Он к Топурии уходит😉
С Ферраном то ладно, видно будет
У меня вопрос, почему не продают уругвайскре недоращумение в защите
ОтветDishka
С Ферраном то ладно, видно будет У меня вопрос, почему не продают уругвайскре недоращумение в защите
чтоб продавать нужно чтоб был покупатель.. а они есть? есть клубы которым он интересен, но те не дадут ему такую личку, а клубы которые могут позволить себе его личку попросту не хотят его подписать, ибо в сми и у фанатов у него ужасная репутация.
но вы не спешите ныть по поводу его зарплаты! он такую личку получил в момент когда считался одним из лучших ЦЗ в мире, и та же Бавария, предлагала в разы больше, но Араухо в момент когда Барса была в кризисе мало того что тащил оборону, так и отказывал всем и играл с контрактом Барса Атлетик! понимаю, он сейчас сдал, и после КК с ПСГ уже сам не свой, психологически поплыл, но все же в трудные дни для клуба он был с клубом и тащил, потому и к нему имеет огромное уважение от руководство и партнеров. вы же любите говорить "Марк легенда и когда то уступал по ЗП" в поддержку немца, хотя немец не уступал, а лишь передвигали зарплату на будущие годы, тогда как Араухо точно уступал по зарплате без показухи.
Тут что то взелись на него. Изначально было понятно что парень для ротации был взять, даже когда у клуба не очень хорошо шли дела.
Для своего уровня играл ну так как должен.
Даже благодарен за службу в клубе.
Думаю ПСЖ как раз его вариант. Требовании невысоки, будет на матчи Лиги 1 привлекатся когда основа в матчах ЛЧ будет пахать.
Знаю одно, гол в ворота Барсы праздновать будет.
Оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим королём! (с) ))
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