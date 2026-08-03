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«Арсенал» предлагал 75 млн фунтов за Гимараэса. «Ньюкасл» может продать хавбека, если предложение улучшат
«Арсенал» предлагал более 70 млн фунтов за Гимараэса.

Стали известны детали предложения «Арсенала» по Бруно Гимараэсу.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» в воскресенье отклонил первое официальное предложение лондонцев о трансфере хавбека. 

По информации The Times, «канониры» были готовы заплатить около 75 миллионов фунтов. «Сороки» настаивают, что не намерены отпускать игрока, хотя «Арсенал» уже назначил медосмотр на начало этой недели, ожидая, что трансфер состоится.

Считается, что стороны все же могут оформить сделку, если «Ньюкаслу» предложат более выгодные условия. 

В прошлом сезоне АПЛ Гимараэс провел 29 матчей, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистика – здесь

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
logoНьюкасл
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoБруно Гимараэс
logoвозможные трансферы

Комментарии

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по-моему самый очевидный вариант был для МЮ, как замена Казе. Вместо покупки Тилеманса (у него кстати и зп тоже немаленькая) логичнее было пойти сразу за Гимараешем.
ОтветAnswer1
по-моему самый очевидный вариант был для МЮ, как замена Казе. Вместо покупки Тилеманса (у него кстати и зп тоже немаленькая) логичнее было пойти сразу за Гимараешем.
А зачем самому бруно эта манчестерская авантюра? Тут логично либо Реал, МС, Бавария, Арсенал. МЮ на стадии подбора неочевидных игроков
Пятиминутка Арсенала на Спортс
Хау ушел, чтобы не видеть это.
этот бразильский сериал до сентября будет тянуться...
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