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  4. «Соболев не зомби. Он показывает, что обучаем и способен прибавлять, расти. Он полезен – и в завершении, и в подыгрыше». Орлов о форварде «Зенита»

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«Соболев не зомби. Он показывает, что обучаем и способен прибавлять, расти. Он полезен – и в завершении, и в подыгрыше». Орлов о форварде «Зенита»
Геннадий Орлов: Соболев не зомби, он показывает, что способен прибавлять.

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о победе «Зенита» над «Оренбургом» во 2-м туре РПЛ (3:0).

«Зенит» крупно победил «Оренбург». Бенефис Глушенкова! Когда молодец, тогда молодец. Сыграл потрясающе! Все три его гола – на загляденье. Не спорю, я его порой критикую за то, что он выключается из игры, начинает указывать, как кому надо действовать. Но в Оренбурге он был полностью сконцентрирован на футболе. Был вовлечен во все эпизоды. Мог и голевой пас в свой актив записать.

Первый мяч зенитовцев – шедевр. Все быстро, на скорости, в касание. Прекрасная комбинация. Красиво! Мне эта атака напомнила тот «Зенит», в котором играли впереди Дзюба и Азмун. Тогда появились и Вендел, и Клаудиньо.

Бросается в глаза, что подопечные Семака хорошо готовы физически, не проседают. Явно прибавляет Джон Джон. Парень освоился.

Соболев прогрессирует. Очередной матч может занести себе в актив. Пока не видел статистики матча с «Оренбургом». Но вот во встрече с «Акроном» точность передач у него составила 73 процента. Для него это очень прилично! Раньше процент был ниже. И на каждую игру Александр выходит с огромным желанием.

Слушайте, ну он же не зомби. Соболев показывает, что обучаем и способен прибавлять, расти. Он полезен. И в завершении, и в подыгрыше. И в своей штрафной отрабатывает на угловых», – сказал Орлов. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Соболев
logoГеннадий Орлов
logoЗенит
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoМаксим Глушенков
logoКлаудиньо
logoДжон Джон
logoВендел
logoСердар Азмун
logoАртем Дзюба
logoСпорт-Экспресс

Комментарии

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Дед уже запутался,где какая обувь
Ответnikolai 75
Дед уже запутался,где какая обувь
Так если Соболь стал лучше играть, то что ему говорить?
Неактуальную ересь, которая должна кому-то понравиться?))
Ответegorov.bsp
Так если Соболь стал лучше играть, то что ему говорить? Неактуальную ересь, которая должна кому-то понравиться?))
Он играть лучше не стал.поболе забил,да.то пенальти,то в пустые ворота.уровень у него одинаковый.сейчас не забьет 3-4 игры,запоет дед по другому
Любой, кто уходит из тарасовского недошапито, становится приличным футболистом.
ОтветКолыван Иванович
Любой, кто уходит из тарасовского недошапито, становится приличным футболистом.
Кто переходит из недошапито в шапито становится любовью клоунов.
.......
Народная мудрость.Дарю.
ОтветКондуктор Локки
Кто переходит из недошапито в шапито становится любовью клоунов. ....... Народная мудрость.Дарю.
...грызущих себя локти до крови...
Точно! Соболев не зомби,Соболев дельфин!
Это разные вещи.
ОтветDo Cent
Точно! Соболев не зомби,Соболев дельфин! Это разные вещи.
Так в теории любого с мозгом можно зомбировать.
Деревянный зомби-дельфин.
Ответegorov.bsp
Так в теории любого с мозгом можно зомбировать. Деревянный зомби-дельфин.
Очень сомневаюсь насчёт мозга...
Флюгер переобулся
Ох, дедуль.
Ну все ваши высказывания шиты белоголубыми нитками.
Ну как так?🤦
«И одеяло на себя не тянет», — добавил мэтр.
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