Ферран о будущем: «У меня контракт с «Барсой», но пока не знаю. Я хочу принять правильное решение»
Ферран о будущем: у меня контракт с «Барсой», но пока точно не знаю.
Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес ответил на вопросы о своем будущем.
Сообщалось, что 26-летний игрок готов перейти в «ПСЖ».
– Кстати, что ты будешь делать в следующем сезоне, где ты собираешься играть?
– У меня контракт с «Барселоной», но в футболе никогда не знаешь наверняка. Я просто ожидаю возможности принять правильное решение. Я не знаю, пока не знаю.
– Какой у тебя клуб мечты?
– Да (улыбается – Спортс”).
– Твой клуб мечты?
– Просто быть счастливым, – со смехом ответил Ферран в эфире NBC.
Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48099 голосов
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Diario Sport
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Такое отношение к клубу не должны прощать, продать и забыть
Пускай клуб из Мадрида игроков против их воли удерживает
Рафо,Гордон,Адеиеми,Ламин,ОЛьмо,Хамза.. и без Феррана есть кому играть в нападении.
У меня вопрос, почему не продают уругвайскре недоращумение в защите
но вы не спешите ныть по поводу его зарплаты! он такую личку получил в момент когда считался одним из лучших ЦЗ в мире, и та же Бавария, предлагала в разы больше, но Араухо в момент когда Барса была в кризисе мало того что тащил оборону, так и отказывал всем и играл с контрактом Барса Атлетик! понимаю, он сейчас сдал, и после КК с ПСГ уже сам не свой, психологически поплыл, но все же в трудные дни для клуба он был с клубом и тащил, потому и к нему имеет огромное уважение от руководство и партнеров. вы же любите говорить "Марк легенда и когда то уступал по ЗП" в поддержку немца, хотя немец не уступал, а лишь передвигали зарплату на будущие годы, тогда как Араухо точно уступал по зарплате без показухи.
Для своего уровня играл ну так как должен.
Даже благодарен за службу в клубе.
Думаю ПСЖ как раз его вариант. Требовании невысоки, будет на матчи Лиги 1 привлекатся когда основа в матчах ЛЧ будет пахать.
Знаю одно, гол в ворота Барсы праздновать будет.