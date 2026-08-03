«Арсенал» предлагал 75 млн фунтов за Гимараэса. «Ньюкасл» может продать хавбека, если предложение улучшат

«Арсенал» предлагал более 70 млн фунтов за Гимараэса.

Стали известны детали предложения «Арсенала » по Бруно Гимараэсу .

Ранее сообщалось , что «Ньюкасл » в воскресенье отклонил первое официальное предложение лондонцев о трансфере хавбека.

По информации The Times, «канониры» были готовы заплатить около 75 миллионов фунтов. «Сороки» настаивают, что не намерены отпускать игрока, хотя «Арсенал» уже назначил медосмотр на начало этой недели, ожидая, что трансфер состоится.

Считается, что стороны все же могут оформить сделку, если «Ньюкаслу» предложат более выгодные условия.

В прошлом сезоне АПЛ Гимараэс провел 29 матчей, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистика – здесь .