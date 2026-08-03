Ферран о будущем: «У меня контракт с «Барсой», но пока не знаю. Я хочу принять правильное решение»

Ферран о будущем: у меня контракт с «Барсой», но пока точно не знаю.

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес ответил на вопросы о своем будущем.

Сообщалось, что 26-летний игрок готов перейти в «ПСЖ ».

– Кстати, что ты будешь делать в следующем сезоне, где ты собираешься играть?

– У меня контракт с «Барселоной», но в футболе никогда не знаешь наверняка. Я просто ожидаю возможности принять правильное решение. Я не знаю, пока не знаю.

– Какой у тебя клуб мечты?

– Да (улыбается – Спортс”).

– Твой клуб мечты?

– Просто быть счастливым, – со смехом ответил Ферран в эфире NBC.